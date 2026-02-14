Commozione, orgoglio e rammarico: Stefanelli dice addio alla Provincia

In un incontro all'Abbazia di Fossanova il presidente uscente ha annunciato che non si ricandiderà perché tra un anno scadrà il suo mandato da sindaco di Minturno e quindi di conseguenza dovrebbe dimettersi anche dall'ente di via Costa a Latina. "Sarebbero penalizzati i cittadini", ha detto. Secondo le indicazioni delle segreterie romane il centrodestra dovrà presentarsi unito. In pole il nome di Federico Carnevale, gradito anche a FdI

Un addio che non è un arrivederci. Poteva esserlo ma non lo sarà. Con un rammarico: “Se dovessi essere rieletto non governerei quattro anni com’è giusto che sia ma soltanto uno. Queste investiture a tempo non sono affatto gradite dai cittadini, già penalizzati dalla Legge Del Rio che gli impedisce di eleggere direttamente il presidente ed il consiglio provinciale”. Niente bis.

La commozione di Gerardo

Gerardo Stefanelli

Sabato all’ora di pranzo il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli ha dovuto gestire la commozione. In una gremitissima ex infermeria dell’Abbazia di Fossanova ha tenuto il suo intervento nell’incontro “La Provincia di tutti”. Un evento organizzato con un duplice obiettivo: tracciare il bilancio dei suoi quattro anni di presidenza e congedarsi dai 33 sindaci della provincia pontina.

Stefanelli non l’ha detto esplicitamente ma è stato chiarissimo quando ha annunciato che il suo mandato terminerà inderogabilmente il 15 marzo. Sarà il giorno in cui i sindaci ed i consiglieri comunali di 32 comuni pontini (mancheranno quelli di Aprilia essendo il comune sciolto per mafia) eleggeranno il suo successore.

Un addio che avrebbe potuto essere un arrivederci. Perché il sindaco di Minturno è candidabile ed eleggibile per un secondo mandato: lo ha detto a Fondi il senatore Claudio Fazzone, segretario regionale di Forza Italia. C’è un “ma”: Stefanelli guiderà il comune di Minturno solo sino alla primavera 2027 ed a quel punto concluderà il suo secondo mandato consecutivo. Cessate le funzioni da sindaco decadrebbe automaticamente anche da presidente della Provincia.

Il diktat romano: il centrodestra sia unito

Claudio Fazzone (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

Il senatore Fazzone è stato più realista del re: serve dal 15 marzo un presidente che governi l’Amministrazione provinciale per quattro anni. E poi le indicazioni che arrivano sempre più insistentemente da Roma sono altrettanto chiare: il centrodestra pontino, ad un anno dalle elezioni politiche, deve essere unito già ora che deve eleggere il Presidente della Provincia.

Anche perché, se non dovesse cambiare la legge elettorale, il collegio uninominale per il Senato – quello in cui storicamente viene eletto Claudio Fazzone – non sarà altro che il territorio del Sud Lazio con le intere province di Latina e Frosinone.

Il palazzo della Provincia di Latina

Stefanelli ha preso atto che l’inedita coalizione elettorale (Forza Italia, Pd e sindaci civici) che ha guidato l’ente di via Costa negli ultimi otto anni, è giunta ai titoli di coda. Roma vuole a tutti i costi il centrodestra unito e Stefanelli, prendendone atto, ha sgombrato il campo.

Per un periodo era rimasta in piedi l’ipotesi di una candidatura con la quale centrare l’elezione per un altro anno, confidando in una riforma elettorale con la quale lasciare in carica per l’intero mandato i presidenti esodati, come sarebbe stato Stefanelli. “Sarebbe ancora peggio – ha commentato – perché molti colleghi amministratori a ragione non capirebbero”.

Carnevale verso la candidatura a presidente

“Non chiedetemi il nome del candidato presidente perché non lo so. So che le Segreterie regionali dei Partiti di centrodestra si stanno vedendo”, ha aggiunto Stefanelli sapendo di dire una mezza bugia. Perché il tavolo del centrodestra laziale si riunirà ufficialmente la prossima settimana per trovare una sintesi.

E deve farlo anche con una certa tempestività perché le liste e le candidature alla massima carica della Provincia dovranno essere presentate domenica 22 febbraio (dalle 8 alle 20) e lunedì 23 (alle 8 alle 12).

Federico Carnevale

Manca soltanto l’ufficialità ma il candidato presidente del centro destra sarà Federico Carnevale, sindaco forzista (è stato candidato alle regionali del febbraio 2023) di Monte San Biagio.

Il suo nome sarà indicato dal Senatore Fazzone con un timing puntuale come un orologio svizzero: rieletto sindaco nel 2024, Carnevale cesserà il suo mandato nel 2029 quasi in concomitanza del suo eventuale incarico presidenziale a Latina dove potrà sfoggiare la sua esperienza e vasto bagaglio amministrativo.

Il placet di FdI e le alternative

Quella di Carnevale si preannuncia una candidatura molto gradita soprattutto a Fratelli d’Italia. Il motivo? Il ‘vice’ diCarnevale a Monte San Biagio è Arcangelo Biagio Di Cola che, originariamente della Lega, ha aderito nel marzo 2025 al Partito di Giorgia Meloni, assumendo deleghe chiavi come le Politiche sociali, Personali e Affari Generali.

Andrea Di Biase

In alternativa a Carnevale ci sarebbero altri tre nomi sui quali il centrodestra potrebbe far quadrato: Andrea Di Biase sindaco di Itri, Giuseppina Giovannoli prima cittadina di Sermoneta e Loreto Polidoro sindaco di Maenza.

E il futuro di Stefanelli?

L’ormai uscente presidente della Provincia ha voluto innanzitutto sottolineare il principale risultato ottenuto dal Natale 2021 quando è approdato in via Costa: aver restituito all’ente una centralità nella vita istituzionale e sociale della Provincia.

Il presidente ha approfittato dell’incontro di Priverno per ripercorrere i punti salienti dell’azione amministrativa: gli investimenti sull’edilizia scolastica per ben 47 milioni di euro, la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade provinciali con 26 milioni stanziati, le tante attività svolte in materia di tutela dell’ambiente per 5,4 milioni di euro, il rafforzamento del dialogo con i Comuni e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Gerardo Stefanelli

“Abbiamo lavorato per rendere la Provincia una casa comune, capace di ascoltare e sostenere tutti. Un ente che non fosse distante, ma vicino alle esigenze reali dei territori”, ha sottolineato. Un messaggio chiaro è emerso dall’incontro: la Provincia è stata e deve continuare ad essere davvero un’istituzione di prossimità, capace di tenere insieme territori diversi sotto un’unica visione di crescita e coesione.

Stefanelli dovrà guidare ancora per un anno il comune di Minturno con i voti di Forza Italia e del Pd ma sa che dalla primavera 2027 non andrà ai giardinetti . I rumors dicono che il senatore Fazzone, per compensare il suo sacrificio alla Provincia, potrebbe agevolarne la scalata a presidente di Acqualatina sino alla cessazione della sua attività industriale nel 2032 .

Stefanelli ha soltanto 50 anni e sa non potrà fallire due degli appuntamenti elettorali che ha davanti: le politiche del 2027 e le Regionali dell’anno successivo. Ma con chi? Solo il Pd può garantirgli qualcosa e solo su esplicita intercessione del leader nazionale di Italia Viva, il Senatore Matteo Renzi.

La candidatura a sindaco di Fondi

Beniamino Maschietto

Il vertice delle segreterie regionali del centrodestra in programma la prossima settimana dovrà sciogliere un altro nodo: la candidatura a sindaco del centrodestra al comune di Fondi. Si vota la prossima primavera.

E’ difficile, anche se non impossibile, che lo schieramento vada unito come spera il senatore Fazzone, pronto a risolvere la pratica già al termine del primo turno con l’uscente Beniamino Maschietto o con un’alternativa da scegliere all’interno di Forza Italia (Vincenzo Mattei?).

Le prove di dialogo tra FdI e la Lega per dar vita ad una coalizione alternativa all’attuale maggioranza di governo stanno conoscendo una tregua ed il Carroccio fondano è convinto che, contrariamente a quanto si legge nei Vangeli, la schiena di un cammello non passi in una cruna di un ago. Cioè che non sia possibile trovare un accordo con Forza Italia

Lo stato maggiore della Lega attenderà l’arrivo mercoledì presso un albergo di Terracina del sottosegretario e vice segretario nazionale della Lega Claudio Durigon per capire il da farsi. “Ci chiederanno di allearci con Forza Italia? – ha detto un dirigente che ha chiesto l’anonimato – Si sappia che il generale Vannacci ci ha già cercato”.