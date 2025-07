Commissione ad hoc per il Centenario, FdI cala il poker di presidenze

A Latina nasce la dodicesima commissione consiliare che si occuperà dei rapporti con la Fondazione creata per gestire le iniziative legate all'importante anniversario. Fratelli d'Italia, forte della sua leadership in città, pronta ad occupare una casella strategica sotto tutti i punti di vista

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Dopo l’approvazione delle modifiche agli atti costitutivi ed allo statuto della Fondazione Latina Centenario, ora arriva anche una commissione consiliare ad hoc. Che sarà la 12esima del Consiglio comunale di Latina. Con ogni probabilità la presidenza andrà a Fratelli d’Italia, il Partito di maggioranza relativa che esprime la sindaca Matilde Celentano.

“Non ne abbiamo ancora parlato”, si schermiscono in maggioranza. Ma l’ipotesi sul tavolo è quella: con il Centenario non si scherza, sarà l’immagine internazionale della città; e anche perché per 7 anni arriverà un milione di euro all’anno, dai cinque soci fondatori della Fondazione (ministero della Cultura, Regione Lazio, Provincia e Comune di Latina, Camera di commercio Frosinone-Latina), ma anche fondi da altri enti e privati che saranno coinvolti.

Quindi, il Consiglio deve applicare anche in questo ambito il suo ruolo di indirizzo e controllo.

“Affari istituzionali e Centenario”

Il consiglio comunale straordinario in cui è stata presentata la legge sul centenario di Latina

Venerdì la commissione Servizi sociali, che come competenza ha (aveva, ormai) anche gli Affari istituzionali ha votato all’unanimità la nascita della nuova commissione consiliare: sarà la 12esima e si chiamerà Affari istituzionali e Centenario, con delega a regolamenti e statuto del Comune ma soprattutto ai rapporti con la nascitura Fondazione e alle attività che saranno messe in campo da qui al 2032.

Tecnicamente, avrà 9 membri, anziché 11 (la scelta è quella di renderla agile e meno “costosa” in termini di gettoni). Nove membri, uno per ciascuno dei gruppi consiliari presenti in Consiglio (5 di maggioranza, 4 di opposizione). Il voto sarà ponderato, in base alla forza che esprime ciascun gruppo (FdI ha 9 consiglieri; la lista Celentano ne ha 4; la Lega 4, Forza Italia 3; Noi Moderati 3; Lbc 4, Pd 3; M5S 1; Per Latina 2032, 1 consigliere).

Giovedì l’ok del Consiglio alla nuova commissione

La nascita “ufficiale” della 12esima commissione avverrà giovedì 31 luglio quando la proposta di delibera approderà in Consiglio comunale. Subito dopo, la prima seduta, con l’elezione del presidente. FdI avrà così (se tutto va secondo le indiscrezioni), una presidenza in più. Attualmente, FdI ne ha 3, la Lega 2, come anche Forza Italia e Lista Celentano, e Noi moderati una.

Maria Grazia Ciolfi

L’undicesima, la Trasparenza, è ovviamente in mano all’opposizione, attualmente con Lbc e Floriana Coletta. Ma anche qui, ci sono novità. Come da tradizione infatti, a metà consiliatura (o quasi) la presidenza passa di mano. Da Lbc si dovrebbe passare al Movimento 5 Stelle, e da Floriana Coletta lo scettro passerà in mano a Maria Grazia Ciolfi, capogruppo (ma anche unica consigliera) dei pentastellati.

Votate le modifiche allo statuto della Fondazione

Intanto, il Consiglio comunale ha votato le modifiche agli atti costitutivi e allo statuto, richieste dalla Regione Lazio per il tramite del ministero della Cultura. La Regione aveva infatti obiettato come, in ossequio alle proprie norme di contenimento della spesa pubblica, 7 membri per il Cda fossero troppi, e soprattutto il fatto che fossero anche retribuiti.

Il consiglio comunale di Latina

Così, sono stati tagliati da 7 a 5, e riceveranno solo un rimborso spese. Modifiche già approvate anche dalla Camera di commercio, e che approderanno in Provincia per il Consiglio del 29 luglio. Sbrigati dunque questi ultimi adempimenti, la Fondazione potrà nascere, e il lungo cammino verso il secolo di vita di Latina potrà partire.