Cosa significa il Consiglio sul Brt

Cosa significa il Consiglio comunale straordinario sul Brt. E cosa può accadere adesso a Frosinone.

La premessa è doverosa. Quando una tematica che impatta in maniera forte nella vita dei cittadini viene portata all’attenzione del Consiglio Comunale è cosa buona. Sempre. Anche nel caso del Brt o se preferite il Bus Rapid Transit: la corsia privilegiata per i nuovi bus elettrici con cui rivoluzionare il modo di spostarsi dentro Frosinone. È buono parlarne perché quella rivoluzione comporta un cambio nelle abitudini di buona parte dei cittadini.

La massima assise cittadina si riappropria finalmente della posizione strategica, del proprio ruolo di confronto e se necessario anche scontro. Torna a mettere di fronte maggioranza ed opposizione su vicende serie e complesse. Cose che in ogni caso sono difficili da metabolizzare subito dai cittadini di Frosinone.

Finalmente temi seri

L’aula consiliare del capoluogo in questi 24 mesi, è stata molto poco protagonista. Quasi marginale. Non è stata l’agorà nella quale confrontarsi sul futuro della città: si è arrivati a discutere di deiezioni canine; si è giunti a fare pesanti illazioni tirando in campo personaggi cinematografici. C’è stata la assoluta mancanza di dibattito tra i Consiglieri Comunali.

Un silenzio irrituale per il posto, persino nei Consigli dedicati al Bilancio dove invece storicamente serviva un cordone di baschi blu dell’Onu ai tempi degli ex sindaci Paolo Pesci, Dante Schietroma, Dante Spaziani, Angelo Cristofari, Giuseppe Marsinano, Lucio Valle, Sandro Lunghi. C’era confronto e c’erano proposte alternative, c’era la vis oratoria tanto appassionata che spesso rasentava il vis a vis, il faccia a faccia tra gli eletti dal Popolo.

Negli Anni 80 è rimasto leggendario lo scontro in Aula sotto lo sguardo del sindaco Dante Spaziani, allorquando un Consigliere di minoranza volle fare una dotta citazione e concluse il suo intervento alzandosi in piedi dicendo “e come disse il sommo Dante…” riferendosi ovviamente a Dante Alighieri. Non fece in tempo a finire la citazione, che subito un paonazzo quanto inviperito consigliere Comunale di maggioranza si alzò in piedi anche lui e nell’istituzionale esercizio di difesa politica, agitando un dito minaccioso verso il collega replicò strillando: “Non è vero. Guarda che Dante non ha detto proprio niente…” riferendosi ovviamente lui al suo sindaco Dante Spaziani.

Un banale misunderstanding. Ma dalla indiscutibile comicità. Altri tempi ed altri Consiglieri.

Il merito di Angelo, l’opportunità per Riccardo

Angelo Pizzutelli

In ogni caso una parte dell’opposizione ha avuto il merito di riportare il dibattito politico in Aula, restituendole la centralità in parte perduta. Un merito che va ascritto al Pd ed ai Socialisti, supportati dalle firme del gruppo dei cinque Consiglieri “malpancisti“. In qualche modo stimolati dal documento per l’unità delle opposizioni che stava definendo il capogruppo Dem Angelo Pizzutelli. Non è cosa da poco in questo periodo di fibrillazioni, verifiche, polemiche.

Ora il dibattito in consiglio comunale sul Brt, costituisce una grande opportunità: sia per la maggioranza, che per l’opposizione.

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli in quella sede avrà la possibilità di illustrare non solo il percorso ma anche tutti gli aspetti tecnici e amministrativi, nonché le ricadute del Brt sulla città. Per i parcheggi, per i commercianti e per la viabilità riflessa. Una illustrazione non solo per tutti i Consiglieri comunali ma soprattutto per tutti i cittadini di Frosinone ed i vari comitati e associazioni.

Su un’opera del genere ed una rivoluzione di questa portata si può essere contrari: ma non per tifoseria e pregiudizio bensì perché non si è disposti ad accettare le scomodità che quei cambiamenti comporteranno e giudicandole eccessive rispetto alle comodità che con il tempo introdurranno nella vita di tutti.

Per questo dovranno essere date informazioni complete, oggettive, certe, rassicuranti e adeguatamente motivate. Proprio per dare ulteriore forza e credibilità ad un progetto innovativo che potrebbe rivoluzionare la mobilità del capoluogo.

E l’opportunità per l’opposizione

Riccardo Mastrangeli in bici sulla ciclabile

Anche l’opposizione ha una grande opportunità. Innanzitutto, di presentarsi finalmente unita almeno dal punto di vista della prospettiva politica, senza andare come al solito, ognuno per proprio conto, senza alcuna strategia.

È chiaro che la minoranza, dal canto suo, dovrà affrontare il dibattito senza preconcetti e senza cavalcare in maniera strumentale la protesta di alcuni. In sintesi, evitando di buttarla in caciara. Ma fornendo al sindaco elementi oggettivi di valutazione ed eventualmente proponendo soluzioni alternative.

Se questo sarà il sentiment che animerà il dibattito consiliare in Aula, sia per maggioranza che per opposizione, si potrà senz’altro dire che il confronto in consiglio comunale effettivamente serviva. Eccome se serve. E sarebbe da replicare in futuro, anche per altri temi di particolare impatto per la città. In caso contrario, sarà l’ennesima occasione persa. Per tutti.