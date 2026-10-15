Commissioni, la Lega sbatte la porta e lascia la maggioranza

Insediate le commissioni della Provincia di Latina: tre presidenze a FI, due a FdI, nessuna alla Lega. Nicolò Graziano e Giovanna Miele annunciano l'uscita dalla maggioranza. A Latina intanto Coriddi contesta il metodo

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Sei commissioni, sei presidenze: tre a Forza Italia, due a Fratelli d’Italia, una all’opposizione. Alla Lega due vicepresidenze e nemmeno un presidente. Ne ha tratto la conclusione più semplice: la porta.

Le nomine in via Costa

È stata una giornata di fuoco, quella che ha visto l’insediamento, con elezione dei presidenti e dei vice, in via Costa. Intanto le elezioni: alla Pubblica istruzione, presidente Giuseppina Rosato (FI) e vice Renzo Scalco (FdI); ai Lavori pubblici e attività tecniche, presidente Pasquale Casalini (FI) e vice Pier Luigi Di Cori (FdI);allo Sviluppo e tutela del territorio presidente Renzo Scalco (FdI) e vice Nicolò Graziano (Lega).

Pina Rosato

Alla commissione Programmazione, statuto, regolamenti e formazione, presidente Pier Luigi Di Cori (FdI) e vice Nicolò Graziano (Lega), agli Affari generali, avvocatura e pari opportunità, presidente Jessica Di Trocchio (FI) e vice Alessandro Porzi (FdI); alla Trasparenza, presidente Barbara Petroni (PD) e vice Dario Bellini (Lbc). In totale, dunque, tre presidenze a FI, e due a FdI (tolta la Trasparenza che come da prassi spetta all’opposizione). A distanza quindi di quasi quattro mesi dall’elezione di rinnovo del Consiglio provinciale, sono così completate le cariche degli organismi consiliari.

La Lega lascia la maggioranza

Nicolò Graziano

Una vicenda che ha fatto però saltare i nervi alla Lega: Nicolò Graziano, unico Consigliere provinciale della Lega eletto, nonché Consigliere comunale di Minturno, e la deputata pontina leghista, Giovanna Miele, hanno annunciato l’uscita del partito dalla maggioranza. Un terremoto? Trattandosi di un unico Consigliere, forse un mini-terremoto, ma comunque un segnale politico. Al presidente, Federico Carnevale, restano sempre e comunque 8 Consiglieri provinciali su 12 (4 di FdI e 4 di FI).

In una nota, Miele e Graziano spiegano che «alla Lega non viene riconosciuto il ruolo che gli elettori le hanno affidato come forza politica di maggioranza». Ovvero, non hanno avuto neanche una presidenza, come atteso: «Non aver assegnato alla Lega neanche una presidenza di commissione – ha dichiarato il Consigliere provinciale della Lega Nicolò Graziano – è l’espressione chiara e oggettiva di una delegittimazione di una componente centrale del centrodestra nella formazione dell’esecutivo provinciale“.

“Questo nonostante la Lega abbia scelto di presentare una propria lista, composta da consiglieri comunali, e abbia intercettato una parte importante del voto di centrodestra dei consiglieri della provincia, determinando la mia elezione. Avrei dovuto far parte attivamente del governo provinciale, per senso di responsabilità e per rispetto del mandato ricevuto dai miei elettori. Loro sapevano bene che il governo sarebbe stato di centrodestra, e quel mandato oggi non viene rispettato».

Giovanna Miele

Dunque, «la Lega continuerà a lavorare con serietà e coerenza nell’interesse del territorio, dei Comuni e dei cittadini, nel solco dei valori del centrodestra. Restiamo comunque aperti al dialogo e al confronto, sempre e solo nell’interesse della comunità. Lo faremo però con la libertà di chi non accetta di essere relegato a un ruolo marginale rispetto a quello che gli elettori ci hanno attribuito». Libertà di manovra, in pratica.

E a Latina FI è in fibrillazione

Giuseppe Coriddi

Mani libere, dunque, un po’ come, nel capoluogo, Alessandro Fanti per Futuro nazionale. Ma a fibrillare, in queste ore, a Latina, è soprattutto FI, con il capogruppo Giuseppe Coriddi che in commissione Urbanistica ieri ha duramente contestato le modalità di esame dei Piani particolareggiati, chiedendo spiegazioni sui criteri con cui venga selezionato l’ordine di arrivo in aula: «Abbiamo 21 Ppe da esaminare, che riguardano la vita di decine di migliaia di persone. Occorre un metodo».

A stretto giro, oggi gli ha risposto l’assessore all’Urbanistica, Annalisa Muzio, richiamandolo all’ordine: «La scelta di calendarizzare i Piani particolareggiati segue l’indirizzo del sindaco Matilde Celentano, i criteri di linearità amministrativa, concentrandosi sui piani che si trovano nello stato più avanzato e vicino alla conclusione del relativo iter procedimentale, la pianificazione della Marina di Latina comprensiva dei Borghi Sabotino e Grappa, i Borghi come appunto richiesto dal programma sindacale e così come illustrato in commissione dal presidente Roberto Belvisi. Il percorso di pianificazione e revisione viene condotto valutando con attenzione le ricadute sul territorio, il numero degli abitanti, di volta in volta attualizzato, la mancata esecuzione delle opere pubbliche che purtroppo riguarda la gran parte dei Ppe, come la dotazione di standard urbanistici e aree pubbliche».

Il rischio commissariamento

E, a proposito della presa di posizione di Coriddi, che aveva anche accennato al rischio di commissariamenti ad acta per i Ppe, la Muzio risponde che «come giustamente evidenziato dagli uffici tecnici e dal dirigente del Dipartimento Urbanistica, architetto Paolo Cestra, l’eventuale attivazione di procedure straordinarie è legata all’esito di specifici ricorsi al Tar che preventivamente verifichino l’interesse legittimo del ricorrente e le eventuali cause ostative della mancata revisione del Ppe”.

“A tale proposito, oltre a dover rammentare a tutte le forze di maggioranza, quindi anche al consigliere Coriddi, che siamo tutti parte di una stessa squadra e che il lavoro messo in campo dal settore urbanistica e Sue in questi anni è importante così come i frutti che ne verranno, auspico che si lavori tutti per dare risposte concrete alla città massimizzando i nostri sforzi verso obiettivi raggiungibili“

Annalisa Muzio

“L’Amministrazione comunale continua a lavorare nel rispetto della legalità con trasparenza e senso di responsabilità nell’interesse dell’intera comunità di Latina, tenendo conto sia delle esigenze di sviluppo del territorio che della realizzazione dei servizi essenziali per i cittadini». Resta la frase dell’assessore Muzio, rivolta a Coriddi ma valida per entrambe le vicende: «siamo tutti parte di una stessa squadra». In Provincia la Lega ha appena fatto sapere di non sentirsi più tale.