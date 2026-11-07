Coppotelli fa tornare Viterbo capitale, per il Glocal Economic Forum 

Il Teatro San Leonardo ospita il primo Glocal Economic Forum della Cisl Lazio: sul palco Tajani, Sberna, Rocca, Boschi e Coppotelli. Un sindacato che, dalla Tuscia, convoca governo e opposizione sullo stesso tema: chi governa le transizioni.

Nel 1271 Viterbo tenne per quasi tre anni il destino della cristianità, mentre i cardinali chiusi nel Palazzo dei Papi litigavano su chi dovesse sedere sul trono di Pietro. Finì che i viterbesi scoperchiarono il tetto, per fame di una decisione. Ieri, al Teatro San Leonardo, la città ha vissuto un’adunata di tutt’altra natura ma di analoga concentrazione di potere: non un conclave, bensì il primo Glocal Economic Forum promosso dalla Cisl Lazio. Sul palco un vicepremier, una vicepresidente dell’Europarlamento, un presidente di Regione e una leader dell’opposizione. Il sindacato, stavolta, non ha aspettato che il tetto venisse scoperchiato: ha convocato tutti lui.

Il Segretario Cisl del Lazio Enrico Coppotelli con la Segretaria nazionale Daniela Fumarola

L’iniziativa è di Enrico Coppotelli, Segretario Generale Cisl del Lazio. Non è la prima volta che mobilita un intero territorio intorno ad un tema. All’inizio dell’anno lo aveva fatto a Ferentino, in provincia di Frosinone, sollevando la questione della stazione per l’Alta Velocità: da quell’iniziativa è nata l’interlocuzione con il ministro Matteo Salvini ed il progetto della stazione MedioLatium tra Ferentino e Frosinone, per spostare passeggeri di giorno e merci di notte.

Questa volta ha mobilitato la Tuscia per confrontarsi su “Dove va l’umanità. Le Transizioni Economiche e delle Persone, dal Glocal Regionale all’Europa”. Chi siamo, dove stiamo andando, come dovremo preparare le strade e noi stessi per arrivare in fondo a quel percorso.

Un invito che nessuno ha rifiutato

Il vicepremier Antonio Tajani tra Coppotelli e Fumarola

Il titolo scelto, «Dove va l’umanità. Le transizioni economiche e delle persone, dal Glocal regionale all’Europa», avrebbe potuto restare un esercizio retorico locale. Non è successo. Sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e con il patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Viterbo, l’evento del 6 novembre ha messo in fila nomi come la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Il che, prima che sui contenuti, impone una riflessione su un altro aspetto. Quale?

Il modello di Sindacato che da alcuni anni Cisl sta sperimentando nel Lazio. È un modello evidentemente di Proposta: capace di lasciare la Protesta come arma ultima e residuale. Un modello molto più impegnativo di quello tradizionale: perché pretende analisi, studio, elaborazione di testi, individuazione di una strada sostenibile e la definizione di un punto d’arrivo. Portare un migliaio di persone a sfogare la loro rabbia e le loro preoccupazioni sotto un ufficio è più rapido e meno complesso.

Quel modello, la Cisl a marca Coppotelli lo sta attuando. Con quale concretezza lo dice il fatto che a Viterbo sono andati simultaneamente Bruxelles, la Farnesina e il Pincio.

Chi c’era

Maria Elena Boschi

Dopo i saluti istituzionali della sindaca Chiara Frontini e del presidente della Provincia Alessandro Romoli, e la relazione introduttiva della segretaria Cisl di Viterbo Elisa Durantini, c’è stata la tavola rotonda moderata da Giovanni Giorgetti (Ceo di Esg89 Group).

Quel dibattito ha tenuto insieme, sullo stesso tavolo il questore della Camera Paolo Trancassini, la capogruppo di Italia Viva Maria Elena Boschi, la deputata Pd Michela Di Biase, il presidente di Deloitte & Touche Ernesto Lanzillo, monsignor Fabio Fabene della Santa Sede, il presidente di Coldiretti Lazio David Granieri e il segretario Cisl Lazio Enrico Coppotelli.

La concretezza sta nei contenuti che hanno saputo portare. Quali?

Il modello Tajani: la persona prima dello Stato

Il ministro degli Esteri ha aperto il proprio intervento allargando lo sguardo fino allo stretto di Hormuz: la chiusura di quel corridoio marittimo mediorientale, ha sostenuto, si ripercuote fin dentro i piccoli centri del Lazio, Tuscia compresa. Da lì è passato al tessuto produttivo e alla difesa delle imprese, rivendicando una gerarchia precisa dei valori: «Il mio modello […] mette al centro i diritti della persona prima dello Stato», un principio che Tajani ha attribuito tanto alla Cisl quanto ai Popolari Europei.

Senza un modello di riferimento, ha avvertito, non si può fare buona politica né buona attività sindacale. La stessa gerarchia, persona prima di tutto, è tornata anche sul fronte ambientale: per il ministro, al centro delle politiche verdi deve esserci sempre l’essere umano.

Rocca, Sberna e i conti della transizione

Francesco Rocca ed Enrico Coppotelli

Il presidente della Regione ha scelto il terreno dell’energia: la Regione Lazio avrebbe già raggiunto il 180% dei propri obiettivi sugli impianti rinnovabili, ragione per cui, ha detto, sono già arrivati diversi «no» ad altri progetti sul territorio, Tuscia inclusa . Ha collegato il tema alla prossima manovra regionale, che secondo l’annuncio taglierà le addizionali.

Sberna ha portato il discorso sul piano europeo: l’Unione affronta cambiamenti di portata storica, a partire dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, e anche in quel caso, ha sostenuto, l’uomo va messo al centro; ha citato inoltre la discussione in corso sul nuovo bilancio europeo, con l’obiettivo dichiarato di proteggere pilastri come gli aiuti all’agricoltura e i fondi per lo sviluppo dei territori.

A tenere insieme i due piani, quello regionale e quello europeo, è stata Durantini, che ha riportato il dibattito sull’emergenza demografica: Viterbo, ha segnalato, è oggi tra le province con il tasso di natalità più basso, e la difficoltà di accesso alla casa pesa in modo diretto sulla scelta di fare figli.

L’algoritmo e il «noi» perduto

Daniela Fumarola

A chiudere i lavori è stata la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, che ha scelto il registro del bivio: «Davanti all’umanità c’è un bivio», ha detto, tra una tecnologia che riduce le persone a «dati e prestazioni» e una che punta a emancipazione e collaborazione. La differenza, ha sostenuto, dipende dagli obiettivi, dalle regole e dalla qualità delle istituzioni democratiche, e ha rivendicato per il sindacato un posto dentro il meccanismo stesso: «Vogliamo entrare nell’algoritmo», perché senza partecipazione la tecnologia «si fa tecnocrazia».

Coppotelli ha riportato il discorso sul terreno locale: «Difendere il lavoro significa difendere la possibilità di restare». Le transizioni demografica, energetica e tecnologica, ha detto, non sono fenomeni astratti: si misurano nelle imprese, nelle scuole e nelle famiglie dei territori, e l’intelligenza artificiale deve produrre benefici condivisi, non nuove distanze.

Una prima edizione, un posto nel calendario

Resta da vedere se il Glocal Economic Forum diventerà, come annunciato, un appuntamento fisso. Se così sarà, Viterbo avrà trovato un modo meno traumatico di tornare al centro delle decisioni che la riguardano: senza bisogno, questa volta, di scoperchiare nessun tetto.