Congresso Pd, verso la conta ma non per il gusto di contarsi

Si va a passi ampi verso la conta interna al Partito Democratico. Ma non per il gusto dell'ostentazione muscolare. Cosa sta succedendo. E perché

Ognuno per la sua strada. Il Congresso Provinciale del Partito Democratico sarà una conta all’ultimo voto, se nulla interverrà a favorire una sintesi unitaria. Il Segretario uscente Luca Fantini (Rete Democratica) sta serrando i ranghi: incontrando i Circoli che ha rinnovato durante i quattro anni del suo mandato. Un periodo nel corso del quale molti dei ‘ragazzi‘ dei Giovani Democratici che ha guidato nel Lazio sono diventati Segretario di Sezione tra gli adulti.

La candidatura di Achille Migliorelli messa in campo da Area Dem va ad incidere su quel bacino. Il nipote dello storico sindaco Pci di San Giorgio a Liri è stato per anni una colonna del giovanile Dem ed ha guidato il movimento universitario Primavera Studentesca.

A tenere aperta la partita è la posizione che sceglieranno di assumere le altre componenti minoritarie. Base Riformista dell’ex presidente della Provincia Antonio Pompeo ha incontrato i leader dei due schieramenti principali: la Consigliera regionale Sara Battisti (Rete Democratica) ed il presidente regionale Pd Francesco De Angelis (Area Dem). I rumors lo danno più vicino alla Consigliera con la quale ha incrociato le lame per tutta la lunghissima campagna elettorale delle Regionali, raccogliendo l’enormità di 15mila voti che però non sono bastati per entrare alla Pisana.

Terminata la doppia stagione da presidente della Provincia ed il doppio mandato da sindaco di Ferentino, Pompeo ora attende un riconoscimento politico. Un segnale di prospettiva glielo aveva mandato De Angelis nel corso della recente Direzione Provinciale: dicendogli che non esiste più l’alleanza tra lui e Sara Battisti che l’aveva eletta in Regione. I rumors dicono che l’ex presidente della Provincia stia sondando la possibilità di essere di nuovo in lista alle prossime Regionali e fare ticket con la Consigliera. In quel caso, sposterebbe i suoi voti congressuali (Base Riformista) in quella direzione.

Luca Fantini sta tastando il polso anche ad Alessandra Maggiani e l’area Cuperlo che formalmente è stata sciolta ma come polo di pensiero in provincia continua ad esistere.

Achille Migliorelli

Ed un pensierino lo sta facendo anche all’area Schlein. Che in teoria sta con Area Dem e quindi sul nome di Achille Migliorelli. È la riproposizione dell’asse nazionale che ha condotto all’elezione della Segretaria Nazionale.

Ma Fantini ci sta pensando sulla base delle perplessità sollevate pubblicamente da Danilo Grossi, dirigente nazionale del Partito. Venerdì ha ritirato la sua candidatura ma ha lasciato intendere che l’area non era stata coinvolta sulla individuazione del nome di Migliorelli.

Possibile, dal momento che il dialogo è stato sviluppato su base territoriale e regionale, non nazionale. Ad azzoppare le aspirazioni del dirigente nazionale pare sia stato l’eccesso di ecumenicità nel voler costruire la sua candidatura: Rete Democratica ed Area Dem in questa fase vogliono una conta. Non per una sciocca ostentazione muscolare ma per definire il perimetro di ciascuno ora che la componente si è divisa. E da quella conta dipenderanno molte delle azioni e posizioni successive a livello interno.

Francesco De Angelis con Mauro Buschini e Domenico Alfieri annunciano la candidatura di Achille Migliorelli

La sintonia tra Area Dem ed area Schlein non è in dubbio: come dimostra l’assemblea nella quale sabato Area Dem ha annunciato la candidatura di Achille Migliorelli. E non solo tra le due sensibilità ma in un vasto caleidoscopio di distinzioni interne. Come dimostrano gli interventi del sindaco di Cassino Enzo Salera, dell’ex reggente provinciale e sindaco di Paliano Domenico Alfieri, del sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta che è la punta degli attuali amministratori di quella che fu l’area Scalia. O Lucio Migliorelli, già capogruppo provinciale dei Ds e già Segretario provinciale Pd. (Leggi qui: Congresso Pd, il nuovo di Area Dem si chiama Achille Migliorelli).

Ma anche e soprattutto amministratori della nuova generazione come il sindaco di Piglio Mario Felli, la vicesindaca di Veroli Francesca Cerquozzi che rappresenta la saldatura tra amministratori e Partito, il Segretario Pd di Ceccano Giulio Conti e la Segretario de Le Democratiche Sarah Grieco.

Tutte sensibilità e storie che provengono da parti diverse del Partito Democratico. Riuscire a tenerle nello stesso dibattito, come ha fatto l’altro giorno Francesco De Angelis rappresenta già un passo in avanti.