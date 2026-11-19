Giorgio Buonanno, professore dell'Università di Cassino, scrive ai presidenti di Camera e Senato: difende la Commissione Covid, richiama le parole di Giovanni Rezza all’audizione del 10 novembre e cita uno studio su oltre 10.000 aule delle Marche.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

«Il vero peccato originale della gestione pandemica è stata l’ostinata negazione e la colpevole sottovalutazione della trasmissione aerea per inalazione di aerosol negli ambienti chiusi». È durissima la presa di posizione di Giorgio Buonanno, professore ordinario di Fisica Tecnica Ambientale all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, con comunicazione al presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid.

Buonanno difende il lavoro della Commissione, contestato da un appello sottoscritto da oltre 250 esponenti del mondo medico e accademico e punta il dito sulle responsabilità delle autorità sanitarie nella gestione dell’emergenza.

Secondo il docente, le conoscenze sulla trasmissione del virus attraverso l’aria erano già disponibili nelle prime fasi della pandemia e avrebbero dovuto orientare diversamente le misure di prevenzione. «Invocare oggi l’incertezza scientifica dell’epoca per giustificare quelle scelte costituisce un falso storico smentibile per tabulas», scrive, ricordando gli studi pubblicati già nel marzo 2020 e gli appelli internazionali che chiedevano di riconoscere il rischio degli aerosol negli ambienti chiusi.

Per Buonanno, si continuò invece a privilegiare distanziamento, igiene delle mani, sanificazione delle superfici e barriere in plexiglass, senza investire adeguatamente sulla ventilazione. Una scelta che, secondo il professore, ha lasciato scoperta una delle principali vie di trasmissione del contagio.

Lo studio sulle scuole delle Marche

Foto © Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Il nodo riguarda soprattutto le scuole. A sostegno della propria tesi, Buonanno richiama uno studio pubblicato nel dicembre 2022 su Frontiers in Public Health, realizzato con altri ricercatori e basato sull’analisi di oltre 10.000 aule scolastiche delle Marche. Nelle classi dotate di ventilazione meccanica il rischio relativo di infezione risultava ridotto almeno del 74%, con una diminuzione di almeno l’80% nei locali con portate d’aria superiori a 10 litri al secondo per studente.

Numeri che, secondo il docente, dimostrano quanto fosse importante intervenire sulla qualità dell’aria, anziché affidarsi prevalentemente all’apertura delle finestre.

L’audizione di Rezza

La parte più polemica della lettera riguarda l’audizione del 10 novembre 2026 davanti alla Commissione di Giovanni Rezza, già direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute e componente del Comitato tecnico scientifico.

Il professor Giovanni Rezza (Foto: Livio Anticoli © Imagoeconomica)

Buonanno riporta alcune dichiarazioni pronunciate dall’ex dirigente durante il confronto parlamentare. Tra queste: «La gran parte del contagio avveniva tramite droplet. E il droplet dopo un metro cade». E ancora, quando gli sarebbe stato chiesto conto dell’evoluzione delle evidenze scientifiche: «Ma dove sono diventate maggioritarie le evidenze scientifiche? Ma dica dove!».

Sul tema della ventilazione nelle scuole, Rezza avrebbe inoltre affermato: «I macchinari appositi erano una spesa», aggiungendo: «Io ero Direttore della Prevenzione, mica mi occupavo di macchinari». Parole che Buonanno considera indicative di una difficoltà nel riconoscere il ruolo della trasmissione aerea e le conseguenti responsabilità nelle scelte di prevenzione. Il professore parla di «decine di migliaia di contagi e decessi evitabili», richiamando i quasi 40.000 morti della seconda ondata autunnale del 2020. Una valutazione che rappresenta la sua posizione e che non costituisce una quantificazione epidemiologica accertata dei decessi riconducibili alla mancata ventilazione.

Un appello alle istituzioni

Foto: Simone Ramella

La conclusione della lettera è un appello alle istituzioni affinché venga tutelato il lavoro della Commissione e garantito il confronto sulle decisioni assunte durante l’emergenza. «La Scienza autentica non teme il vaglio critico, non si sottrae alla verifica dei fatti e non invoca immunità corporative: essa progredisce proprio attraverso il riconoscimento e la correzione degli errori», scrive Buonanno.

E chiude con parole che restituiscono il senso della sua battaglia: «Anche qualora dovessi restare solo in Italia a difendere queste acquisizioni contro il conformismo corporativo, conservo la ferma e serenissima consapevolezza di affermare il vero».