Conti in ordine, porte aperte: a Veroli la Cultura non riposa neanche il sabato

Utile di circa 387 mila euro, conti stabilizzati per oltre 3,2 milioni: il Consiglio di Veroli approva il Bilancio e parla di Cultura come risposta al disagio giovanile.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Il sabato, a Veroli, la biblioteca è aperta. Nel Consiglio comunale di ieri sera dedicato a bilanci, partecipazioni e servizi, è il dettaglio che resta in mente: quarantasei ore di apertura alla settimana, sabato compreso, servizi gratuiti, letture per i più piccoli. Tutto il resto, in aula, era aritmetica. Ed è dall’aritmetica che conviene cominciare.

A riassumere la seduta dell’amministrazione guidata dal sindaco Germano Caperna sono gli interventi di due assessori: Elena Di Nicuolo (al Bilancio) e Francesca Cerquozzi (alla Cultura). Sul tavolo ci sono i conti consolidati del 2025, una variazione al bilancio triennale, la revisione delle partecipazioni, il punto sui servizi pubblici locali e due regolamenti: quello della Biblioteca comunale e quello del Museo civico archeologico «I Luoghi del Tempo».

I conti

L’intervento del sindaco Germano Caperna

Il Bilancio consolidato 2025 mette insieme i numeri del Comune e degli organismi che rientrano nel suo perimetro. A Veroli il consolidato chiude in utile per circa 387mila euro: il saldo guadagna più di 900 mila euro sull’anno prima. I debiti calano per più di 3,2 milioni, in cassa ci sono circa 2,7 milioni in più. Numeri di fronte ai quali i revisori hanno espresso un giudizio favorevole.

Fin qui il bollettino delle buone notizie. Poi, però, Di Nicuolo fa una cosa insolita per chi presenta un risultato: lo accompagna con un’avvertenza. Sono «dati significativi», dice, ma vanno «letti con attenzione», tenendo d’occhio la gestione ordinaria e gli investimenti ancora da portare a termine.

La variazione

Elena Di Nicuolo

La variazione al bilancio triennale, per la sola annualità 2026, serve a riallineare i numeri previsti con come è andata davvero la gestione e a distribuire le maggiori risorse disponibili. Di Nicuolo ne elenca le finalità: istruzione, famiglie, manutenzione del patrimonio, cultura, cura del territorio. Le cifre indicate toccano però quattro capitoli: oltre 97 mila euro per le famiglie, 120 mila per la scuola, servizi connessi compresi, 35 mila per i beni di interesse storico, oltre 41 mila per le attività culturali.

Poi c’è la voce che non sembra una spesa ma ne ha il peso: il Fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè la somma messa da parte per i crediti che il Comune teme di non incassare, rafforzato di più di 365 mila euro.

La prudenza, a Veroli, pesa più delle quattro voci di spesa messe insieme, che superano di poco i 290 mila euro.

I servizi

Il palazzo municipale di Veroli

Quanto alle partecipazioni, la revisione, riferisce Di Nicuolo, ne conferma la coerenza con i fini istituzionali del Comune e con l’interesse collettivo. Per i servizi pubblici locali il quadro, dice, è positivo: continuità e buona qualità per quelli destinati alle famiglie: mensa, scuolabus, asilo nido.

L’elemento che l’assessore mette in vetrina è un altro: le tariffe, nonostante il rincaro generale dei costi, non sono state toccate, e restano modulate per fasce ISEE. Le tariffe restano ferme mentre i costi salgono, con importi calibrati sul reddito delle famiglie.

L’unico capitolo in cui il resoconto parla di un traguardo ancora da raggiungere è l’igiene urbana: il monitoraggio prosegue, con l’obiettivo di far crescere la raccolta differenziata.

La biblioteca

Francesca Cerquozzi

Il sabato torna nell’intervento dell’assessore Francesca Cerquozzi, che presenta la revisione del regolamento della Biblioteca come «un tassello della nostra idea di Città» e lo riempie di fatti: porte aperte quarantasei ore a settimana, compreso il sabato, niente da pagare per i servizi, prestito tra biblioteche, momenti di lettura per i bambini. Far parte del Sistema bibliotecario della Valle del Sacco allarga le collaborazioni e apre la strada ai finanziamenti; nell’ultimo biennio, aggiunge, il Comune ha portato a casa 110 mila euro destinati ai luoghi culturali, risorse da rimettere in circolo in progetti nuovi.

Poi l’assessore alla Cultura fa il salto dal regolamento alla politica: quando si parla di disagio giovanile, dice, «sicurezza e repressione da sole non bastano». Servono educazione, prevenzione, opportunità, e la biblioteca può offrire un luogo dove stare insieme, studiare, coltivare passioni, costruire relazioni. Per Cerquozzi la biblioteca può essere una risposta al disagio giovanile: educazione, prevenzione, opportunità.

Il museo

Il secondo regolamento riguarda il Museo civico archeologico, e l’obiettivo dichiarato è «un museo vivo», frequentato dalle scuole, attento all’accoglienza, all’accessibilità, alle attività educative. Attorno al regolamento Cerquozzi disegna una rete: l’Ecomuseo, un protocollo firmato a Casamari, il Museo dei Popoli Italici «Amedeo Maiuri», ancora in progetto, con nuovi spazi per il patrimonio archeologico, e un biglietto integrato per entrare in più siti con sconti e ingressi gratuiti. Musei, chiese e monumenti, con le istituzioni coinvolte, dovrebbero comporre un solo percorso, invece di restare porte separate.

La politica culturale, conclude Cerquozzi, si costruisce anche con «la cura quotidiana degli spazi». Che a Veroli, per ora, si misura in ore: quarantasei a settimana, sabato compreso.