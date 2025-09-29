Criminalità nel Lazio, quel mosaico complesso che chiede nuove letture

Presentato il nuovo Rapporto dell’Osservatorio regionale: reati in crescita del 14% dal 2019, Roma epicentro ma province sempre più esposte. Accanto alle mafie, microcriminalità e devianza giovanile. Con “Socrates”, l’intelligenza artificiale entra nella lotta al crimine.

Una radiografia impietosa. È quella contenuta nel Rapporto sulla criminalità nel Lazio, firmato dall’Osservatorio tecnico-scientifico per la Sicurezza, la Legalità e la lotta alla corruzione, presieduto dal generale Serafino Liberati. Non un documento come gli altri, bensì un testo che tenta di allargare lo sguardo: non più soltanto le mafie — radicate, ramificate, ormai quasi di casa — ma anche quella criminalità quotidiana, minuta eppure corrosiva, che accompagna la vita urbana e ne diventa spesso il riflesso più fedele.

È questa la prima novità del rapporto, illustrato oggi nella Sala Tevere della Regione Lazio. C’erano la vicepresidente della Regione Roberta Angelilli, la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, i prefetti, i procuratori della Repubblica, i comandanti provinciali delle forze dell’ordine ed il mondo accademico. Tutti insieme per constatare che il Lazio, terra centrale per posizione geografica e peso politico, si conferma anche laboratorio criminale: ibrido, mutevole, “misto”, come lo ha definito Liberati.

La chiarezza dei numeri

I numeri parlano chiaro: nel 2022 sono stati denunciati 275.323 reati, nel 2023 si è arrivati a 303.100. Una crescita del 14,3% rispetto al 2019, segno che, archiviato il silenzio pandemico, la curva del crimine è tornata non solo ai livelli pre-Covid ma li ha superati. Roma, manco a dirlo, si prende l’80% dei reati denunciati. Ma anche le altre province non scherzano: Latina e Viterbo sopra il 30%, Frosinone al 22,3%, Rieti al 36,5% se si guarda al peso del capoluogo.

Il rapporto fornisce un quadro differenziato per le cinque province:

Roma : incidenza 80,2% sul totale dei reati regionali.

: incidenza sul totale dei reati regionali. Latina : incidenza 31,6% , con criticità legate a gruppi autoctoni e infiltrazioni campane.

: incidenza , con criticità legate a gruppi autoctoni e infiltrazioni campane. Frosinone : incidenza 22,3% , con presenza di clan locali e legami con la camorra.

: incidenza , con presenza di clan locali e legami con la camorra. Viterbo : incidenza 31,7% , con infiltrazioni da gruppi calabresi e siciliani.

: incidenza , con infiltrazioni da gruppi calabresi e siciliani. Rieti: incidenza 36,5%, livelli più bassi ma con fenomeni emergenti come lo spaccio gestito da gruppi nigeriani.

Il quadro che emerge è quello di un territorio nel quale convivono microcriminalità predatoria — furti, rapine, truffe, violenze urbane — e penetrazioni sistemiche di camorra, ’ndrangheta, cosa nostra, che non hanno più bisogno di mimetizzarsi. Entrano nei cantieri, nell’economia illegale, nel traffico di stupefacenti, dialogano con gruppi autoctoni, fino a saldare una sorta di radicamento sociale nelle periferie. Non si tratta più di infiltrazioni dall’esterno ma di un ecosistema nel quale criminalità organizzata e comune finiscono per somigliarsi e mescolarsi.

Le organizzazioni mafiose tradizionali – ‘ndrangheta, camorra, cosa nostra – restano attive nel Lazio, interagendo con gruppi criminali locali e con mafie etniche straniere.

Il dato del Lazio Sud

La situazione nella città di Frosinone

– Totale reati denunciati 11.409 – Denunce ogni 100 mila abitanti 2.444,3 – Classifica nazionale: 96° su 106 province Reati di prevalente gravità: .

omicidi……………………………………………… 1

tentati omicidi…………………………………. 10

violenze sessuali…………………………….. 20

furti complessivi…………………………. 3513

stupefacenti…………………………………. 136

estorsioni……………………………………….. 66

rapine……………………………………………. 50

associazioni per delinquere………………. 7

associazione di tipo mafioso…………….. 0

truffe e frodi informatiche…………… 1642

(86° posizione nazionale)

(25° posizione nazionale)

(104° posizione nazionale)

(82° posizione nazionale)

(86° posizione nazionale)

(83° posizione nazionale)

(91°posizione nazionale)

(9° posizione nazionale)

(48° posizione nazionale)

(90° posizione nazionale)

– Reati più percepiti

minacce: 624 (29° posizione nazionale) percosse : 107 (75° posizione nazionale) danneggiamenti: 1321 (87° posizione nazionale) furti con destrezza 248 (65° posizione nazionale) furti con strappo: 29 (72° posizione nazionale) furti su autovetture in sosta: 262 (79° posizione nazionale) furti di autovetture 206 (49° posizione nazionale) furti in abitazione: 902 (62° posizione nazionale) rapine in abitazione: 9 (71° posizione nazionale) spaccio stupefacenti 84 (95° posizione)

Il Male ed anche il Bene

Eppure, il rapporto non si limita a fotografare il male. Introduce due elementi di novità. Primo: un capitolo interamente dedicato alle attività di contrasto delle forze dell’ordine, che non solo reprimono ma producono resilienza sociale. Secondo: il progetto “Socrates”, la vera scommessa. Un sistema sperimentale che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i dati del crimine, leggere le tendenze, capire le radici sociali ed economiche dei reati. Non per sostituire l’occhio umano, ma per affiancarlo: per cogliere in tempo segnali deboli, predisporre politiche di prevenzione, anticipare le emergenze.

Non a caso “Socrates” nasce dalla collaborazione con NttData e MineCrime, che custodisce il più grande database europeo sulla criminalità, con 65 milioni di eventi geo-codificati. È il segno di un approccio che guarda al futuro: se la criminalità si evolve, anche gli strumenti della legalità devono farlo.

La tenuta delle istituzioni

Chiara Colosimo e Roberta Angelilli

In questo contesto, le parole di Angelilli e Colosimo assumono un peso politico oltre che simbolico. Perché il Lazio — e Roma in particolare — non è solo specchio dei problemi italiani, è il loro amplificatore. È qui che il Paese misura la tenuta delle istituzioni contro la corruzione, le mafie e le nuove forme di devianza giovanile.

La sfida, dunque, non è soltanto reprimere. È comprendere che accanto ai clan e alle organizzazioni internazionali prospera una criminalità minuta ma non meno pericolosa: quella che nasce nel disagio sociale, si alimenta di disuguaglianze e trova terreno fertile nella sfiducia verso le istituzioni.