Comune di Frosinone e Regione Lazio: è solo questione di equilibri

La Lega in conclave per ufficializzare la sua posizione in regione Lazio dopo l'ipotesi di accordo tra FdI e Forza Italia. Dove a pagare sarebbe solo il carroccio. Resta l'ipotesi di FI in appoggio esterno. Sindaco del Capoluogo e presidente della Regione possono governare comunque, ma sanno entrambi che ritrovare una quadra sarà fondamentale

Una vulgata, non confermata, racconta di una telefonata che avrebbe ricevuto in queste ore il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, da parte del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. I contenuti potrebbero essere stati, più o meno, questi: “Riccà, ma ‘sti consiglieri di Frosinone di Forza Italia, da quando hanno ufficializzato l’appoggio esterno alla tua amministrazione, in pratica che stanno a fa’?”.

Risposta: “Opposizione Francè, stanno a fa opposizione, praticamente su tutto, o quasi”. “Vabbè ho capito. Ciao Riccà” “Ciao Francè”.

Uno scenario per due location

Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Fuor di metafora e di ricostruzioni, più o meno fantasiose, non sfugge a nessuno un fatto. Che lo scenario politico consolidato ormai da tempo a Frosinone, con Forza Italia che ha ufficializzato l’appoggio esterno all’amministrazione Mastrangeli, potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni anche in Regione Lazio. Qualora non si raggiungesse un accordo soddisfacente tra i partiti di governo.

La Lega nel pomeriggio ha riunito un conclave per esaminare la situazione e decidere la linea da tenere. Nei fatti, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno individuato una soluzione nella quale a pagare il conto della crisi sarebbe solo il Carroccio, cedendo la strategica delega all’Urbanistica detenuta oggi dall’assessore Pasquale Ciacciarelli, rinunciando alla vicepresidenza dell’Aula regionale (andata via con la defezione del Consigliere Giuseppe Cangemi passato con Forza Italia) e perdendo anche una presidenza di Commissione (andata via con l’ex capogruppo Angelo Tripodi). (Leggi qui: Regione, ancora una fumata nera).

Nella giornata di venerdì la posizione della Lega è stata di totale apertura: ma a condizione che si firmi un documento di principio. In base al quale il Partito applicherà la stesa ratio anche in Regione Calabria e Regione Lombardia a discapito di Forza Italia. Ora si sta decidendo il passaggio all’atto pratico: il Lazio in queste ore può diventare un affare nazionale.

Logica di coalizione addio

Claudio Fazzone e Rossella Chiusaroli

Ma non è solo la Lega a poter far saltare il tavolo. Anche Forza Italia è in pausa di riflessione. Ha la necessità di un assessore in più: “destinato a Frosinone” aveva messo in chiaro nelle settimane scorse il Coordinatore regionale Claudio Fazzone. E quel terzo assessore azzurro al momento non è in previsione. Il che lascerebbe un riconoscimento di innegabile spessore tra le mani di Forza Italia ma forse ancora insufficiente. Perché?

Perché la crisi è nata dalla rivendicazione azzurra di vedere riconosciuta la sua crescita: alle Regionali vinte dal Centrodestra nel Lazio ha eletto 3 Consiglieri ma ora dispone di 8 voti avendo sottoscritto un patto federativo con 1 consigliere di Maurizio Lupi, imbarcato due esponenti del Movimento 5 Stelle e due della Lega, rimasta con 1 solo rappresentante in Consiglio. Ma il Carroccio oggi ha 2 assessori: esattamente quanti Forza Italia nonostante il rapporto ora sia 1 a 7.

Se Forza Italia dovesse dichiararsi insoddisfatta della proposta ricevuta potrebbe decidere di passare all’appoggio esterno. Anche su questo il senatore Fazzone è stato sempre molto chiaro. Sarebbe pronto a far uscire i suoi dalla Giunta Rocca. Decidendo cosa votare e cosa respingere in Consiglio regionale, praticamente di volta in volta. Esclusivamente in virtù di una decisione e convincimento amministrativo. Non più nella logica della coalizione di governo della Regione.

La strategia della pazienza

Francesco Rocca

Un simile scenario mantiene ancora oggi tutto il suo realismo. Non deve certo piacere molto al Presidente della Regione. Scenario che tuttavia tutti proveranno ovviamente ad evitare fino all’ultimo istante utile, visto il peso specifico e strategico del Lazio nel panorama politico nazionale.

Così come non è piaciuto al Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Il quale, da navigato conoscitore dei meccanismi della politica continua comunque a coinvolgere i consiglieri azzurri nelle dinamiche amministrative. Li convoca alle riunioni di maggioranza nonostante siano passati all’appoggio esterno: tattica ineccepibile, perché se non vengono sono loro ad assumersi il peso politico della scelta, non è Mastrangeli ad evitare di convocarli.

Questo nonostante le difficoltà e la chiara ed evidente volontà di Forza Italia di smarcarsi dalla coalizione di centrodestra nel capoluogo ciociaro. Ed anche a futura memoria nel 2027, quando si tornerà a votare per il Comune. Linea che mette Forza Italia al pari degli altri malpancisti ufficiali.

Il voto in Assise sulla Pietrobono

Il fatto di convocare alle riunioni di maggioranza si Forza Italia che i malpancisti eletti nel centrodestra ma in rotta di collisione con il sindaco, comportandosi come se ancora facessero parte organicamente e sostanzialmente della maggioranza che lo sostiene, si sta rivelando una mossa efficace. I risultati, seppure solo in parte, si sono visti anche nell’ultimo Consiglio comunale. È accaduto per la delibera sulla scuola media Pietrobono, il Sindaco ha ottenuto l’unanimità dei voti dei consiglieri presenti. Ergo anche quelli di Forza Italia. Non era una circostanza scontata.

Poi però sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, i consiglieri azzurri sono usciti dall’Aula. Al Comune Capoluogo, come in Regione – se Forza Italia dovesse veramente uscire dalla Giunta, con il solo appoggio esterno – non è evidentemente una questione di numeri in aula. Il problema è solo ed esclusivamente politico.

Il nodo Commissioni alla Pisana

Anche senza i Consiglieri azzurri il numero legale per approvare le delibere c’è. C’è a Frosinone in Consiglio Comunale, e ci sarebbe anche a Roma in quello regionale. Semmai il problema a via della Pisana, sede del Consiglio, ci potrebbe essere nelle Commissioni consiliari.

Se i Consiglieri regionali di Forza Italia dovessero disertare le riunioni delle commissioni, potrebbe essere un problema per la maggioranza di centrodestra continuare a garantire il buon esito dei lavori.

A Frosinone Mastrangeli sta comunque facendo buon viso a cattivo gioco. Sa perfettamente che “ricucire” i rapporti, anche personali, con i Consiglieri di Forza Italia, non è facile. Né tantomeno scontato. Anzi.

Avere Forza Italia, ufficialmente in appoggio esterno, praticamente all’opposizione, su quasi tutte le tematiche, in particolare sul BRT, non è una passeggiata di salute. Anche in proiezione futura, avere Forza Italia come possibile competitor nella corsa alla conquista del Comune, per il centro destra è piacevole come una colica renale. Servono massicce dosi di buscopan e toradol per far passare i dolori. Mastrangeli, che è farmacista, lo sa bene.

Alla fine qualcuno si arrabbia più degli altri

Francesco Rocca

Anche il Presidente Rocca è un esperto di dinamiche sanitarie. E’ stato per anni presidente della Croce Rossa Italiana. Sa bene che per la “salute e sicurezza” della Regione, è fondamentale trovare, nelle prossime ore, un equilibrio politico che non scontenti (troppo) nessuno. E che continui a tenere tutti dentro.

L’appoggio esterno di Forza Italia va considerato come l’ultima estrema subordinata possibile. E’ ormai patrimonio della storia il fatto che ogni volta che in una amministrazione si rimette mano ad un assetto politico, trovato con grande difficoltà prima, c’è sempre qualcuno che alla fine si arrabbia più degli altri.

L’importante è trovare la quadratura. Come recita un vecchio aforisma cinese “Chi cammina sopra un muretto, lo sa che l’equilibrio non è mai raggiunto una volta per tutte, ma va ritrovato dopo ogni passo.”

E questo lo sa bene il Presidente Rocca. Come lo sanno altrettanto bene Fdi, Lega e Forza Italia.