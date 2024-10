Cosa c’è dietro le parole di Pizzutelli che ‘provoca’ la maggioranza

Come vanno lette le parole di Angelo Pizzutelli che sollecita i 'malpancisti' alla coerenza. Due le possibili reazioni.

Ci sono condizioni che cuciono addosso ai loro protagonisti una veste di responsabilità. Imponendo azioni ed iniziative, prudenze e silenzi. Quando sei per anni ed anni il più votato in assoluto (o tra i più votati) del Consiglio comunale di Frosinone hai, oltre al ruolo della rappresentanza popolare, anche la responsabilità di dire come stanno le cose. E di farlo spezzando l’assedio della maggioranza, provando a mettere all’angolo gli avversari politici evidenziandone le contraddizioni. È esattamente quello che ha fatto il capogruppo del Partito Democratico Angelo Pizzutelli, nelle dichiarazioni pubblicate dal quotidiano Ciociaria Oggi.

Ma a chi si rivolgeva in realtà Pizzutelli? Cosa voleva innescare nelle file avversarie? E quale reazione voleva generare tra quelle della minoranza. Quali sono i messaggi nascosti tra le righe?

La condizione anormale

Foto © Massimo Scaccia

Il messaggio è esolicito e diretto. «La maggioranza che governa Frosinone si è “rotta”. Chi non condivide più il percorso sia coerente e stacchi la spina invece di tenere il piede in due staffe». Angelo Pizzutelli si rivolge ai cinque malpancisti del centrodestra che hanno ufficializzato l’appoggio esterno alla giunta Mastrangeli. Ma che si comportano come una vera e propria opposizione nelle sedi e durante gli incontri ufficiali.

In questo modo Pizzutelli ha lacerato il velo di ipocrisia che da mesi copre la realtà dei fatti. La maggioranza eletta due anni fa si è rotta ed una parte non si riconosce nell’azione portata avanti dal sindaco che loro stessi hanno contribuito ad eleggere, sulla base del programma che loro stessi hanno sottoscritto prima del voto. Ci sta. Ma non è una cosa normale. Non nelle forme e non nella sostanza. Perché?

Dissentire è legittimo, anche contro il proprio sindaco. Ma se poi si partecipa alle sue riunioni di maggioranza come se tutto andasse bene non è più opposizione interna. Ma diventa un ricatto politico. Legittimo. ma meno nobile.

L’equivoco da sciogliere

Angelo Pizzutelli (Foto © Massimo Scaccia)

È per questo che il Capogruppo del Pd ha parlato di una maggioranza significativamente lacerata, litigiosa e critica: chiaro il riferimento al nuovo gruppo FutuRa. Ed è per questo che ha invitato i Consiglieri malpancisti a sciogliere l’equivoco dei borbonici e papalini. Di lotta e di governo. Di opposizione in Aula consiliare o sui giornali ma partecipativa alle riunioni preconsiliari convocate dal sindaco Mastrangeli.

Pizzutelli dice che in queste condizioni è meglio che “si torni a votare invece di barcamenarsi con dei distinguo continui su tutte le delibere progettuali magari anche condivise originariamente”.

E’ sufficientemente chiaro il concetto? “Cristallino” avrebbe risposto Tom Cruise nel film Codice d’onore, intrepretato da un altro mostro sacro della cinematografia come Jack Nicholson. Ora, è chiaro ed evidente a tutti che nessuno, sia in maggioranza, tantomeno nell’opposizione, staccherà mai la spina anticipatamente alla consiliatura Mastrangeli. Non ci sono né numeri, né condizioni.

Nessuno è pronto

Vincenzo Iacovissi ed il gruppo di Opposizione in Aula a Frosinone (Foto © Massimo Scaccia)

Nessuno è pronto per andare a nuove elezioni due anni e mezzo prima della scadenza naturale del 2027. Non lo è l’amministrazione uscente di centrodestra. Deve capire prima come vanno a finire le cose nella coalizione di Governo. Con Forza Italia che prova sempre di più a smarcarsi da Fratelli d’Italia e soprattutto dalla Lega. Su tante tematiche. Forse troppe. Le decisioni prese in queste ore dal gruppo azzurro in regione Lazio complicano il quadro.

Nemmeno il centrosinistra è pronto. Le divisioni ataviche e mai risolte si notano sempre. Specialemente tra Pd e Psi e sono altrettanto evidenti quelle con e tra le civiche. Sia dentro che fuori l’Aula consiliare. Occorre tempo per provare e rimettere insieme i cocci e rendere contendibile il Comune capoluogo al centrodestra, dopo più di 15 anni di sonore sconfitte, che nulla hanno insegnato. Non sarà comunque facile.

Pizzutelli di fatto ha detto basta col “facite ammuina” cioè basta con la confusione creata solo con il fine di ottenere dei vantaggi politici.

Le possibile reazioni

Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Ora, la provocazione ad una parte della maggioranza fatta dal capogruppo del Pd potrebbe sortire qualche effetto, oppure nessuno. Come spesso accade nel consiglio Comunale del Capoluogo. Ad esempio: i Consiglieri dissidenti potrebbero adesso rendere ancora più incisiva l’azione di opposizione al sindaco, specialmente sul Brt cioè la corsia preferenziale per il bus elettrico che ridurrebbe ancora di più gli spazi per gli automobilisti. E che proprio per questo sta generando malcontento.

Forza Italia si è già attribuita il merito del ritorno al doppio senso di marcia su via Marittima deciso dal sindaco. Proprio come fa una opposizione quando la maggioranza rivede le proprie decisioni.

Oppure, paradossalmente, la “sollecitazione” di Pizzutelli potrebbe avere l’effetto, remoto, di ricompattare la maggioranza: solo una mamma può “cazziare” il proprio figlio ma se lo fa qualcun altro quella mamma diventa una iena.

In ogni caso Pizzutelli ha proiettato un faro sulla maggioranza. Bisogna capire se sarà solo una luce, oppure diverse luci. E soprattutto, se qualcuno proverà a spegnerle.