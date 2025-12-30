Consiglio al via senza maggioranza: guidano opposizioni e dissidenti

Dopo tre sedute saltate, il Consiglio comunale di Frosinone parte con 19 presenti. Ma a garantire il numero legale non è la maggioranza: l’Aula si regge su opposizioni e dissidenti, segnando un nuovo squilibrio politico.

Al quarto tentativo la macchina del Consiglio comunale di Frosinone si è messa in moto. Dopo tre giri a vuoto per ‘mancanza del numero legale‘ questa sera la seduta è partita: all’appello del Segretario Generale hanno risposto ‘presente‘ in 19. Ma non è una buona notizia per il sindaco Riccardo Mastrangeli: a mantenere i numeri sufficienti per rendere valida la seduta non sono stati i componenti della sua maggioranza ma i Consiglieri di opposizione ed i dissidenti della maggioranza.

Maggioranza assente

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

Non si sono presentati i 5 Consiglieri FdI. Non c’è il presidente d’Aula titolare Max Tagliaferri. Nessuna traccia del gruppo dei 3 Consiglieri dell’ex sindaco Pd Domenico Marzi: il patto tra gentiluomini con il suo avversario del 2022 non è per il mantenimento del numero legale ma per non firmare dimissioni in blocco che rimandino tutti a casa. E nemmeno sono presenti i 2 del Polo Civico che rischiano di rimanere stretti nella manovra a tenaglia innescata nelle ore scorse per imporre un riassetto della Giunta che li escluda da ogni aspirazione di assessorato. (Leggi qui: Frosinone sotto pressione: la saldatura Tagliaferri–Mattia stringe Mastrangeli).

La rappresentazione dell’Aula di oggi è la conferma che la nuova guardia pretoriana del sindaco è composta dalla galassia della Lega. Che però non basta a garantire la sopravvivenza politica: servono almeno 12 Consiglieri per poter riunire l’Aula in Seconda Convocazione.

Il ruolo dei dissidenti

Anselmo Pizzutelli

Come si legge il comportamento dei dissidenti? Perché hanno tenuto il numero legale? In questo scenario, le opposizioni ed i dissidenti possono governare l’Aula. Come dimostra la votazione compiuta ad inizio seduta quando il consigliere dissidente Anselmo Pizzutelli ha chiesto l’inversione di tre punti all’Ordine del Giorno. La proposta è passata grazie agli 11 voti ottenuti dalla somma tra opposizioni di centrosinistra e dissidenti che hanno sovrastato i 9 del centrodestra.

Il sindaco, in questa fase, è governato da una non maggioranza. È ad un bivio: cedere alle richieste di FdI e Lista per Frosinone, rimpastare la Giunta, cedere l’attuale comando assoluto ad un sistema più collegiale. Oppure rischiare di non approvare il Bilancio: con questi numeri non è autosufficiente. Il che determinerebbe la caduta dell’amministrazione ed il ritorno alle urne.

I 5 di Fratelli d’Italia e Max Tagliaferri sono 6 consiglieri indispensabili per approvare il Bilancio. Ancora di più se, come vuole la logica della politica, Max Tagliaferri la seduta per l’approvazione del Bilancio la riunirà in Prima Convocazione. Cioè quando di voti ne serviranno 17.