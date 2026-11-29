Come va letta la scelta ricaduta su dom Luca Fallica, scelto dai vescovi italiani per guidare la Commissione Liturgia della CEI. E cosa significa per Montecassino in questo particolare momento

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

C’è un significato che va oltre il prestigio personale nella nomina di dom Luca Fallica alla presidenza della Commissione Episcopale per la Liturgia della Conferenza Episcopale Italiana. Una scelta che porta Montecassino al centro della vita ecclesiale nazionale e che, in un momento particolarmente significativo per il monastero benedettino, rappresenta anche un ulteriore segnale di una rinascita che guarda al futuro senza perdere il legame con la propria storia millenaria.

La scelta

L’Abate Ordinario di Montecassino è stato scelto dai vescovi italiani nel corso della 83ª Assemblea Generale della CEI, svoltasi ad Assisi dal 23 al 26 novembre. Succede a monsignor Claudio Maniago, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, chiamato a ricoprire la presidenza della Conferenza Episcopale Calabra.

dom Luca Fallica

Una nomina accolta da dom Luca Fallica con sorpresa, ma soprattutto con senso di responsabilità. «Sono rimasto sorpreso della fiducia che i vescovi italiani hanno riposto nei miei confronti», ha dichiarato l’abate, ricordando di essere già componente della Commissione dal maggio 2023 e di essere stato riconfermato anche quest’anno.

Una responsabilità che non aveva immaginato di assumere, ma che ha accettato «in spirito di servizio». Parole che restituiscono il senso più profondo del suo nuovo incarico.

La Regola di dom Luca

Da monaco benedettino, Fallica ha richiamato l’insegnamento di San Benedetto nella Regola, dove l’invito è a non anteporre nulla all’opus Dei, alla preghiera e, in particolare, alla preghiera comunitaria e liturgica.

Un principio che, come ha sottolineato, non riguarda soltanto la vita monastica, ma l’intera Chiesa. La liturgia, ricordando il Concilio Vaticano II, è infatti fonte e culmine della vita cristiana. Non una semplice successione di riti, ma il luogo nel quale la comunità incontra Cristo Risorto e rinnova la propria fede. È proprio su questa consapevolezza che l’Abate intende orientare il lavoro della Commissione : «Non solo ricordare e promuovere questa consapevolezza, ma renderla effettiva nel modo in cui le nostre comunità celebrano il mistero liturgico».

Una visione che affonda le proprie radici nella tradizione benedettina e che assume un significato particolare proprio a Montecassino, luogo nel quale San Benedetto diede vita a una delle esperienze spirituali e culturali più importanti della storia europea.

Il tempo

La nomina di dom Luca Fallica arriva mentre Montecassino si avvicina a una ricorrenza destinata a segnare non soltanto la storia dell’Abbazia, ma anche quella del territorio e della Chiesa universale. Nel 2029 ricorreranno infatti i 1500 anni dalla fondazione del monastero da parte di San Benedetto, avvenuta tradizionalmente nel 529. Un anniversario che non può essere considerato soltanto una celebrazione della memoria.

L’abazia di Montecassino

Per Montecassino rappresenta l’occasione per riaffermare il proprio ruolo spirituale, culturale e istituzionale, rilanciando una presenza che nei secoli ha attraversato distruzioni, ricostruzioni e momenti drammatici, senza mai perdere il proprio significato. L’Abbazia, ricostruita dopo la devastazione della Seconda guerra mondiale, è tornata a essere un riferimento non soltanto per i fedeli, ma per una comunità molto più ampia, che riconosce in quel luogo una parte essenziale della propria identità.

La nomina del suo abate è un tassello importante di questo percorso. Un riconoscimento che onora dom Luca Fallica, ma che porta con sé anche il nome e la storia di Montecassino.