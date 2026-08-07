Come si leggono le nuove adesioni al «Polo Civico» di Gianfranco Pizzutelli

Due professionisti in 48 ore: prima la dottoressa Turri, poi il dottor Ceccarelli. Non serviva il Mago Otelma per capirlo: sono tasselli di una lista che punta a migliorare il 6,31% del 2022. In un centrodestra frammentato, chi porta voti pesanti conquista automaticamente il diritto a sedersi ai tavoli che contano.

Agatha Christie, indiscussa regina del romanzo giallo del Novecento, amava ripetere che «due indizi fanno un sospetto, ma tre costituiscono una prova». A giudicare dall’iperattivismo di Gianfranco Pizzutelli, leader e regista strategico del Polo Civico (che nel Consiglio Comunale del capoluogo esprime due consiglieri, Andrea Turriziani e Claudio Caparrelli) le ultime importanti adesioni al suo movimento sono ben più di una coincidenza. Assomigliano a una prova. Sospettosa, sì. Ma prova.

Già in modalità elettorale: la lista in costruzione

Emanuela Turri

Pizzutelli è già in modalità elettorale e sta allestendo una lista civica per le prossime Comunali del capoluogo con ambizioni da Champions League. Lo sta facendo seguendo una strategia ben precisa: costruire una squadra composta da figure conosciute, credibili e profondamente radicate nel tessuto cittadino. Non nomi pescati dal cilindro ma professionisti con un nome già speso nella comunità.

Nel giro di quarantotto ore il leader del Polo Civico ha messo a segno due ingressi di peso. Prima la dottoressa Emanuela Turri, medico di medicina generale con oltre trent’anni di esperienza e figura molto conosciuta a Frosinone. Poi il dottor Giorgio Ceccarelli, commercialista e revisore legale con quarant’anni di attività professionale alle spalle, profondamente radicato nel tessuto economico del capoluogo.

Giorgio Ceccarelli

Due professionisti con profili differenti ma accomunati da una caratteristica importante in prospettiva 2027: entrambi provengono dalla società civile. Non sono figure nate dentro le dinamiche dei Partiti tradizionali e rappresentano quel tipo di candidatura che nelle elezioni Comunali spesso riesce a intercettare un consenso personale trasversale. Stimati rappresentanti del mondo delle professioni che decidono di salire sul carro del Polo Civico a meno di un anno dalle elezioni. Pensare che si tratti di semplici adesioni casuali richiederebbe un grande sforzo di fantasia. Non serve il Mago Otelma per capire che sono tasselli di una precisa strategia.

Dal 6,31% del 2022 alle ambizioni del 2027

Il Polo Civico alle scorse Comunali si era schierato a sostegno del centrosinistra guidato dall’avvocato Domenico Marzi: oggi è parte integrante della maggioranza che sostiene il sindaco di centrodestra Riccardo Mastrangeli e non c’è alcun dubbio che la lista di Pizzutelli sarà nuovamente schierata al suo fianco anche il prossimo anno.

Gianfranco Pizzutelli (Foto © IchnusaPapers)

La differenza, semmai, sta nel livello di ambizione. Nel 2022 il Polo Civico raccolse 1.467 voti, pari al 6,31%, confermandosi una delle liste civiche più solide a Frosinone. Oggi, con l’ingresso di professionisti di alto profilo — e non è finita qui — e con un attivismo politico che non passa inosservato, è evidente che Pizzutelli punta a migliorare quel risultato di cinque anni fa.

E non è solo una questione di prestigio cittadino, che la lista ha ormai acquisito e consolidato. In politica i voti non sono mai solo voti: sono peso specifico, argomenti da portare ai tavoli provinciali e regionali, leve per incidere nelle decisioni che contano.

La geometria politica

(Foto © Massimo Scaccia)

La mossa di Pizzutelli risponde a una geometria politica ben definita. In un centrodestra frammentato come non mai a Frosinone, ingessato da correnti e veti incrociati, chi si presenta alle urne del prossimo anno con una lista civica pesante e radicata, e porta a casa un buon risultato, acquisisce automaticamente il diritto a rivendicare spazi, rappresentanza e centralità politica ben oltre i confini dei Monti Lepini.

Pizzutelli, che mastica di politica da quando costruiva case e alberghi virtuali a Monopoli, queste cose le conosce benissimo. E sa come muoversi. In anticipo.