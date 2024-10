Cosa significa il salto di Campagiorni dall’opposizione alla maggioranza

Come va letto il passaggio dell'avvocato Campagiorni dall'opposizione alla maggioranza di Frosinone. Quali sono le dinamiche che può innescare. E quali i rischi. perché i vantaggi sono chiari

L’operazione ha conseguenze strategiche: sul piano dei numeri e sul piano politico. Manda nello stesso tempo due segnali all’amministrazione di centrodestra che guida il Comune di Frosinone. La consigliera Francesca Campagiorni, eletta nel 2022 con 269 preferenze con la lista del “Polo civico” di Gianfranco Pizzutelli a sostegno del candidato sindaco di sinistra Domenico Marzi da oggi aderisce a Fratelli d’Italia. Ed entra formalmente e sostanzialmente nella maggioranza del Sindaco Riccardo Mastrangeli.

Si tratta di un passaggio importante, destinato ad avere significativi effetti politici in Consiglio Comunale. Stabilizza la maggioranza. Ed al tempo stesso aumenta ancora il peso specifico del Grppo dei fratelli d’Italia.

Fratelli primi per numero

Franco Carfagna

Con l’ingresso dell’avvocato Campagiorni, FdI risulta il primo Gruppo consiliare a Frosinone per consistenza numerica, con ben 5 Consiglieri. Sono Franco Carfagna che è anche capogruppo, Sergio Crescenzi, Alessia Turriziani, Marco Ferrara e da oggi anche la Campagiorni.

FdI acquista ulteriore peso specifico nella maggioranza. Sia dentro che fuori l’Aula consiliare. Sia oggi e sia a futura memoria: quando si tratterà di creare gli equilibri per la prossima coalizione elettorale. Inoltre, averla tolta all’opposizione, vale praticamente il doppio. Il gruppo consiliare Polo civico resta ora con il solo consigliere Claudio Caparelli. La maggioranza Mastrangeli dunque si rafforza ulteriormente, adesso può contare su 17/18 voti sicuri. Senza i 5 “malpancisti ufficiali”: cioè quelli che foirmalmente fanno parte della maggioranza ma solo attraverso l’appoggio esterno.

Sul piano strettamente politico il merito dell’operazione va ascritto senz’altro, sia al segretario provinciale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Massimo Ruspandini che alla consigliera regionale e presidente della commissione sanità Alessia Savo.

La messa in sicurezza di Mastrangeli

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

L’operazione mette in sicurezza le delibere da votare in Aula. Mentre l’opposizione si assottiglia sempre di più. E la sua forza d’impatto verso l’amministrazione Mastrangeli, già piuttosto debole, perde ulteriore efficacia.

Riflessioni a margine. Il passaggio della Consigliera Campagiorni con FdI potrebbe ora determinare alcuni ulteriori effetti a cascata nel capoluogo. Innanzitutto, bisognerà vedere come il Gruppo consiliare FutuRa, dei consiglieri Martino-Petricca-Pallone interpreterà questa operazione. Consiglieri che sono da sempre assolutamente contrari ad ogni ipotesi di allargamento alle opposizioni, peraltro in questi giorni poco in sintonia con il sindaco.

Ma questo è un caso diverso. Non è un’apertura fatta dal sindaco alla minoranza, non è una consigliera che salta sulla scialuppa per stabilizzare la barca del governo cittadino. È invece un’operazione politica tutta interna ad un Partito strutturato al quale né il sindaco né FutuRa possono rimproverare alcunché. Per paradosso, al sindaco la cosa va bene sul piano amministrativo (grazie ai nuovi numeri in Aula) ma meno bene sul piano politico (sarà più complesso confrontarsi con FdI sulle future alleanze).

Il sindaco non poteva non sapere

Giovanbattista Martino e Teresa Petricca (Foto © Massimo Scaccia)

Difficile però, se non impossibile pensare che Mastrangeli non fosse stato informato prima del passaggio della Campagiorni. Quindi resta da capire se dalle file di FutuRa la vedranno come una mossa “ostile”, con tutte le conseguenze del caso. Oppure la pondereranno come un innocuo e naturale passaggio di un Consigliere da una lista di centrosinistra ad un Partito di centro destra.

La differenza di percezione del Futuristi, non sarà solo formale. Ma sostanziale. Tanto. E forse lo si capirà già dal prossimo Consiglio comunale.

Andrea Turriziani (Foto: Massimo Scaccia)

In secondo luogo, chi tra i Consiglieri di opposizione aspira ad entrare in maggioranza, deve affrettarsi a fare il salto. Voci insistenti e ricorrenti, da mesi parlano di contatti tra il sindaco e il Consigliere Andrea Turriziani della Lista Marini.

Rischia, sia di trovare tutte le sedie già occupate. Sia di risultare del tutto irrilevante dal punto di vista delle dinamiche numeriche d’aula.

L’allocuzione latina del poeta Orazio, è sempre estremamente attuale “carpe diem”. Cogli l’attimo.