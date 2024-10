Le dimissioni del presidente dell'organismo che riunisce 41 associazioni hanno un risvolto politico ben preciso. La lista di Luigi Vittori infatti vede privarsi di un riferimento importante nella società civile. Si riparte da zero anche se finora i risultati erano stati modesti

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Alessandro Ciuffarella, ex assessore comunale di Alleanza Nazionale con il sindaco Roberto Valeri ed ex consigliere comunale nel Fiorletta 1, si è dimesso da presidente della Consulta delle Associazioni di Ferentino. Lo ha fatto con una lettera di poche righe nella quale annuncia la sua scelta irrevocabile dettata da motivi strettamente di natura personale. Al telefono giura che non sono assolutamente “di natura politica”. Era stato eletto un anno fa.

Per la prima volta a Ferentino si è costituita la Consulta che raggruppa ben 41 associazioni locali. Prima di un anno fa, si era arrivati nella passata legislatura ad approvare lo statuto. Poi l’attuale vicesindaco Andrea Pro, che già in campagna elettorale nel 2022 aveva promesso la consulta, è riuscito nell’ impresa.

Una consulta mai operativa

Un incontro tra associazioni a Ferentino

L’elezione ha consegnato la presidenza ad Alessandro Ciuffarella, membro di Civis (l’associazione che lotta per la tutela ambientale e per i diritti dei cittadini). vicepresidente Biancamaria Valeri, una vita nella scuola, da professoressa e da dirigente scolastica impegnata nella promozione culturale, sociale e turistica della città.

Dopo la nomina dei responsabili, si era costituito anche un direttivo con le associazioni suddivise in vari settori (sociale, sport e cultura). Obiettivo: presentare proposte e progetti ai vari assessori che li avrebbero dovuti portare all’attenzione del Consiglio comunale o della giunta per l’eventuale approvazione.

Ma dall’elezione di Ciuffarella la consulta non si è mai riunita. Già in estate l’ormai ex presidente aveva manifestato la volontà di dimettersi. Era stato convinto a restare dalla vice Valeri e dall’Amministrazione comunale.

Il risvolto politico

Luigi Vittori (Foto © WebAL)

Ciuffarella è un fedelissimo dello storico ex vice sindaco oggi consigliere provinciale Luigi Vittori. Si è anche candidato a consigliere comunale nella lista Ferentino Nel Cuore di Vittori mancando l’elezione. Anche se la consulta è un’associazione non politica nella quale i Partiti dovrebbero entrare poco, l’elezione di Ciuffarella era stata “sponsorizzata” da Luigi Vittori. Che ora con queste dimissioni perde un pezzo importante nel collegamento con la società civile.

Ciuffarella comunque non abbandonerà il suo impegno per il territorio e l’ambiente. Tornerà infatti ad avere un ruolo importante in Civis. “Ho appreso la decisione di Alessandro di dimettersi. Mi dispiace ma lo conosco bene e so che i motivi della scelta sono di natura personale. Non c’entra nulla la politica. Ci mettiamo al lavoro per trovare la migliore soluzione possibile”, ha spiegato Luigi Vittori.

Andrea Pro

Al vicesindaco Andrea Pro non è rimasto altro che prendere atto della scelta di Ciuffarella. “È innanzitutto un dovere ringraziare il presidente uscente Alessandro Ciuffarella per il lavoro svolto fino ad oggi – ha detto Pro – La consulta è un riferimento fondamentale per la nostra comunità. È importante dunque ripartire con l’elezione di un nuovo presidente per creare un punto di incontro e collaborazione, dove diverse realtà si uniscono per promuovere il benessere e la crescita del nostro territorio. Abbiamo bisogno di dialogo e sinergia tra le associazioni. Possiamo valorizzare le nostre risorse, il patrimonio storico, sostenere iniziative culturali e sociali. Insieme, possiamo fare veramente la differenza. Nei prossimi giorni ci attiveremo per convocare l’assemblea ed eleggere il nuovo presidente” ha spiegato il vicesindaco.

La professoressa Biancamaria Valeri ha provato a dare un senso ed una impronta alla consulta ma i risultati per diversi fattori non sono arrivati. Ora si riparte da zero. È certo che ora il mondo politico si rimetterà in moto per poter pesare nelle prossime elezioni così com’è successo nelle precedenti consultazioni.