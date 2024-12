Consiglio Anci: ecco i rappresentanti della Provincia di Frosinone

L'organo nazionale dell'Associazione dei Comuni Italiani vede sette amministratori seduti al tavolo da cui scaturiranno le delibere. Tra di loro anche Mastrangeli, Di Rollo e Fiorletta.

Sette. Uno dei quali è nell’Ufficio di Presidenza. L’Anci ha definito la sua squadra con la quale affrontare il prossimo mandato sotto la guida del presidente Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Il giorno della sua elezione, il 20 novembre scorso al termine della XX assemblea congressuale ospitata quest’anno a Torino, aveva già definito l’Ufficio di Presidenza assegnando a ciascuno le competenze. In quell’Ufficio era stato inserito il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco (in quota Forza Italia), affidandogli la delega all’Ambiente. (Leggi qui: Anci, con Manfredi ci sono Celentano e Sacco).

I magnifici sette

Barbara Di Rollo

Ora è stata definita anche la nuova composizione del Consiglio Nazionale dell’Associazione. E’ composto da 617 amministratori. La Ciociaria è rappresentata al Consiglio Nazionale ANCI da 7 Amministratori. Sono, in rigoroso ordine alfabetico: Samuel Battaglini Consigliere Comunale di Patrica. Barbara Di Rollo presidente del Consiglio Comunale di Cassino. Maria Paola D’Orazio Consigliere Comunale di Sora. Piergianni Fiorletta Sindaco di Ferentino. Poi Vincenzo Iacovissi Consigliere Comunale di Frosinone. Riccardo Mastrangeli Sindaco di Frosinone. Giuseppe Sacco sindaco di Roccasecca.

L’Anci è l’associazione dei Comuni italiani vi aderiscono 7.134 enti comunali rappresentativi del 94,7% della popolazione . Il Consiglio nazionale previsto e disciplinato dall’articolo 15 dello Statuto. Ne fanno parte tra gli altri, il presidente dell’ANCI; 78 membri eletti dai Congressi delle Associazioni Regionali; i Presidenti delle Anci Regionali; i Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia ed i Sindaci delle Città metropolitane.

Poi componenti della Conferenza Stato Città e autonomie locali; il Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni e i Coordinatori delle Anci Regionali dei Piccoli Comuni; il Coordinatore della Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate.

Cosa fa quell’organismo

(Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Il Consiglio nazionale è un organismo estremamente importante in seno all’ANCI, in quanto, tra le principali attribuzioni, delibera gli indirizzi e le linee programmatiche dell’Associazione. Approva inoltre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell’Associazione.

Su indicazione del Presidente dell’ANCI istituisce Commissioni permanenti che sono l’articolazione del Consiglio nazionale per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per atti di competenza del Consiglio. Delibera infine in materia di Associazioni Regionali. Poi esamina la conformità degli statuti delle Associazioni Regionali rispetto allo statuto.

Gaetano Manfredi (Foto: Paolo Lo Debole / Imagoeconomica)

Delibera il commissariamento delle Associazioni Regionali, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, delibera in materia di quote associative. Convoca l’Assemblea. Nomina i Revisori Contabili; compie ogni atto di straordinaria amministrazione non attribuito ad altro organo.