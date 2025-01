Cosa significano i nuovi ingressi nella lista FutuRa

Come va letta l'operazione che ieri ha portato ad allargare le file del gruppo FutuRa. E quali sono i significati in prospettiva. La formazione ispirata dall'ex assessore Sardellitti è un soggetto attrattivo. E fa politica dentro e fuori dall'Aula

La location scelta, probabilmente non è casuale: il locale “7secondi“ si trova nella centralissima via Aldo Moro a Frosinone. Ha una vetrata grandissima a tutta vista. Garantisce per questo una visibilità certa, sia per chi sta dentro il locale, che per coloro che passeggiano e vogliono buttare uno sguardo all’interno.

La visibilità è quella che stanno intercettando da qualche tempo i referenti della lista FutuRa: i consiglieri comunali Giovanbattista Martino, Teresa Petricca, Francesco Pallone e gli ex assessori del Comune Alessandra Sardellitti e Maria Rosaria Rotondi. Ieri sera hanno presentato le nuove adesioni al loro soggetto politico. Sì Tratta di Annarita Alviani, prima dei non eletti nella lista del sindaco Mastrangeli alle elezioni comunali del 2022 e del marito Sisto Ceci.

Segnali diretti

Annarita Alviani

La presentazione dei due nuovi ingressi è stata anche l’occasione per assestare qualche “stoccata” (l’ennesima) alla maggioranza Mastrangeli, della quale tutti hanno fatto parte fino a qualche tempo fa. Ma alla quale ora assicurano solo l’appoggio esterno (peraltro ribadito anche ieri sera): l’anticamera dell’opposizione vera e propria.

In particolare le critiche al sindaco sono arrivate sulle politiche ambientali e sul BRT. Non è mancata nemmeno una frecciatina, piuttosto pungente per il sindaco e gli assessori, da parte dell’ex titolare della delega alla polizia municipale, Maria Rosaria Rotondi. Ha evidenziato come “in Giunta era venuta a mancare la logica di squadra. Non c’era più dialogo né collaborazione tra i vari settori“

Come a dire che ognuno andava per conto proprio, a compartimenti stagni.

Il significato politico

Alessandra Sardellitti

Al di la della veste ufficiale della presentazione delle nuove condivisioni alla piattaforma civica, l’evento di ieri assume anche un significato politico. Piuttosto importante: nel breve, nel medio e nel lungo periodo.

I consiglieri hanno detto che non hanno ancora preso una decisione in merito al loro voto sul Bilancio di previsione dell’amministrazione, che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale entro la fine di febbraio. “Vedremo” hanno detto i 6 esponenti della lista FutuRa, lasciando la porta aperta a ogni possibilità. Non hanno detto che voteranno contro. Dettaglio per nulla trascurabile. Ad ulteriore conferma che la fine anticipata della consiliatura non la vuole nessuno. Per ora, ca va sans dire.

L’ulteriore evidenza è che FutuRa è un soggetto politico attrattivo. Fa politica, sia dentro che fuori l’Aula consiliare, incontra gente, lancia iniziative. E si allarga, cresce. Elettoralmente comincia a diventare piuttosto “pesante”. Per comprenderlo basta mettere sulla bilancia le singole preferenze ottenute alle elezioni del 2022 dai 6 componenti la lista.

Candidato Voti Sardellitti 204 Petricca 191 Martino 189 Pallone 165 Alviani 160 Rotondi 116 TOTALE 1025

Un totale di ben 1025 voti che farebbero gola a chiunque nel 2027 aspiri a diventare il sindaco di Frosinone.

La diaspora

Foto © Massimo Scaccia

Questo ovviamente non esclude che al progetto candidatura a sindaco i sei non ci stiano già pensando in proprio. Cioè? Senza appoggiare altri: esprimendo un loro candidato sindaco e puntando ad aggregare altre forze per allestire una coalizione competitiva. L’attività politica messa in atto è già abbastanza indicativa.

Una circostanza singolare, che conferma quanto la Lista Mastrangeli non sia stata particolarmente fortunata in questa consiliatura. Dopo Pizzutelli, Mirabella e Pallone tutti eletti nella lista del Sindaco, ora anche il primo dei non eletti Annarita Alviani ha deciso di prendere le distanze da Mastrangeli e di accasarsi altrove.

Qualcosa (e anche di più) evidentemente non ha funzionato. A futura memoria.