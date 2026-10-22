Comunali ad Anagni, il centrodestra in stallo e l’opposizione è sempre divisa

Dalla staffetta in giunta ancora irrisolta alle tensioni tra Pd e LiberAnagni, gli equilibri politici si muovono in vista delle prossime amministrative. E il congresso dem potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dell’opposizione e del segretario Sordo

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

In attesa del Consiglio comunale sul Bilancio consolidato, che con ogni probabilità porterà con sé anche la consueta raffica di variazioni da approvare entro il 30 ottobre, il panorama politico di Anagni sembra vivere due stagioni diametralmente opposte.

In casa del centrodestra, al di là di frizioni interne mai del tutto sopite, la narrazione ufficiale, plastificata nelle foto di rito, restituisce l’immagine di una calma piatta, quasi imperturbabile e apparentemente indifferente anche alle frecciate, sempre più frequenti, che arrivano dall’ex sindaco Franco Fiorito.

Il nodo-staffetta

Il sindaco Daniele Natalia tra Anna De Lellis e Chiara Stavole

Il principale elemento di criticità politica resta il nodo irrisolto con il gruppo di Idea Anagni sulla vicenda della cosiddetta “staffetta”: la richiesta, avanzata dalla lista civica, di ottenere un posto in Giunta a rotazione con Forza Italia, nel rispetto degli accordi sottoscritti nel maggio 2023.

La sensazione è che si stia arrivando all’ultimo miglio: o da Idea Anagni arriverà uno scatto d’orgoglio, con una richiesta formale e perentoria capace di mettere il sindaco con le spalle al muro, oppure difficilmente il primo cittadino, Daniele Natalia, prenderà l’iniziativa autonomamente. Una mossa del genere, infatti, rischierebbe soltanto di provocare nuove spaccature nel suo stesso Partito e tra gli attuali esponenti della maggioranza e della giunta.

Frecciate fuori bersaglio

Nessuna apprensione stanno suscitando le continue frecciate dell’ex sindaco Franco Fiorito. La strategia dell’amministrazione è stata quella di non commentare ed aspettare che fossero i fatti a smentire i post dell’ex primo cittadino.

Nei giorni scorsi aveva criticato il sequestro dell’area nella quale nascerà un biodigestore. Ed aveva criticato l’attuale amministrazione in quanto aveva votato tempo addietro un documento in cui si impegnava ad impedire la nascita di nuove attività che trattassero sotto qualsiasi forma i rifiuti. Questa mattina il Giudice per le Indagini Preliminari di Frosinone Antonello Bracaglia ha rigettato il sequestro e liberato il cantiere. (Leggi qui: Anagni, sequestrato il cantiere del biodigestore: è scontro politico).

Nei giorni scorsi invece era stata criticata la riattivazione delle vasche del termovalorizzatore Marangoni, lasciando intendere che l’impianto poteva tornare a bruciare materiali di scarto, come nel passato. Nei giorni successivi l’assessore Vittorio D’Ercole ha sgomberato il campo spiegando che il termovalorizzatore non esiste più ed «il forno, i filtri, i nastri trasportatori, gli impianti di alimentazione e le altre strutture funzionali al processo di combustione sono stati demoliti e rimossi. Non ci troviamo di fronte ad un impianto fermo o inattivo, che può essere riacceso in futuro: quelle strutture non esistono più e non è prevista alcuna riattivazione dell’attività di termovalorizzazione». Allora a cosa servono i lavori sulle vasche? «La società Alseco sta riconvertendo il sito dismesso, trasformandolo in un’attività per il recupero di materiali metallici, ferrosi e non. Un ciclo nel quale non è prevista la combustione o la termovalorizzazione dei rifiuti».

Centrosinistra, restano le frizioni Pd-LiberAnagni

Sara Missori di Possibile (Foto © Ettore Cesaritti)

Decisamente più vivace e frammentata appare, come del resto accade da tempo, la situazione sul versante opposto, dove una serie di manovre lascia presagire un autunno politicamente acceso e tutt’altro che pacifico. Sul fronte del centrosinistra istituzionale, composto da Partito Democratico, Sinistra Italiana, Possibile e Movimento 5 Stelle, dovrebbe essere finalmente arrivata a definizione – anche se il condizionale, in questi casi, è d’obbligo – la bozza del documento programmatico destinato a costituire la spina dorsale della coalizione in vista delle prossime amministrative.

Dopo un recente vertice operativo, la presentazione e la diffusione del programma in città dovrebbero partire nei prossimi giorni. Un passo avanti tutt’altro che trascurabile, considerati i ritmi spesso pachidermici delle Segreterie politiche, che lascia intravedere un quadro ormai consolidato, almeno per quanto riguarda i partiti tradizionali.

Restano invece particolarmente vivaci i rapporti con LiberAnagni, la coalizione civica guidata dal consigliere comunale Luca Santovincenzo. Al suo interno, tuttavia, sembrano emergere alcuni dubbi sulla linea complessiva da seguire.

Luca Santovincenzo

Durante un vertice tenutosi lunedì scorso sarebbe infatti emersa una divergenza di vedute sull’atteggiamento da tenere nei confronti del Pd. Da una parte c’è chi considera i dem una sorta di zavorra, da abbandonare per tentare la corsa in solitaria; dall’altra chi ritiene invece opportuno mantenere aperto il dialogo, se non altro per conservare un adeguato margine di competitività elettorale.

Contestata la segreteria di Sordo

Sul fronte del Pd, intanto, in vista dei Congressi di fine anno, si rincorrono da giorni indiscrezioni sulla possibile costruzione di una sorta di Opa interna, finalizzata a mettere fine alla segreteria di Francesco Sordo. Una leadership contestata sia per l’azione politica sul territorio sia per la gestione della vita interna del Partito. L’ipotesi, tuttavia, deve fare i conti con il netto divario di voti con cui la mozione Sordo si era imposta nell’ultimo Congresso: un rapporto di forze che appare difficile da ribaltare in tempi brevi.

Francesco Sordo, segretario del Pd

Bisognerà dunque attendere l’esito del Congresso dem per comprendere quale sarà la reale fisionomia dell’opposizione anagnina. Il nodo cruciale è capire se, alle prossime comunali, l’elettorato progressista potrà contare su una coalizione unitaria oppure si troverà di fronte a un’offerta frammentata in due tronconi in conflitto tra loro. Uno scenario che rischierebbe di spianare la strada alla riconferma del centrodestra.