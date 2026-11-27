A Ferentino l'assemblea si apre nel segno della commozione per la scomparsa dello storico ex vicesindaco e consigliere provinciale. Il gruppo Ferentino nel Cuore lascia vuoto il suo posto per il resto della consiliatura. Poi il confronto politico si accende sulla variazione di bilancio e sul piano del commercio, mentre arriva il voto unanime per la vicenda Henkel

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Mancava Luigi e l’assenza si è sentita. L’Aula del Consiglio comunale di Ferentino è sembrata vuota oggi, nei momenti chiave di un Consiglio Comunale durato 5 ore e riunito per la prima volta senza Luigi Vittori, scomparso prematuramente nelle settimane scorse. Nei momento di tensione, quelli con le scintille, quelli della polemica. Sono mancate le sue battute capaci di stemperare anche gli scontri più drammatici.

A rendere più visibile la sua assenza è stata la scelta fatta dal Gruppo: la sedia di Luigi oggi è rimasta vuota. Non per distrazione: per decisione. Accanto, Enza Paragallo la Consigliera che gli è subentrata, si è seduta di fianco, non al posto di Luigi. Quella sedia resterà vuota fino al termine della consiliatura. Così, chiunque si dovesse voltare a cercarne lo sguardo, la voce, come nella speranza che non fosse vera la sua morte improvvisa, avrà la conferma plastica che la politica di Ferentino ha voltato pagina. E’ iniziato un nuovo capitolo.

Il ricordo del presidente Pizzotti: “Vittori, un vero politico”

Claudio Pizzotti, presidente del Consiglio comunale di Ferentino

Ad aprire la seduta è stato il presidente del Consiglio comunale, Claudio Pizzotti, che ha voluto dedicare un ricordo personale e istituzionale all’amico scomparso. Nel suo intervento ha sottolineato le capacità politiche di Vittori, la sua abilità nel trovare punti d’incontro anche nelle situazioni più difficili e quel modo tutto suo di stemperare le tensioni con una battuta. «Ci mancherà quel tuo modo così naturale di vivere la politica, attraverso i rapporti umani, il dialogo e il contatto quotidiano con le persone», ha ricordato Pizzotti.

Il presidente ha ripercorso anche alcuni momenti condivisi, soffermandosi in particolare sulla prima elezione di Vittori a consigliere provinciale e sulle parole che, in quell’occasione, aveva voluto rivolgere pubblicamente a lui e agli amici di Nuova Ferentino. Un ricordo che ha restituito il valore di un rapporto umano e politico costruito nel tempo. «Quello di un vero politico, di un grande amico, di una persona capace di vivere e far vivere emozioni forti e autentiche», le parole conclusive.

L’emozione di Federica Fiorletta

Il compianto Luigi Vittori

Emozionante anche l’intervento di Federica Fiorletta, che ha raccolto da Vittori il ruolo di riferimento e di capogruppo di Ferentino nel Cuore. Visibilmente emozionata, ha spiegato quanto sia difficile assumere una responsabilità che fino a poco tempo prima apparteneva a una persona con cui era stato condiviso un lungo percorso umano e politico.

Fiorletta ha voluto ricordare soprattutto la sensibilità di Vittori verso gli ultimi, le persone fragili e quanti vivono situazioni di difficoltà. «Il sociale rappresentava una parte fondamentale del suo impegno, perché in esso si riconosceva il suo modo di intendere la politica: come spirito di servizio verso gli altri, come attenzione ai bisogni delle persone, come capacità di non voltarsi mai dall’altra parte», ha sottolineato la Fiorletta.

Il passaggio più significativo del suo intervento è stato quello dedicato alla scelta di lasciare vuota la sedia accanto alla propria. «Ci sono assenze alle quali non ci si abitua e persone il cui posto non può essere semplicemente occupato da qualcun altro», ha spiegato, sottolineando che quel posto vuoto sarà un segno permanente della presenza di Vittori nei lavori consiliari.

Piergianni Fiorletta

Fiorletta ha poi raccontato alcuni episodi della quotidianità che, più di tante parole, descrivono il rapporto di Vittori con la città: l’abitudine a essere sempre l’ultimo ad andare via al termine delle manifestazioni, la premura di riaccompagnare a casa un ragazzo per assicurarsi che fosse al sicuro, l’attenzione verso chi aveva bisogno senza aspettare che qualcuno glielo chiedesse. «Era lì, tra gli ultimi e non tra i primi, che Luigi dava il senso più alto e più nobile al suo impegno politico», ha concluso, invitando tutti a custodire la sua eredità umana e politica.

Sono quindi intervenuti il sindaco Piergianni Fiorletta, Antonio Pompeo e numerosi consiglieri comunali. Anche Enza Paragallo ha voluto esprimere il senso di responsabilità per il ruolo che sarà chiamata a ricoprire, ringraziando la propria famiglia per il sostegno.

Dalla commozione allo scontro politico

Fabio Magliocchetti

Terminata la commemorazione di Vittori, il clima della seduta è cambiato: la commozione per la scomparsa dell’ex vicesindaco ha lasciato spazio al confronto politico a partire dalla variazione di bilancio. I consiglieri di minoranza hanno contestato con decisione alcune scelte dell’Amministrazione, concentrando l’attenzione soprattutto sull’aumento delle risorse destinate a manifestazioni ed eventi.

Il consigliere Magliocchetti ha evidenziato un incremento di 88.000 euro per manifestazioni e iniziative, a fronte di un aumento di 91.000 euro degli introiti previsti dai servizi educativi e scolastici, tra refezione, trasporto e asilo nido. Da qui la critica politica: maggiore attenzione alla scuola e meno risorse agli eventi, che nel 2026 avrebbero comportato una spesa complessiva superiore ai 600.000 euro, con una media di circa 50.000 euro al mese.

Sulla stessa linea Antonio Pompeo, che ha condiviso le osservazioni di Magliocchetti, aggiungendo la critica alla gestione amministrativa della nuova apertura dello svincolo sulla superstrada. Secondo il consigliere, l’opera è stata già realizzata, ma il Comune non avrebbe ancora completato le procedure di esproprio dei terreni interessati.

Henkel, arriva il voto unanime

Lo striscione davanti al ministero

Un momento di ritrovata convergenza è arrivato con la discussione sull’ordine del giorno relativo alla chiusura dello stabilimento Henkel. Il documento, presentato dalla maggioranza e integrato con un emendamento di Magliocchetti, è stato approvato all’unanimità.

Tra gli impegni previsti, quello del sindaco a riferire sull’evoluzione della vicenda e l’invito rivolto alla Regione Lazio e al Consorzio Industriale a contattare aziende del settore della produzione di detersivi, favorendo un possibile acquisto del sito industriale. Un passaggio importante, nella prospettiva di individuare una soluzione che possa salvaguardare il futuro produttivo dell’area e le prospettive occupazionali.

Dopo due punti di carattere prevalentemente tecnico, affrontati senza particolari contrapposizioni, il Consiglio è passato alla discussione del piano del commercio su aree pubbliche, relativo alla regolamentazione dei mercati e delle fiere.

Il finanziamento per Ponte Grande

Alessandro Rea con Piergianni Fiorletta

Alessandro Rea annuncia l’ottenimento di un finanziamento di 350.000 euro per l’asfaltatura del parcheggio in zona Pontegrande di fronte al palazzetto dell sport. Condivide quel risultato con la squadra: ringrazia in Aula la Regione per il sostegno e gli uffici comunali «per la capacità di intercettare questa importante risorsa per il territorio».

Il segnale politico è doppio: ad uso interno e ad uso esterno. Elogia gli uffici, il personale. E ringrazia la Regione. Come a dire: è stato un lavoro di squadra ma non quella dell’amministrazione.

Piano del commercio, maggioranza unita nonostante le critiche

Poi arriva uno dei momenti più accesi della seduta. I consiglieri di minoranza Pompeo, Magliocchetti e Musa, insieme ad Angelica Schietroma, hanno sollevato numerose contestazioni sul documento, evidenziando presunte contraddizioni, illegittimità, errori e omissioni rispetto alla legge regionale 22 del 2019, alla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2026 e alla direttiva europea Bolkestein.

Antonio Pompeo

Al centro delle obiezioni, in particolare, la disciplina delle concessioni per il commercio su aree pubbliche e l’obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, anziché procedere a rinnovi automatici. La minoranza ha contestato diversi passaggi del piano, mettendone in discussione la correttezza giuridica e amministrativa.

La maggioranza, tuttavia, ha fatto quadrato attorno alla proposta elaborata dal consigliere Ugo Galassi e sostenuta in particolare da Rea e Zaccari. Il gruppo ha mostrato compattezza, riuscendo a ricondurre tutti i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco Fiorletta, sulla linea del voto favorevole al documento. Una prova di tenuta politica che ha consentito alla maggioranza di superare le criticità sollevate dall’opposizione e portare a casa l’approvazione del piano.

La posizione di Berretta

Maurizio Berretta

Una posizione particolare è stata quella di Berretta, che ha votato a favore del piano, ma contro la sua immediata eseguibilità. Nel corso della seduta ha inoltre annunciato le dimissioni dalle commissioni consiliari e la volontà di presentare, nel prossimo Consiglio comunale, una proposta di modifica del documento. È un altro segnale dell’assenza di Luigi Vittori: la tensione sale, ci si prepara la dopo. Come nel caso di Alessandro Rea. E si cominciano a posizionare gli accampamenti.

Dopo cinque ore di lavori, il Consiglio si è così concluso lasciando sul tavolo questioni politiche e amministrative importanti. Una seduta che, iniziata nel segno del dolore per la perdita di Luigi Vittori, ha mostrato anche le diverse posizioni presenti in Aula, tra convergenze istituzionali e contrapposizioni politiche. Con una sedia vuota destinata a ricordare, per tutta la consiliatura, l’uomo e l’amministratore che Ferentino ha perso.