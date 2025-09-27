Coprifuoco no, educazione sì: il Consiglio accende il dibattito sui giovani

Assente il sindaco Salera, la seduta del Consiglio comunale di Cassino si accende sul “coprifuoco” per i minori, respinto in nome dell’educazione civica. Botta e risposta sui lavori pubblici, mentre in Aula si respira un clima più disteso rispetto alle sedute precedenti

Assente il sindaco Enzo Salera, assente pure la presidente del Consiglio Comunale Barbara Di Rollo ed anche l’assessore Carmine Pontone, la seduta di ieri sera a Cassino non è stata in tono minore. Mancavano alcuni dei protagonisti principali, regolarmente presenti però quelli che interpretano l’opposizione in modo pirotecnico. Ed i fuochi d’artificio non sono mancati.

Niente coprifuoco, non siamo a Casale

Niente coprifuoco per i minorenni ma più educazione civica e alleanze tra famiglie, scuole e istituzioni. È questa la sintesi della lunga discussione che infiammato l’Aula consiliare. L’opposizione aveva presentato una mozione sull’onda dell’ordinanza adottata a Casal di Principe: imporre l’obbligo di “scortare” i minori di 14 anni la sera, vietando di fatto la movida solitaria ai più piccoli. La proposta, però, non è passata.

Un “no” che ha diviso ma anche aperto spiragli. «Dare l’ok sarebbe la certificazione del fallimento della società civile» ha evidenziato il vicesindaco Gino Ranaldi, spiegando che non è il momento di imbavagliare la libertà dei ragazzi con divieti che sanno di resa. «La sicurezza dei minori è responsabilità delle famiglie e dell’intera comunità» ha aggiunto. In altre parole: non possiamo chiudere in casa i più piccoli perché noi non siamo in grado di proteggerli, sarebbe un fallimento di tutti.

Arturo Buongiovanni

Il dibattito ha visto un parterre compatto: consiglieri e assessori, da Sarah Grieco ad Edilio Terranova, da Luca Fardelli a Giuseppe Sebastianelli, da Maria Rita Petrillo ad Arturo Buongiovanni e Silvestro Petrarcone.

Tutti hanno argomentato con passione, rimarcando la necessità di azioni preventive, sensibilizzazione nelle scuole, campagne sul territorio. Non un provvedimento punitivo ma un impegno corale che coinvolga tutti, dalle forze dell’ordine agli esercenti.

La lettera al ministro

Il consigliere Edilio Terranova ha ricordato le tante iniziative già messe in campo, compresa la lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere più mezzi e più uomini contro le emergenze locali. «Abbiamo adottato misure concrete per l’incolumità dei ragazzi, dialogato con commercianti e forze dell’ordine: ora serve continuità, non divieti simbolici» ha puntualizzato.

Edilio Terranova

La mozione bocciata diventa occasione per un messaggio politico forte: i ragazzi non vanno lasciati soli ma nemmeno trattati come imputati a prescindere. La vera sfida è costruire un’alleanza educativa che metta insieme genitori, scuole, parrocchie, associazioni sportive, istituzioni. Perché – come ha ricordato più di un consigliere – il rischio non è il sabato sera ma il degrado quotidiano di una società che abdica al proprio ruolo educativo.

Alla fine resta un monito: il coprifuoco può sembrare una scorciatoia, ma non risolve. Serve educare, responsabilizzare, condividere. Altrimenti, più che alla movida, a spegnersi sarà la credibilità stessa della comunità.

Pepe sui lavori

Gennaro Fiorentino (Foto © Michele Di Lonardo)

Più scoppiettante il dibattito sui lavori pubblici, terreno su cui non sono mancati scambi vivaci. Il consigliere Franco Evangelista ha puntato il dito contro la maggioranza, sottolineando ritardi e disguidi nelle consegne delle opere e attribuendo precise responsabilità politiche. Ma anche tecniche, puntando il dito sulla scarsa qualità dei prodotti scelti. “Cassino – per l’opposizione – è una città piena di cantieri ma tutti fermi”. Non si è fatta attendere la replica dell’assessore Fiorentino che ha risposto con fermezza alle accuse.

L’aula ha affrontato anche il nodo dell’impianto a biogas previsto in via Cerro mentre sulla vicenda della Villa Comunale si è scelto di non aprire alcun dibattito, in ossequio ad un’inchiesta che è in fase assolutamente preliminare e non c’è alcun titolo di reato ancora ipotizzato.

Il cambio di passo

Sarà che mancava il sindaco Enzo Salera, la polvere pirica messa nel dibattito stavolta è stata poca. Niente razzi, al massimo qualche petardo. Dalle tensioni incandescenti della scorsa seduta – interrotta bruscamente tra accuse e toni sopra le righe – si è passati ieri sera ad un confronto dal registro più pacato e costruttivo. Un cambio di clima percepibile in Aula. Eppure il Consiglio ha affrontato un Ordine del Giorno fitto: 13 punti complessivi, con 11 interrogazioni e 2 mozioni.

Non tutte però sono arrivate al dibattito: tre interrogazioni e una mozione sono state ritirate, in parte perché ormai superate dagli eventi, in parte perché l’opposizione ha preferito demandare la questione direttamente alla Corte dei Conti, rinunciando a discuterne in sede consiliare.