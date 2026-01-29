Cresce la mobilitazione per l’ospedale ma c’è il giallo-Forza Italia

Ad Alatri continua la petizione in difesa del "San Benedetto". L'altra sera riunione del Comitato. Da questo fine settimana saranno allestiti banchetti per la raccolta firme. Imbarazzo nel centrodestra per un post di sostegno di FI poi rimosso. Alla riunione presente anche Mauro Buschini che poi...

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Il Comitato fa sul serio e la petizione per la difesa dell’ospedale “San Benedetto” ingrana le marce alte con centinaia di firme raccolte finora. Una nuova riunione operativa si è tenuta martedì sera: durante l’incontro arriva anche il post di sostegno all’iniziativa di Forza Italia poi però dopo un po’ rimosso. Presente per un saluto anche Mauro Buschini che poi, in serata ed in un’altra location, si riunisce a cena con i civici per le strategie elettorali.

La riunione

I promotori della petizione in difesa dell’ospedale

Presenti all’incontro oltre trenta persone tra consiglieri di minoranza, sindaci del comprensorio, Comitato San Benedetto, associazioni ed esponenti della società civile. Durante l’incontro presso il Brio Bar ad Alatri sono state gettate le basi per l’allestimento di banchetti per la raccolta firme puntando a coinvolgere più cittadini possibili. Si parte da questo fine settimana: “Una presenza così numerosa non ce l’aspettavamo” commentano dal Comitato.

L’ospedale di Alatri

Durante l’incontro al “Brio Bar” i promotori dell’iniziativa hanno ribadito l’obiettivo della mobilitazione: ribaltare le criticità ad oggi presenti nel nosocomio di Alatri che risponde alle esigenze di salute di un territorio vasto che va oltre la città ciclopica.

Gli organizzatori sono entrati ancora una volta nel dettaglio:“il servizio di Cardiologia non è garantito nelle 24 ore, il reparto di Pediatria è svuotato,il Laboratorio Analisi privo di biologi stabili, personale di radiologia ridotto a sei unità”. Inoltre hanno espresso “contrarietà all’ospedale di Comunità“.

Il “giallo” del post di Forza Italia

Il post poi rimosso

Durante la serata sulla pagina ufficiale di Facebook di Forza Italia viene pubblicato un post di sostegno all’iniziativa. Qualcuno sobbalza. “E’ la prova che questa sfida è trasversale per il bene della nostra sanità locale”. Il post però viene cancellato qualche ora dopo.

Forse un intervento esterno lo ha ritenuto inopportuno visto che il centrodestra considera la mobilitazione di natura politica. Anche se qualche suo esponente ha chiesto i fogli per firmare e sostenere l’iniziativa, restando nell’ombra e ritenendo l’iniziativa lodevole.

Il blitz

L’ex magistrato Adolfo Coletta

Alla riunione ha partecipato anche Mauro Buschini con l’obiettivo di sondare il terreno e verificare la portata dell’iniziativa. Ma non è rimasto a cena al Brio Bar: ne aveva un’altra in programma. Presso la Pizzeria Zeb tra Tecchiena e Frosinone con esponenti di Programma Alatri e altre realtà civiche.

Tema della serata gettare le basi e verificare l’idea di un progetto alternativo con le minoranze consiliari all’attuale centrodestra. Partendo da un nome confermato dai presenti, quello pensato dell’ex giudice Adolfo Coletta. Ma per ora solo pensato e nemmeno consultato per verificare una sua eventuale disponibilità. Il 2026 sarà molto lungo e intenso.