Consultazioni bollenti, il Sindaco prova a disinnescare il duo Santoro-Gatta

Ad Alatri centrodestra ad alta tensione dopo la presa di posizione dei due consiglieri che hanno deciso di costituire un nuovo gruppo e chiedere un assessorato. Cianfrocca cerca di mediare e da mercoledì incontrerà i partiti per sondare la loro disponibilità. Strada in salita ma il primo cittadino non dispera. Nel Pd intanto convocato un direttivo dove si discuterà delle ultime dichiarazioni del capogruippo Di Fabio che hanno irritato diversi esponenti

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Dall’ultimatum del duo Santoro-Gatta alle trattative. Il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca avvia le consultazioni con i Partiti del centrodestra. Obiettivo: verificare la loro disponibilità ad andare incontro alle richieste dei due Consiglieri. E cioè ricavare un assessorato di riferimento per loro dopo la volontà di costituire un nuovo Gruppo civico.

Nello stesso tempo, in casa Pd sale la tensione in vista del Direttivo che si svolgerà sempre mercoledì. Obiettivo chiedere un chiarimento al capogruppo Fabio Di Fabio dopo la sua recente intervista su Alessioporcu.it (leggi qui Alatri, Di Fabio sfida il Pd: “Coalizione civica o si va avanti senza Partito”).

Presente di sicuro ai lavori l’ex Segretario provinciale Luca Fantini.

Santoro-Gatta scuotono il centrodestra

Umberto Santoro

Umberto Santoro al momento è sempre un iscritto della Lega e Martina Gatta della civica ABC (per qualche giorno anche lei è stata ad un passo dalla Lega per poi fare retromarcia). Hanno intenzione di creare un proprio Gruppo civico. Manca solo l’invio della lettera che, giura qualcuno dei testimoni oculari, sarebbe già pronta. (Leggi qui: Alatri, maggioranza in subbuglio: Gatta e Santoro traslocano nel gruppo misto).

Sono saliti sull’Aventino in polemica con il Carroccio dopo l’esito delle Provinciali e per questo hanno informato il sindaco delle loro intenzioni. Restare nel centrodestra cambiando passo e non facendo gli yes man. Perciò hanno chiesto un assessorato di riferimento.

E se non arriverà? Tutti gli scenari sono aperti.

Il sindaco apre le consultazioni ma la strada è stretta

Maurizio Cianfrocca sembra aver preso sul serio la richiesta e per mercoledì ha fissato due incontri. Alle 9 in punto con Raffaella Conti, segretaria di Fratelli d’Italia e alle 10.30 con Bruno Addesse di Forza Italia. Con la Lega guidata da Emanuele Palmisani se la vedrà giovedì.

Martina gatta con il vicesindaco Roberto Addesse

Obiettivo, secondo fonti vicine al primo cittadino, sondare la disponibilità dei partiti alla richiesta di Santoro e Gatta. Facile immaginare che nessun Partito vorrà cedere la propria casella e quindi il cerino resterà in mano al sindaco. Che una volta terminati gli incontri manifesterà la sua intenzione. Non facile, anzi molto complicata trovare una soluzione. Anche perché i due civici hanno dato un ultimatum.

Vero o no lo dirà il tempo.

Il Pd alle prese con il caso-Di Fabio

Sempre questo mercoledì i democrat hanno indetto un Direttivo e farlo sotto le festività evidenzia una certa urgenza. Top secret i punti all’ordine del giorno. Di certo si stabiliranno le tappe per arrivare al congresso cittadino e poi pensare al tema elezioni e cioè con chi e in quale forma.

Fabio Di Fabio

Ma il succo potrebbe essere quanto dichiarato dal capogruppo Fabio Di Fabio in un’intervista dove ha chiarito che fondamentale sarà puntare ad un ampio campo civico. Facendo intendere che il Pd potrebbe anche rinunciare ad andare alle urne esponendo il suo simbolo e presentandosi come forza civica seguendo i modelli dei centri vicini come Veroli e Ferentino. Lì sono in carica sindaci di chiara matrice Progressista ma sono alla guida di amministrazioni nelle quali centrosinistra e centrodestra hanno rinunciato alla loro visione politica per concentrarsi su un progetto amministrativo, del quale il sindaco si fa garante super partes. La politica? Si fa fuori dal municipio e fuori dai temi amministrativi.

Soluzione che non piace ai vertici democrat e per questo si necessita di un chiarimento. Che di certo potrà essere anche burrascoso. Insomma un mercoledì di chiarimenti o di rotture. La settimana, per la politica alatrense è proprio di… Passione.