Corte dei Conti: il sistema universitario frusinate esempio virtuoso

La Ciociaria al vertice delle 42 province italiane sedi universitarie grazie soprattutto ad una Unicas performante secondo i parametri previsti

Com’è cambiata l’università italiana dopo la pandemia e con l’arrivo dei fondi del PNRR? A rispondere è la Corte dei Conti. Ha pubblicato il nuovo Referto sul sistema universitario 2025. Un documento che aggiorna lo stato di salute del mondo accademico alla luce di due fattori determinanti: l’impatto del Covid-19 e la spinta innovativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Referto, elaborato dalle Sezioni riunite in sede di controllo, fornisce al Parlamento una fotografia dettagliata dell’università italiana, esaminando bilanci, gestione, risorse e obiettivi raggiunti. Ma non si ferma ai numeri: il documento analizza anche le trasformazioni strutturali e strategiche in atto, con uno sguardo attento al ruolo sempre più decisivo delle politiche europee.

L’obiettivo? Offrire strumenti concreti per comprendere dove sta andando il sistema universitario e come affrontare le sfide che lo attendono. La Corte chiarisce che il cambiamento in corso non è un semplice aggiornamento del modello esistente, ma il risultato di due “eventi eccezionali” che hanno accelerato una vera e propria svolta nel modo in cui l’università italiana funziona, investe e forma.

Il fronte del PNRR

(Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Due eventi, una rivoluzione. Il sistema universitario italiano si trova oggi nel mezzo di una trasformazione profonda, figlia di due fattori straordinari che hanno lasciato un segno ben oltre l’emergenza.

Il primo è noto a tutti: la pandemia da Covid-19. Oltre alla crisi sanitaria, ha innescato una tempesta economica che ha messo sotto pressione le istituzioni, costringendole a rivedere priorità e strategie, con il ricorso a finanziamenti straordinari per far fronte a un sistema in affanno.

Il secondo è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un piano ambizioso, a tempo determinato, pensato per rimettere in moto il Paese. Per l’università ha significato fondi una tantum destinati a modernizzare strutture, spingere l’innovazione, favorire la mobilità sociale e aumentare l’inclusività.

Il risultato? Un’accelerazione senza precedenti. Le due spinte, prima emergenziale e poi strategica, hanno prodotto effetti strutturali che stanno ridisegnando il volto dell’università italiana. Non solo sono state messe in atto iniziative già previste, ma sono stati introdotti nuovi obiettivi, più ambiziosi, orientati a rendere il sistema universitario più competitivo, più equo, e più connesso alle sfide del mondo reale.

Cosa dice il rapporto

Non solo didattica e ricerca. Oggi le università italiane si muovono anche su un altro fronte, altrettanto strategico: quello ambientale. Il Referto sul sistema universitario 2025 della Corte dei Conti dedica ampio spazio all’analisi degli investimenti per l’edilizia universitaria, con un focus specifico sull’efficientamento energetico e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.

In altre parole: meno sprechi, più autosufficienza. Edifici intelligenti, alimentati da energia pulita, pensati per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita accademica. Non è un vezzo, ma una linea d’azione chiara e concreta.

Negli ultimi anni, infatti, molti atenei hanno fatto della sostenibilità un vero e proprio impegno strategico, adottando buone pratiche in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). La sensibilità ambientale non si è limitata a proclami, ma si è tradotta in interventi mirati: dalla diagnosi delle criticità strutturali alla progettazione di soluzioni migliorative, passando per la promozione di un consumo consapevole delle risorse.

Una nuova università, insomma, che non solo forma le menti, ma cerca anche di lasciare un’impronta più leggera sul pianeta.

I casi specifici, e virtuosi

Che l’università italiana stia diventando più verde è ormai chiaro. Ma ci sono atenei che hanno fatto un vero e proprio salto di qualità, trasformando la sostenibilità in risparmio concreto. A dirlo non è una brochure promozionale, ma la Corte dei Conti nel Referto sul sistema universitario 2025, che segnala alcuni casi virtuosi nell’ambito dell’efficientamento energetico.

L’esempio dell’Università di Cassino è emblematico: la nuova centrale di cogenerazione installata nel campus alimenta sia il riscaldamento che il raffreddamento degli edifici, tagliando sprechi e riducendo la dipendenza da fonti esterne. Dall’altro lato del Paese, l’Università di Trento ha puntato sul fotovoltaico, abbattendo le emissioni di CO₂ e migliorando i termini del proprio contratto di fornitura energetica .

I risultati? Parla la matematica: tra il 2020 e il 2023 Cassino ha ridotto la spesa per il gas del 22%, Trento del 6%. E se è vero che entrambi gli atenei hanno dovuto fare i conti con l’aumento del costo dell’energia elettrica (Cassino +36%, Trento +49%), è altrettanto vero che restano ben al di sotto della media nazionale, che si è attestata a un +58%.

Un segnale chiaro: investire in sostenibilità non solo conviene, ma protegge anche dai rincari. E dimostra che l’università può essere un laboratorio non solo di idee, ma anche di soluzioni concrete per affrontare il futuro.

Diritto allo studio

Studiare sì, ma dove dormire? È uno dei problemi più concreti (e più urgenti) del diritto allo studio in Italia. La Corte dei Conti, nel Referto sul sistema universitario 2025, mette il dito nella piaga: il numero di posti letto negli alloggi universitari è ben lontano dal soddisfare la domanda reale degli studenti fuori sede.

Nel 2023, a fronte di circa 50.000 posti disponibili, il rapporto era di un letto ogni nove studenti. Una sproporzione che rende difficile, se non impossibile, garantire pari opportunità a chi merita ma non ha mezzi. Il diritto allo studio, sottolinea la Corte, non si esercita solo con le borse: senza un tetto accessibile, anche la migliore riforma rischia di restare lettera morta.

Per cercare di colmare questo vuoto, il PNRR ha stanziato 1,2 miliardi di euro destinati alla creazione di 60.000 nuovi posti letto entro giugno 2026. Una corsa contro il tempo, dunque, ma anche una sfida cruciale per rendere davvero inclusivo il sistema universitario italiano. Perché senza casa, anche il sapere rischia di restare fuori sede.

Posti letto “slow”…

I soldi ci sono. Le riforme anche. Eppure, i posti letto per gli studenti fuori sede continuano ad arrivare con il contagocce. A segnalarlo è la Corte dei Conti nel Referto sul sistema universitario 2025, che punta l’attenzione sulle criticità ancora aperte nella gestione del piano alloggi previsto dal PNRR.

Negli ultimi anni il quadro normativo è stato rivisto: il cofinanziamento statale è salito dal 50% al 75% e, soprattutto, è cambiato l’approccio. Oggi i fondi non vanno più solo alla costruzione di nuove strutture, ma anche alla gestione delle residenze universitarie. Eppure, nonostante questi passi avanti, la creazione effettiva dei nuovi posti letto procede con lentezza.

Il motivo? Secondo la Corte, la pianificazione degli interventi non è sempre coerente con i reali fabbisogni. In parole povere: si finanziano progetti anche dove non c’è una domanda così alta, lasciando scoperte le zone dove invece il problema è più grave.

Ma non mancano i segnali incoraggianti. Il Referto cita anche buone pratiche, come quella di Frosinone, dove con un finanziamento di quasi 5 milioni di euro (4.971.698, per la precisione) sono stati realizzati 314 posti letto, ben oltre il fabbisogno minimo stimato in 138. Un esempio di pianificazione efficiente, che dimostra come — con risorse ben mirate — la risposta al problema alloggi si può costruire davvero. E bene .

Le sole tre Province

Il che significa un aumento di + 228%. Per questo la Corte scrive che ” solo in tre province (Frosinone, Enna e Reggio Calabria) la percentuale di posti letto coperti con il d.m. 481/2024, alla data del 29 gennaio 2025, supera il 50 per cento del fabbisogno minimo indicato all’allegato B del decreto.

Inoltre, per le province con fabbisogno più elevato, si rileva una percentuale di realizzazione del 14 per cento a Milano, del 18 per cento a Roma, del 5 per cento a Bologna, dell’11 per cento a Torino, del 6 per cento a Padova e del 10 per cento a Napoli.

Frosinone con il suo 228% è al vertice delle 42 province italiane sedi universitarie. Veramente un bel primato. Lo dice la Corte dei Conti.