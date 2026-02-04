Cosa c’è dietro alle date per le elezioni Provinciali

Cosa c'è dietro alle date ufficializzate ieri per le elezioni provinciali. Dove vuole arrivare il presidente uscente. Cosa spera. E perché non ha accorpato anche il voto per il Consiglio

È ufficiale da ieri. Domenica 15 marzo l’amministrazione Provinciale di Latina avrà un nuovo presidente. Quello uscente il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, ha firmato nelle ore scorse il decreto numero 11/2026, con cui ha convocato i comizi elettorali per scegliere il suo successore.

Non è tanto importante la data – risaputa da mesi – quanto i termini per la presentazione delle candidature. Stefanelli li ha fissati dalle ore 8 alle 20 di domenica 22 febbraio e dalle ore 8 alle 12 del giorno successivo, dunque nel 21° e nel 20° antecedente le votazioni per l’elezione del nuovo presidente.

Insomma le forze politiche hanno a disposizione ancora poco più di due settimane per definire le alleanze e i candidati presidenti che dovranno supportarle. E le trattative sui tavoli romani per tentare di ricostruire un’alleanza di centrodestra sono in alto mare. Non a caso, la Provincia di Latina in questi ultimi anni è stata amministrata da un presidente di matrice renziana appoggiato da Forza Italia e dal centrosinistra.

Stanno trattando

Gerardo Stefanelli

“Non mi chiedete se sarò anche io candidato presidente perché non so niente. Stanno trattando a Roma…” ha ripetuto Stefanelli ai cronisti che l’hanno assediato per l’intera giornata di martedì.

Quella del presidente uscente è stato un chiaro riferimento a quanto sta avvenendo sotto traccia soprattutto nel centrodestra. I primi contatti sono stati avviati ma il pallino del gioco l’ha in mano solo e soltanto il Coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Claudio Fazzone. È l’unico con diverse soluzioni da proporre alla candidatura di presidente.

Se dipendesse da Fazzone, riproporrebbe l’alleanza messa in campo dal dicembre 2021 con Italia Viva, il Pd e alcuni comuni civici. I nomi a disposizione sono almeno tre: i sindaci di Monte San Biagio ed ex candidato alle regionali 2023 Federico Carnevale, il neo primo cittadino di Itri Andrea Di Biase e finanche l’attuale presidente Gerardo Stefanelli.

Il tallone d’Achille

Claudio Fazzone

Il sindaco di Minturno ha governato senza scossoni l’ente di via Costa ma ha un tallone d’achille: nella primavera 2027 cesserà dall’incarico di sindaco. E non potendosi ricandidare per il terzo mandato, decadrebbe conseguentemente anche da quello di presidente della Provincia.

“Io sono tecnicamente candidabile ed eleggibile– continua a sottolineare Stefanelli – anche se poi sarei in carica soltanto per uno dei quattro anni. A meno che….”.

A meno che è chiaro: una deroga alla legge Del Rio. È oggetto di un confronto all’interno del centrodestra in Parlamento: Matteo Salvini ha detto ai suoi quadri del Lazio che nel 2026 la norma verrà riformata superando la Delrio. Il testo è pronto ma riportare le Province alla dimensione e l’assetto che avevano prima che Matteo Renzi le mutilasse costerebbe miliardi di euro. Ed in questo periodo non si può chiedere ai cittadini di fare un sacrificio che verrebbe interpretato come un aumento di poltrone. Ma modificare la legge elettorale o derogare per un mandato in attesa del testo definitivo non è da escludere a priori. Il che consentirebbe al presidente eletto di terminare il suo mandato anche se non più sindaco in carica.

Fare in fretta

Il palazzo della Provincia di Latina

I termini risicatissimi per la presentazione delle candidature alla presidenza della Provincia chiedono risposte certe da parte del centrodestra perché sul piatto della discussione ci sono anche le amministrative in programma. Infatti, a maggio si vota al comune di Fondi ed un accordo unitario è auspicato ma poco realistico. Idem per la governance della principale azienda pubblico-privata della provincia pontina, Acqualatina: anche lì il centrodestra è diviso.

Se Stefanelli continua a dichiarare di essere pronto, Fratelli d’Italia – sinora all’opposizione nel consiglio provinciale – confida nel voto ponderato (altissimo) dei consiglieri comunali in carica in due dei tre Comuni più importanti della provincia: Latina e Terracina.

L’intesa che più privilegerebbe Fdi riguarda la Lega. A differenza di Forza Italia, non ha molti nomi da proporre quali candidati alla presidenza. Ne ha in effetti soltanto due, quelli dei sindaci di Ponza Franco Ambrosino e di Sperlonga Armando Cusani.

Andrea Di Biase (Foto: Enrico Duratorre)

I nomi più accreditati nel borsino di Fdi, qualora corresse da sola con la Lega, riguarderebbe due donne sindaco, Matilde Celentano di Latina e Giuseppina Giovagnoli di Sermoneta. La candidatura che potrebbe incarnare il difficile ma non impossibile ricompattamento del centrodestra potrebbe essere dell’esperto ed affidabile sindaco di Itri Andrea Di Biase. E’ stato eletto lo scorso maggio, quindi potrebbe portare avanti benissimo i due incarichi istituzionali e soprattutto avrebbe dalla sua parte lo schieramento unito che gli ha permesso di diventare il primo sindaco di Forza Italia ad Itri.

Gli orari

Si potrà votare dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio centrale che sarà costituito presso la sala “Loffredo” al secondo piano del palazzo della Provincia. I consiglieri dei comuni del sud pontino, a differenza del passato, non dovranno recarsi più a Latina: Stefanelli ha definito per loro una sottosezione elettorale a Formia.

(Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Potranno andarci i rappresentanti dei comuni di Monte San Biagioo, Lenola, Campodimele, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Minturno, Ponza e Ventotene. La sottosezione elettorale sarà ubicata nella sede distaccata della Provincia in via Olivastro Spaventola, nei pressi dell’Agenzia delle Entrate.

Non è stato ancora definito quando avverrà lo spoglio, se dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle 8 di lunedì 16 marzo. In genere lo spoglio è immediato.

La tattica del No Election Day

Gerardo Stefanelli

I prossimi giorni saranno determinanti per la definizione delle alleanze e delle rispettive candidature. Anche se non va trascurato un aspetto, tutt’altro che secondario che emerge dal decreto numero 11 del presidente Stefanelli. Avrebbe potuto accorpare all’elezione del 15 marzo anche il rinnovo del Consiglio provinciale: i due anni di mandato scadono il prossimo 10 marzo. “E invece sarà un onere del neo presidente della Provincia convocare i comizi per questo secondo impegno elettorale” ha tagliato corto Stefanelli. L’assemblea di via Costa resterà in carica sino al prossimo giugno beneficiando di una proroga che le concede la Riforma delle Province.

E perché? Si vuole attendere l’esito delle elezioni amministrative dell’unico comune della provincia di Latina che a maggio eleggerà il sindaco e rinnoverà il proprio consiglio comunale. Fondi. Lì, dove secondo gli astrofisici è avvenuto con certezza scientifica il big bang dell’Universo.