Commissioni: Bianchini accusa, Piroli risponde. E Maliziola osserva

A Ceccano, il dibattito sulle Commissioni consiliari si trasforma in un acceso confronto tra opposizione e maggioranza, con toni accusatori e difese ferme. Le tensioni riflettono una mancanza di collaborazione necessaria per il bene della città, generando preoccupazioni politiche durature.

A Ceccano si discute di Commissioni consiliari ma il tono non è quello sereno del confronto istituzionale. È più simile al botta e risposta di un’Aula di tribunale, con le opposizioni che accusano e la maggioranza che contrattacca. Con Ginevra Bianchini da una parte ed Emanuela Piroli dall’altra. Due donne, due visioni, due ruoli opposti. Una nel mirino, l’altra con il fucile caricato a colpi di regolamento.

Tutto è cominciato con una nota ufficiale di Fratelli d’Italia, Grande Ceccano e Ugo Di Pofi Sindaco. Il bersaglio è chiaro: la maggioranza. Il motivo? La costituzione delle Commissioni consiliari arriva tardi, troppo tardi. Secondo Bianchini e i suoi, è stata “colpevolmente mancata” un’occasione di confronto preliminare sui provvedimenti più rilevanti dell’amministrazione Querqui: assestamento di Bilancio, linee programmatiche di mandato, atti fondativi della nuova legislatura.

Scontro in rosa

Rino Liburdi e Ginevra Bianchini

Ma non è la prima volta che Ginevra Bianchini alza la voce su questo tema. Già qualche settimana fa aveva battuto sullo stesso tasto, denunciando i ritardi nella convocazione delle commissioni. Allora a risponderle fu Mariangela De Santis, vicesindaca e figura chiave della maggioranza, che difese l’operato dell’amministrazione con tono fermo e istituzionale. Ora, è la presidente del Consiglio, Emanuela Piroli, a salire in cattedra. E sembra che la consigliera di Fratelli d’Italia non voglia concedere sconti a nessuno. La battaglia, per ora, è tutta in rosa. (Leggi qui: Ceccano, resa dei conti al femminile: tra post, silenzi e ambizioni regionali).

Bianchini non ha usato giri di parole. Ha parlato di “metodo frettoloso”, di “gestione approssimativa”, di “scarsa attenzione per il ruolo del Consiglio”. E ha bollato come poco credibile la giustificazione data dalla maggioranza, ovvero l’arrivo recente della nuova Segretaria Comunale. Secondo l’opposizione, il vice segretario avrebbe potuto garantire la continuità dei lavori. E aggiunge: le ferie non possono essere una scusa. Chi amministra ha il dovere di esserci, anche a Ferragosto.

Il tono è quello di chi alza il livello dello scontro. Perché – scrivono – quando una maggioranza fa della trasparenza e della partecipazione il proprio cavallo di battaglia, poi deve anche saperci camminare sopra, quel cavallo.

Tono su tono

Emanuela Piroli

La risposta della Presidente del Consiglio Comunale, Emanuela Piroli, non si è fatta attendere. E non è una replica timida: istituzionalmente calibrata ma politicamente netta. «L’assestamento di bilancio deve essere approvato entro il 31 luglio», chiarisce la presidente, «e ipotizzarne lo slittamento, come suggerito da Bianchini, costituirebbe una irregolarità contabile». Tradotto: altro che ritardo, qui si stava rischiando il richiamo del Prefetto.

Poi mette i puntini sulle “i”: le Commissioni verranno costituite nel prossimo Consiglio comunale, il 29 luglio. In pieno rispetto dell’art. 10 del Regolamento. E a chi parla di fretta risponde con i numeri: atti depositati con largo anticipo, convocazione fatta dieci giorni prima, massima trasparenza. «Una premura – dice – che non ricordo durante la precedente amministrazione».

E ancora: alcune delibere, come l’assestamento di Bilancio, sono tecniche, derivate da documenti già approvati dal commissario. In Commissione ci sarebbe stato poco da discutere. Ma, nonostante tutto, Piroli tende la mano: «Mi impegnerò – insieme al sindaco Querqui e all’amministrazione – a garantire partecipazione e condivisione. Sperando che la collaborazione tra le parti si concretizzi davvero, per il bene della città».

Collaborazione

Emanuela Maliziola (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Già, la collaborazione. Parola abusata, spesso svuotata. Ma mai come ora necessaria, in un Consiglio comunale nato da una burrascosa conclusione della consiliatura precedente e da una campagna elettorale che ha lasciato dietro di sé più sospetti che certezze. Ceccano, ancora una volta, non fa sconti. Ogni passaggio istituzionale diventa arena. Le Commissioni, che dovrebbero essere luoghi di mediazione e confronto, sono già diventate terreno di scontro.

E nel frattempo, c’è chi osserva in silenzio. Manuela Maliziola non ha preso posizione, almeno non a parole. Ma i più attenti hanno notato il suo posizionamento in Aula consiliare: seduta tra i banchi dell’opposizione, ma ben distante dal gruppo di Fratelli d’Italia. Un segnale chiaro: “non condivido la maggioranza, ma nemmeno l’opposizione targata destra”. Un classico posizionamento da sinistra in purezza. E d’altronde, si sa: la sinistra ha questa straordinaria capacità di farsi opposizione anche da sola. E in questo, va detto, ci ha abituato bene.

In fondo, la politica a Ceccano non si spegne mai. Cambiano le stagioni, cambiano i protagonisti, ma il copione è sempre lo stesso: parole pesanti, silenzi rumorosi e battaglie tutte interne che diventano pubbliche. Come questa, sulle Commissioni. Dove si litiga più per il metodo che per il merito, ma dove ogni virgola ha un peso. E ogni assenza, un significato.