Contributi regionali per potenziare la Polizia locale: chi li ha ottenuti

Un milione della Regione per potenziare la Polizia Locale nei Comuni del Lazio. Ecco quali municipalità della Ciociaria avranno accesso ai fondi secondo la graduatoria ufficiale e definitiva. Mancano Frosinone e Latina

Più uomini? Dipende da come stanno i Bilanci e da quello che è stato scritto nella Pianta organica in cui ogni Comune prevede quanti dipendenti gli occorrano ed in quale settore. Più mezzi? Possibile, soprattutto ora che la Regione ha messo la mano al portafogli e stanziato un milione di euro. Serviranno per migliorare le dotazioni delle forze di Polizia Locale nei Comuni del Lazio. Ma non per tutti.

La graduatoria ufficiale e definitiva, con i contributi concessi, è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio ordinario n° 2 di oggi. Sono quelli della Determina regionale numero G17763 del 20 dicembre 2024, relativa all’Avviso “Polizia Locale 4.0”.

A cosa sono destinati i fondi

Foto © Stefano Strani

Si parla di risorse da destinare all’acquisto di: autovetture, motoveicoli, motocicli destinati al Corpo di Polizia Locale. Il contributo massimo per ogni Comune è di 20mila euro. Che sono ripartiti per fasce di ampiezza demografica. Cioè? In base al numero di abitanti.

– I^ FASCIA: Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;

– II^ FASCIA: Comuni con popolazione da 5.001 sino a 10.000 abitanti;

– III^ FASCIA: Comuni con popolazione da 10.001 abitanti;

– IV^ FASCIA: Province, Città metropolitana di Roma Capitale e Unioni di Comuni;

– V^ FASCIA: Roma Capitale.

Sono pervenute 236 domande

Alla data di scadenza dell’avviso sono pervenute complessivamente alla Regione 236 domande di partecipazione da parte dei soggetti proponenti. Ecco i Comuni della provincia di Frosinone ammessi e finanziati per fasce di popolazione:

FASCIA 1

COMUNE CONTRIBUTO CONCESSO PUNTEGGIO PICINISCO 19.000,00 88 TORRICE 19.000,00 87 AUSONIA 19.000,00 85 CASTELNUOVO PARANO 19.000,00 84 ATINA 17.000,00 82 CASTRO DEI VOLSCI 19.000,00 82 La tabella dei Comuni in prima fascia

FASCIA 2

COMUNE CONTRIBUTO CONCESSO PUNTEGGIO ROCCASECCA 20.000,00 86 La tabella dei Comuni in seconda fascia

FASCIA 3

COMUNE CONTRIBUTO CONCESSO PUNTEGGIO CASSINO 19.000,00 84 ISOLA LIRI 20.000,00 83 La tabella dei Comuni in terza fascia

FASCIA 4

COMUNE CONTRIBUTO CONCESSO PUNTEGGIO UNIONE DEI COMUNI

DEL LACERNO E DEL FIBRENO € 19.000,00 81 Foto: Leonardo Puccini © Imagoeconomica

In Ciociaria dunque sono 10 gli enti locali che hanno ottenuto il finanziamento regionale.

Da rilevare che nella fascia 3, tra i 14 Comuni non ammessi al finanziamento, ci sono i Capoluoghi di Frosinone e Latina.