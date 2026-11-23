La XI Commissione del Consiglio regionale esamina la proposta di legge sul riordino del Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio: Regione socia al 51%, sede a Roma, 12,5 milioni di conferimento al fondo.

Il Consorzio industriale del Lazio cambia pelle. E con il riordino proposto dalla Giunta regionale, cambia anche il modo in cui vengono distribuiti i poteri all’interno dell’ente destinato ad avere un ruolo sempre più rilevante nelle politiche di sviluppo, nella gestione delle aree produttive, nell’attrazione degli investimenti e nella reindustrializzazione del territorio.

Alle ore 10 di domani, nella Sala Etruschi del Consiglio regionale del Lazio, la XI Commissione Sviluppo economico e Attività produttive sarà chiamata a esprimere il proprio parere sulla proposta di legge regionale n. 284 del 18 giugno 2026. È quella sul «Riordino della disciplina sul Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio». Si tratta di un provvedimento che va ben oltre un semplice aggiornamento normativo.

Il nuovo Consorzio accende i motori

Una delle aree industriali gestite dal Consorzio

La Regione con la proposta di legge intende mettere mano alla struttura di comando dell’intero sistema industriale del Lazio, costruendo una governance più accentrata e fortemente raccordata con gli indirizzi della Giunta regionale.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: rendere il Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio il soggetto centrale per attrarre investimenti, gestire le aree produttive, favorire la reindustrializzazione dei siti dismessi, coordinare la Zona Logistica Semplificata, sviluppare infrastrutture energetiche e logistiche e promuovere nuovi settori strategici come i data center, le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate e l’economia del mare.

Ma, leggendo attentamente le 47 pagine ed i 22 articoli della legge, la questione non riguarda soltanto l’efficienza. Riguarda anche chi avrà il potere di decidere, chi definirà le priorità industriali e quale spazio resterà alle province nella nuova architettura istituzionale.

Non è cosa di poco conto.

Le nuove funzioni del Consorzio

La sede del Consorzio Industriale di Frosinone

La proposta di legge conferma il Consorzio come ente pubblico economico, dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile. La sua missione viene estesa e precisata: non soltanto gestione delle aree industriali, ma sviluppo dei settori industriali, artigianali, commerciali, della logistica, del terziario e dei servizi.

L’articolo 4 rappresenta uno dei passaggi più importanti. Al Consorzio vengono attribuite funzioni che vanno dalla redazione e approvazione dei piani regolatori delle aree industriali all’assegnazione dei terreni alle imprese, dalla gestione delle infrastrutture consortili alla realizzazione di raccordi ferroviari, aree di sosta e strutture logistiche.

Ci sono poi le reti energetiche, gli impianti di depurazione, le infrastrutture tecnologiche, la produzione di energia da fonti rinnovabili, i servizi digitali, i Big Data e i Data Center. Il Consorzio potrà inoltre operare come stazione appaltante e autorità espropriante per gli interventi previsti dai propri piani.

Uno dei depuratori gestiti dal Consorzio

Particolarmente rilevante è la previsione di uno sportello unico per le pratiche di insediamento nella Zona Logistica Semplificata del Lazio, con articolazioni distaccate presso le sedi territoriali.

Il disegno normativo dunque è quello di costruire una struttura capace di intervenire sull’intero ciclo dello sviluppo industriale: dalla individuazione delle aree, alla pianificazione, alle infrastrutture, alle autorizzazioni, ai servizi, fino alla promozione degli investimenti.

La governance: Regione al 51%

Il passaggio politicamente più significativo contenuto nella proposta di legge è però quello relativo alla nuova governance. La legge prevede che la Regione Lazio entri formalmente nel capitale del Consorzio detenendone la maggioranza assoluta: il 51% delle quote del fondo di dotazione.

Agli enti locali nel loro complesso andrà il 30%, mentre il restante 19% sarà riservato a enti pubblici non territoriali, associazioni datoriali e imprese. Non è solo una questione simbolica. Nel nuovo impianto il peso politico della Regione diventa determinante: le decisioni strategiche, l’impostazione della rotta, il punto finale di approdo verranno decisi lì.

Il nuovo Consorzio poi avrà tre organi: l’Assemblea consortile, il Consiglio di sorveglianza e il Consiglio di gestione.

Il modello scelto è quello dualistico, con una separazione tra indirizzo e controllo da una parte e gestione operativa dall’altra.

L’Assemblea, composta dai rappresentanti dei soggetti partecipanti, approva lo Statuto, l’ingresso e l’esclusione dei consorziati, determina le quote e i contributi e nomina il Consiglio di sorveglianza. Quest’ultimo, tuttavia, assume un peso decisivo.

È composto da undici membri: sei designati dalla Giunta regionale, due dagli enti locali consorziati in rappresentanza dei territori provinciali e tre dagli enti pubblici non territoriali, dalle imprese e dalle associazioni datoriali.

È il Consiglio di sorveglianza a nominare e revocare il Consiglio di gestione, ad approvare il bilancio e il piano economico-finanziario, ad adottare il Piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e a determinare gli oneri per le assegnazioni industriali.

Il peso della Regione

Raffaele Trequattrini e Roberta Angelilli

Nell’assetto messo a punto dall’assessore Roberta Angelilli e dal commissario Raffaele Trequattrini, la Regione dispone di sei componenti su undici. Una maggioranza che non è soltanto numerica, ma che si traduce in un controllo significativo sulle principali scelte strategiche.

Il Consiglio di gestione, organo cui spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria, è composto da cinque membri. Il presidente viene designato dal presidente della Regione, il vicepresidente da Roma Capitale. Gli altri tre componenti sono individuati attraverso meccanismi di rappresentanza degli enti locali, dei territori provinciali non rappresentati nel Consiglio di sorveglianza e degli altri soggetti consorziati.

Chi ha dato vita al Consorzio fondendo i 5 precedenti Consorzi Industriali che operavano nel Lazio (Asi Frosinone – Cosilam Cassino – CosInd Gaeta – Consorzio Roma-Latina – Consorzio Lazio Nord) chiede una seconda vicepresidenza da assegnare in rappresentanza di chi ha il maggiore peso industriale nella regione e cioè il Lazio Sud. Ma i più saggi sconsigliano questo emendamento: assegnare d’ufficio la vicepresidenza a Roma esclude che la Capitale possa esprimere anche il presidente, proprio per evitare una concentrazione di poteri su una sola area.

Il presidente del Consiglio di gestione sarà anche legale rappresentante del Consorzio.

Roma e le altre province

Fin qui l’impostazione della legge. Ma è il rapporto fra Roma e le altre province del Lazio che, inevitabilmente, offre spunti di riflessione. La proposta contiene infatti elementi che oggettivamente costituiscono garanzie territoriali e altri che, realisticamente, alimentano qualche interrogativo.

Le garanzie ci sono. La legge mantiene gli uffici territoriali di Cassino, Frosinone, Gaeta, Latina e Rieti e prevede la presenza delle Province negli organismi di governo. Inoltre, la relazione illustrativa alla legge sottolinea più volte la necessità di rappresentare i territori provinciali all’interno della nuova governance.

Ma mantenere gli uffici non significa automaticamente mantenere il potere. Le sedi territoriali sono chiamate a svolgere funzioni operative e di servizio. La programmazione, l’approvazione dei piani, la gestione delle risorse e le decisioni strategiche restano, invece, affidate agli organi centrali del Consorzio. Significa che il baricentro decisionale è ancorato decisamente su Roma. E si vede.

La sede legale viene fissata nella Capitale. La Regione diventa socio di maggioranza assoluta. La Giunta definisce gli indirizzi strategici del programma triennale. La Giunta approva il piano economico-finanziario. E sempre la Giunta nomina la maggioranza del Consiglio di sorveglianza. Il presidente della Regione designa il presidente del Consiglio di gestione. La stessa Regione conserva poteri ispettivi, di vigilanza e persino di scioglimento degli organi consortili.

La catena decisionale

Foto: Pixabay

Detto fuori dalla grammatica politica, la riforma costruisce una catena decisionale nella quale il livello regionale e Roma occupano stabilmente una posizione dominante, rispetto a tutti gli altri territori. Se gli elettori mandano in Regione dei Consiglieri con scarso peso specifico rischiano di vedersi sfilare sotto al naso tutte le caselle che contano e che sono in grado di gestire il Consorzio.

Che letta dal punto di vista istituzionale ci sta pure. Tuttavia, vale la pena rilevare che il cuore industriale del Lazio non si trova soltanto a Roma. C’è l’automotive di Cassino e Piedimonte San Germano, c’è il sistema farmaceutico di Frosinone e Latina, ci sono i distretti logistici, laddove il capoluogo con l’area di via Selva dei Muli intende recitare un ruolo di primissimo piano, e ancora le aree portuali e le zone produttive diffuse nelle province. C’è un intero mondo industriale oltre il GRA, che merita attenzione e considerazione.

Anche qui c’è una clausola di salvaguardia “tra le righe”: le nuove regole dicono che il socio privato (nel suo insieme) esprime una figura nella stanza dei bottoni. E la quota più grande di azioni dei soci privati la detiene la Camera di Commercio di Frosinone-Latina: nessun accordo è possibile senza passare da lì, a meno che tutti gli altri si mettano d’accordo per escludere l’ente camerale dalla decisione. Non a caso, tra le proposte di modifica c’era quella di dare la rappresentanza al Sistema Camerale: il che avrebbe segato il Lazio Sud a favore di Roma (che ha più iscritti).

Il costo della riforma

La riorganizzazione, infine, ha anche un costo. L’articolo 20 prevede un conferimento regionale al fondo di dotazione pari a 12,5 milioni di euro, distribuiti tra il 2027 e il 2028: due milioni nel primo anno e 10,5 milioni nel secondo. A questi si aggiungono 1,4 milioni di euro annui per il funzionamento e le attività del Consorzio, per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.

È previsto inoltre un fondo di rotazione da 400mila euro nel 2027, destinato all’acquisizione di siti industriali abbandonati o dismessi. Le somme dovranno essere restituite dal Consorzio entro un anno dall’erogazione.

Domani alla Pisana, in XI Commissione, il testo comincerà il suo percorso consiliare, per l’approvazione definitiva. Sarà il primo passaggio nel quale, oltre alla necessità di riordinare il sistema industriale del Lazio, dovrà emergere anche una domanda più politica: un Consorzio unico per tutti, oppure un Consorzio unico governato dalla Regione e da Roma?