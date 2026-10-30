Consiglio, assenze e polemiche: fari sui 200 mila euro di debiti fuori bilancio

Ad Anagni seduta di poco più di un’ora con numerosi banchi vuoti e scontri sui lavori pubblici, la gestione dei rifiuti e la manutenzione del territorio. A far discutere anche il silenzio della maggioranza sulle contestazioni dell’opposizione

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un’assise segnata dalle assenze, rapida (poco più di un’ora), ma ricca di spunti polemici. E con un finale caratterizzato da un silenzio politico che non è passato inosservato. Il Consiglio Comunale andato in scena ad Anagni si è aperto con numerosi banchi vuoti: nell’aula consiliare mancavano infatti i consiglieri di maggioranza Marianna Cacchi, Giuseppe De Luca, Giulia Beccidelli, Luigi Pietrucci, Alessandro Cardinali e Roberto Versi. A completare il quadro di una seduta partita a rilento si sono aggiunti gli arrivi in ritardo del consigliere leghista Antonio Necci e dello stesso sindaco, Daniele Natalia.

L’affondo di Luca Santovincenzo

A rompere il ghiaccio nella prima fase, dedicata alle comunicazioni preliminari, è stato il consigliere di opposizione Luca Santovincenzo (LiberAnagni),che ha presentato un articolato elenco di criticità cittadine. Nel mirino dell’esponente di minoranza è finita anzitutto la gestione della viabilità locale, già appesantita dall’apertura del nuovo cantiere di via Giminiani, destinato alla realizzazione di un parcheggio nella zona di San Paolo.

Luca Santovincenzo

Su questo punto Santovincenzo è stato perentorio: «La storia della città non va toccata», ha scandito, contestando l’impatto dell’opera sul tessuto storico. Il consigliere ha poi passato in rassegna i ritardi nella messa in sicurezza di Ponte Mio Bello, il problema mai risolto degli animali lasciati in libertà nella zona dei Monti, la recrudescenza dei furti nelle abitazioni e nei quartieri – ricordando come le proposte avanzate dalla minoranza siano state, a suo giudizio, colpevolmente trascurate – e, infine, la delicata situazione legata alla presenza di nomadi in località Tufano.

La replica della maggioranza

Non si è fatta attendere la replica della maggioranza. Il consigliere Donatello Cardinali ha cercato di ridimensionare le preoccupazioni, annunciando che i lavori per Ponte Mio Bello prenderanno ufficialmente il via già la prossima settimana. Ha inoltre precisato che l’intervento di via Giminiani è stato supportato da specifiche valutazioni del geometra incaricato.

Donatello Cardinali

A intervenire è stato poi il vicesindaco Riccardo Ambrosetti, che ha ridimensionato anche la questione degli animali vaganti, ricordando come si tratti di un problema che si trascina da tempo. Ambrosetti ha quindi assicurato la costante collaborazione degli uffici comunali con la Asl, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione definitiva.

Archiviata la fase delle comunicazioni preliminari, l’aula ha approvato una mozione presentata dalla maggioranza contro le violenze di piazza e a sostegno dell’operato delle forze dell’ordine.

LiberAnagni all’attacco ma il consolidato passa

La temperatura politica si è alzata con il passaggio all’esame dei documenti contabili. Dopo l’illustrazione, da parte dell’assessore Carlo Marino, della relazione sul bilancio consolidato, Santovincenzo è tornato all’attacco, concentrandosi sul capitolo, da sempre delicato, dei servizi ambientali e della gestione dei rifiuti.

L’assessore al bilancio Carlo Marino con il sindaco Daniele Natalia

Il rappresentante di LiberAnagni ha evidenziato i ritardi nell’espletamento della gara d’appalto per il rinnovo del servizio, la persistente assenza di un’isola ecologica strutturata e il mancato avvio delle mini-isole ecologiche annunciate in passato dal consigliere Riccardo Natalia. Inefficienze che Santovincenzo ha definito inaccettabili, soprattutto alla luce dei recenti rincari della Tari a carico dei contribuenti.

Al momento del voto, tuttavia, la maggioranza è andata avanti senza esitazioni: il bilancio consolidato è stato approvato con nove voti favorevoli e il solo voto contrario di Santovincenzo.

Debiti e lavori, la maggioranza in silenzio

Il vero nodo politico della giornata si è però concentrato sul punto successivo: il riconoscimento di un debito fuori bilancio di ben 200 mila euro, destinato a coprire interventi di manutenzione. Un passaggio che ha provocato la dura reazione della minoranza.

Il vicesindaco Riccardo Ambrosetti

Ancora una volta, Santovincenzo ha invocato la massima trasparenza, chiedendo il rigoroso rispetto delle norme in materia di contratti e affidamenti pubblici e sollecitando la presentazione di un elenco analitico ed esaustivo di tutti i cantieri interessati. Il consigliere ha inoltre messo in discussione la capacità dell’amministrazione di programmare gli interventi sul territorio, richiamando vicende annose che non hanno ancora trovato una conclusione definitiva.

Tra queste, il cantiere della Calzatora, che, secondo quanto contestato da Santovincenzo, non risulta ancora ufficialmente chiuso a oltre cinque anni dalla frana che ne ha determinato l’apertura. Ed è proprio su questo passaggio che la seduta ha registrato uno degli elementi politicamente più significativi. Di fronte alle contestazioni dell’opposizione, ha colpito l’assenza di una replica da parte del vicesindaco Riccardo Ambrosetti, titolare della delega alle manutenzioni.

Silenzio eloquente

Il silenzio su un tema così delicato ha lasciato aperti diversi interrogativi: si è trattato di una scelta tattica per evitare di alimentare la polemica oppure di una difficoltà politica nel rispondere alle critiche sulla programmazione dei lavori pubblici?

Interrogativi rimasti senza risposta, dal momento che la discussione si è conclusa senza un intervento chiarificatore da parte dell’assessore competente. Alla fine, anche la votazione sul riconoscimento del debito fuori bilancio ha confermato l’andamento della seduta: la maggioranza ha fatto valere i propri numeri, approvando il provvedimento con il solo voto contrario di Santovincenzo.

Il Consiglio comunale si è così concluso con pochi consiglieri presenti in aula, ma con tensioni politiche e questioni contabili tutt’altro che risolte. A pesare, oltre alle contestazioni dell’opposizione, è soprattutto il mancato chiarimento sui 200 mila euro destinati alla manutenzione e sulla programmazione degli interventi, temi che potrebbero tornare al centro del dibattito cittadino.