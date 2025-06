Consiglio: aula calda e clima stabile, Mastrangeli terrà i numeri

A Frosinone la politica resterà in apnea fino a settembre, quando si comincerà a pensare strategicamente al voto del 2027

Il Presidente del Consiglio Comunale di Frosinone Massimiliano Tagliaferri ha provveduto a convocare l’Aula per lunedì 30 giugno con inizio alle ore 19. Ancora una volta solo in Prima convocazione: cioè quando servono 17 consiglieri Comunali presenti per poter ritenere valida la seduta.

Non è previsto il paracadute della seconda chiama, quando ne servono molti di meno. Quindi si continua mostrare i muscoletti: i muscoli (politici) veri e propri, sono altra cosa. E attualmente non ci sono, con i numeri risicati.

In ogni caso, non ci saranno problemi per il sindaco Mastrangeli. Il conto è presto fatto: 16 consiglieri di maggioranza (salvo assenze per legittimi impedimenti) più i 4 Consiglieri del Gruppo dell’ex sindaco Domenico Marzi. E il Consiglio può iniziare ed approvare le delibere.

Qual è lo schema di gioco

Lo schema di gioco, con il ruolo strategico di Marzi e i suoi, è questo e funziona. Almeno fino a settembre. Poi si vedrà. La volontà di tutti, nessuno escluso, è passare l’estate senza troppi problemi.

Piuttosto nutrito l’ordine del giorno del 30 con ben 7 punti da trattare. Ecco quali.

Due variazioni al bilancio di previsione, l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2025; la sdemanializzazione e cessione di un piccolo pezzo di strada in lacalità “Le Stazze”. Poi l’Atto di indirizzo per la promozione di un Accordo di Programma sull’Intervento ESCAS S.r.l. denominato “Progetto Gruppo Ziaco” in località Selva dei Muli“. Infine il riconoscimento del debito imprevisto dovuto ad una sentenza che ha visto il Comune condannato a pagare.

Nessuna buriana politica

Il barometro, oltre alle temperature torride di questo inizio estate, segna comunque tempo stabile per la maggioranza Mastrangeli. Non si prevedono temporali politici. Semmai dovessero esserci un giorno: non sono ancora maturi i tempi per fare nulla, tanto in maggioranza quanto in opposizione.

Né sono maturi per una eventuale ricomposizione tra il sindaco e il gruppo di Forza Italia, allo stato comunque estremamente difficile da realizzare in assenza di un azzeramento della Giunta. Che gli azzurri continuano a chiedere con fermezza. Per loro la ricostituzione del perimetro originario del centrodestra, quello uscito dalle elezioni del 2022, passa inevitabilmente da li. Non esistono subordinate. Reset dell’esecutivo che Mastrangeli continua però a vedere come i granellini di sabbia negli occhi: insopportabili.

Tempi “immaturi” per Fdi

Né sono ancora maturi i tempi per qualificare la posizione di Fratelli d’Italia. Che sicuramente sosterrà Mastrangeli con lealtà fino al termine della consiliatura. Bisognerà però verificare come. Ne parleranno in un confronto con il sindaco nelle prossime ore il Segretario provinciale di FdI Massimo Ruspandini, il capogruppo Franco Carfagna, il coordinatore cittadino Alessia Turriziani. Lì sarà chiaro se lo sosterranno con convinzione o solo per responsabilità e ragion di stato.

Le richieste che sono state formulate al primo cittadino sono note: rivisitazione delle politiche sulla mobilità sostenibile, del percorso del Brt, della completa pedonalizzazione della piazza della stazione.

E non da ultimo, tutt’altro, maggiore condivisione delle scelte amministrative con il Partito. Fdi è la prima forza a Frosinone ed è il gruppo consiliare più numeroso, la prima interlocuzione, secondo i meloniani, Mastrangeli dovrebbe averla con loro. Cosa che evidentemente non è accaduta in passato. Serve discontinuità. Se non ci saranno riscontri positivi da parte del sindaco, si sale di livello.

La “vertenza” Frosinone, perché questa sarebbe in quel caso, passa al tavolo regionale del centrodestra. E’ stato chiaro in tal senso il segretario regionale del partito, l’onorevole Paolo Trancassini.

Ricucire? E’ presto…

Dall’altro lato dell’Aula consiliare, non sono altrettanto i maturi i tempi per tentare una cucitura politica, o comunque un tentativo di intesa collaborativa in Aula, tra la minoranza di centrosinistra (quella formata da PD e PSI) ed i 9 consiglieri usciti dalla maggioranza e passati all’opposizione dopo essere stati eletti con Mastrangeli.

Men che meno sono maturi tempi, probabilmente non lo saranno mai, per pensare ad una unità di intenti, soprattutto in prospettiva Frosinone 2027, nell’area Riformista, tra il Partito Democratico e il Partito Socialista.

Si è in presenza probabilmente del concetto geometrico delle rette parallele. Sono rette che giacciono sullo stesso piano e non si incontrano mai, indipendentemente da quanto siano estese. A Frosinone nemmeno il famoso matematico greco Euclide riuscirebbe a far incontrare PD e PSI.