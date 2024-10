Come sta la Sanità del Lazio: ecco il rapporto Gimbe

Come sta il paziente Sanità. Lo dice il rapporto Gimbe. La situazione nel Lazio. ha criticità in termini di rinuncia alle cure, saldo negativo di mobilità sanitaria e una forte dipendenza dal privato

I medici che possono se ne vanno: coccolati e strapagati all’estero oppure in prima linea ma nella tranquillità di una clinica dove le cure si pagano. Al loro posto abbiamo chiamato dall’estero chi stava peggio ed ha accettato di in filarsi in corsia e Pronto Soccorso. Altri hanno accettato di mantenere il camice: ma solo pochi giorni alla settimana e pagati a gettone. La Sanità oggi è il vero paziente. Al punto che 4,5 milioni di italiani hanno rinunciato ad ospedali ed Asl: chi può paga e si fa curare.

È impietosa la diagnosi del paziente sanità fatta da Fondazione Gimbe con il suo 7° Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale.

Cartabellotta: “La vera emergenza è questa”

Nino Cartabellotta

E’ stato presentato questa mattina in Senato, presso la Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. Gimbe è una fondazione senza fini di lucro che ha sede a Bologna e da anni è un autorevole interlocutore per gli stakeholders nazionali della sanità, pubblici e privati. Questo con lo scopo di favorire la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche. E con attività indipendenti di ricerca, formazione e informazione scientifica, al fine di migliorare la salute delle persone e di contribuire alla sostenibilità di un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico.

Da sette anni pubblica il rapporto sullo stato di salute del Servizio Nazionale Nazionale. Ad illustrare i contenuti della rilevazione relativa al 2023, ci ha pensato il Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta.

Che tra le altre cose, ha detto: “Dati, narrative e sondaggi di popolazione dimostrano che oggi la vera emergenza del Paese è la salvaguardia della sanità pubblica. Il Servizio Sanitario Nazionale si sta disgregando in 21 Sistemi Sanitari Regionali, basati sulle regole del libero mercato. E l’autonomia differenziata peggiorerà la situazione, legittimando normativamente le diseguaglianze regionali“.

Pagare di tasca propria la propria salute

Cosa dicono i numeri del Rapporto? Nel 2023 circa 4,5 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi. Quasi l’8% della popolazione ha fatto a meno di visite specialistiche o esami diagnostici, nonostante ne avesse bisogno. Questo a causa dei lunghi tempi di attesa e delle difficoltà di accesso alle strutture, imposti da un Servizio sanitario nazionale a cui mancano oltre 52 miliardi di euro. Necessari per mettersi in pari con gli standard di spesa pubblica garantiti dagli altri Paesi Ocse membri dell’Ue.

Chi ha abbastanza soldi cerca di compensare pagando direttamente di tasca sua per la propria salute, come dimostra l’impennata della spesa privata (+10,3%). Mentre i più fragili sono costretti a farne a meno: 2,5 milioni di persone, il 4,2% della popolazione, ha rinunciato alle cure per motivi economici. Quasi 600mila in più rispetto all’anno scorso.

E le disuguaglianze sociali peggiorano nel Mezzogiorno: Puglia e Basilicata sono le uniche regioni del Sud a garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea). Cioè quelle prestazioni e quei servizi che il Ssn è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket.

La diaspora di medici ed infermieri

A questo quadro drammatico si aggiunge la crisi del personale sanitario, senza precedenti in Italia. Tra il 2019 e il 2022 il Ssn ha perso oltre 11mila medici, in fuga da turni massacranti, burnout, basse retribuzioni. Poi prospettive di carriera limitate e dall’aumento degli episodi di violenza.

Ma ancora più grave è la mancanza di infermieri. Sono solo 6,5 ogni mille abitanti – contro la media Ocse di 9,8 . Questo il dato nazionale, certamente non incoraggiante. Le oltre 200 pagine del Rapporto evidenziano anche la situazione sanitaria nelle Regioni.

Lazio in chiaro scuro: i numeri

Personale Sanitario nel Lazio

Il totale dei dipendenti del SSN nel Lazio è di 48.502 unità, rappresentano una parte significativa rispetto alla media nazionale. Confrontando con altre regioni:

Lombardia: 104.495

Emilia-Romagna: 67.949

Lazio: 48.502​

Mobilità Sanitaria

Il Lazio presenta un saldo negativo di mobilità sanitaria pari a 2,22 miliardi di euro, collocandosi tra le regioni con i più alti saldi negativi. Questo indica che molti residenti nel Lazio si spostano in altre regioni per ricevere cure.

Rinuncia alle cure

La percentuale di famiglie nel Lazio che hanno rinunciato alle cure è salita dal 6,9% del 2022 al 10,5% nel 2023, segnando un incremento di 3,6 punti percentuali, il più alto incremento tra le regioni italiane. Questa percentuale è superiore anche alla media nazionale del 7,6%​

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Il Lazio ha un tasso di adempimento cumulativo dei LEA pari al 75,1% per il periodo 2010-2019. Questo posiziona la regione nella parte medio-bassa della classifica rispetto ad altre regioni, come l’Emilia-Romagna (93,4%) e la Toscana (91,3%)​. La situazione migliora sensibilmente nel periodo 2020-2022, dopo la pandemia

Distribuzione delle Cure tra Pubblico e Privato

Nel Lazio, il 64,1% delle cure in mobilità attiva (ricoveri ordinari e day hospital) viene erogato da strutture private accreditate, mentre il restante viene gestito da strutture pubbliche. Questo dimostra un’elevata dipendenza dalle strutture private per la gestione della mobilità

Spesa Sanitaria

Nel 2023, la spesa sanitaria pubblica nel Lazio ha rispecchiato la stabilizzazione osservata a livello nazionale. Dopo l’incremento significativo tra il 2020 e il 2022 a causa della pandemia risulta adempiente nelle aree prevenzione punti 74.08 , distrettuale punti 72.07 e ospedaliera punti 81.30.

Per essere adempienti bisognava conseguire un risultato superiore a 60 in ciascuna area. In conclusione, il Lazio presenta diverse criticità in termini di rinuncia alle cure, saldo negativo di mobilità sanitaria e una forte dipendenza dal privato per la gestione delle cure ospedaliere.

Tuttavia, il livello di adempimento dei LEA, pur inferiore rispetto ad altre regioni come ad esempio, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Marche è ancora adeguato rispetto alla soglia minima richiesta.