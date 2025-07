Corte dei Conti ok al rendiconto 2024: niente debiti nuovi, si riduce il buco

Nessun nuovo debito ed una concreta riduzione di quelli vecchi: la Corte dei Conti ha confermato miglioramenti nella gestione finanziaria della Regione Lazio. Evidenziando progressi ma anche sfide da affrontare. Come il recupero delle entrate e il contenzioso in sanità

L’udienza pubblica si è tenuta questa mattina presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti. Ha emesso il Giudizio di Parificazione sul Rendiconto Generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2024. Il giudizio è stato pronunciato dal presidente della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lazio Stefano Siragusa, affiancato dai consiglieri Ilio Ciceri, Pasquale Angelosanto, Franco Massi e dal Primo Referendario Giuseppe Lucarini.

Ma cos’è il giudizio di parifica della Corte dei Conti sul rendiconto della Regione Lazio? È una verifica della regolarità e legittimità della gestione finanziaria regionale, effettuata dai magistrati contabili.

In sostanza, la Corte dei Conti esamina il Rendiconto, cioè il documento che riassume tutte le entrate e le uscite della Regione nel corso dell’esercizio finanziario precedente. E lo confronta con il bilancio preventivo e le scritture contabili. L’obiettivo è accertare se la gestione regionale sia stata conforme alle leggi ed ai principi contabili. E se gli equilibri di Bilancio siano stati rispettati.

CHE COSA HA CERTIFICATO LA CORTE

La Corte dei Conti ha certificato oggi che la Regione Lazio si muove nella direzione giusta ma serve più incisività, soprattutto su riscossioni, debiti sanitari e controllo della spesa.

Nel 2024 il Lazio ha registrato entrate per oltre 20 miliardi e spese per 19,7 miliardi, chiudendo l’anno con un avanzo di amministrazione positivo. Cioè: è stata capace di farsi avanzare qualche milione nei cassetti da poter utilizzare nell’anno successivo. Soprattutto non sono stati contratti nuovi debiti, e anche la spesa per investimenti ha raggiunto il massimo del quinquennio.

Non solo rose e fiori, c’è anche qualche criticità. Troppa gente non paga il Bollo per le auto e la Regione non riesce a recuperare quelle somme: solo il 32,67% degli accertamenti è stato incassato in competenza e appena € 3.217,88 in conto residui. Il fenomeno, già emerso nel 2022, è peggiorato nel 2024. I bolli non pagati vanno a finire in un accumulo di residui attivi sterilizzati nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che ha superato € 1 miliardo.

I CONTI DELLA SANITA’

La Sanità regionale non è più un pozzo senza fondo. Ha smesso di assorbire tutte le risorse: anzi, ha prodotto un utile netto di € 122 milioni. Ma ha sulle spalle un contenzioso giurisdizionale passivo di oltre € 1,7 miliardi, in gran parte con il principale partner sanitario della Regione. La Corte ha apprezzato la sterilizzazione contabile dei rischi ma ha sollecitato misure preventive per ridurre il contenzioso.

La Regione ha gestito 1.337 progetti PNRR per un valore di € 1,56 miliardi. Ma una cosa è gestire le pratiche ed una cosa diversa è mettere a terra quei progetti: la spesa effettiva si attesta al 21,71% ed è in linea con la media nazionale. La Corte ha sollecitato un’accelerazione per rispettare la scadenza UE del 31 agosto 2026.

DUE ECCEZIONI

I giudici hanno parificato i rendiconti ad eccezione di due capitoli minori. Si tratta del fondo sanitario indistinto “nella misura in cui risultano contabilizzati impegni pari a 600.321,33 euro a favore di una società di Advisor. Questo determina maggiori vincoli per pari importo sul medesimo capitolo di spesa“, spiega il consigliere della sezione regionale di controllo per il Lazio Ilio Ciceri.

La seconda eccezione riguarda un credito diventato “inesigibile” nei confronti dell’istituto di formazione “De Lorenzo” che ammonta a oltre 1,8 milioni, anche questo già sanato.

In particolare, sono due eccezione di non corretta contabilizzazione delle risorse che sono già disponibili nel bilancio regionale. Ma la questione è stata già definita, sostiene l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini: “Si tratta di rettificare poste contabili, cosa cui adempiremo nell’immediato. Una peraltro è stata già stata assolta con l’art. 5 della legge numero 9 che indica la rettifica della copertura dell’advisor della sanità. In pratica: doveva essere pagato con risorse regionali anziché con quelle del sistema sanitario. Quindi la questione è stata già onorata“.

TERMOMETRO POLITICO

Francesco Rocca

Il giudizio di parificazione rappresenta un sigillo di regolarità contabile ma anche un termometro politico. La Regione Lazio sembra aver imboccato la strada del risanamento ma dovrà affrontare con decisione le criticità strutturali — dalla riscossione fiscale alla gestione sanitaria — per trasformare i numeri in qualità della vita.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca in proposito ha detto che “Il giudizio di parifica della Corte dei Conti dimostra come la Regione è assolutamente in via di guarigione, è un cambio di passo notevole rispetto alla situazione che avevamo ereditato due anni e mezzo fa“.

“ORA SI PUO’ INVESTIRE”

Il presidente della Corte dei Conti del Lazio Stefano Siragusa, ha confermato il trend positivo dei conti regionali, sottolineando l’assenza di nuovo debito e lo sforzo per gestire quello pregresso. Per il magistrato, il progressivo miglioramento dei conti della Regione Lazio “è un dato che viene confermato anche quest’anno. L’attenzione della Corte è proprio rivolta ad avere una certezza di contabilità che poi permette di verificare anche i risultati della gestione. Quindi confermiamo l’andamento positivo già riscontrato nel precedente esercizio“.

Roberta Angelilli

La vicepresidente Roberta Angelilli ha parlato di “svolta storica”, celebrando la fine del caos contabile del 2022 e lodando la razionalizzazione della spesa. “Siamo passati dall’eredità di un vero e proprio caos contabile del 2022 al riconoscimento dei netti miglioramenti della giunta Rocca in termini di rendicontazione e trasparenza, certificati e riconosciuti oggi. La Regione Lazio in questi due anni si è impegnata fortemente a risanare il debito passato senza contrarre nuovo indebitamento. Razionalizzando la spesa ed eliminando gli sprechi. C’è ancora un grande lavoro da fare ma oggi possiamo essere soddisfatti dei risultati raggiunti frutto del grande impegno generale”.

L’assessore Giancarlo Righini ha rivendicato il risanamento per 1,5 miliardi di euro, l’azzeramento dei disavanzi e un utile in sanità, spiegando che le due criticità rilevate dalla Corte saranno corrette immediatamente. I conti della Regione Lazio “sono finalmente sotto controllo. Abbiamo ridotto il debito di 1,5 miliardi di euro, azzerati tutti i disavanzi, portato in utile la sanità e coperto integralmente tutti i fondi per potenziali perdite“. Giancarlo Righini ha sottolineato l’impatto positivo per servizi, sanità e investimenti. Nel complesso, in questi due anni “non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo fatto un lavoro di squadra mastodontico. I risultati ci consentono di liberare risorse importanti da destinare a investimenti e servizi per i cittadini“