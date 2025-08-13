Cultura e tradizioni: pioggia di euro per i Comuni del Lazio

Il Consiglio regonale ha stanziato fondi per la valorizzazione del territorio. Oltre 70 mila euro sono andati a Comuni della provincia di Frosinone per finanziare una serie di iniziative
Secchiello, paletta e ombrellone virtualmente già in macchina come pure la borsa frigo e l’insalata di riso. Ma prima di chiudere per ferie, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio si è riunito per l’ultima volta.
Il presidente Antonello Aurigemma, il vice presidente Giuseppe Cangemi, l’altro vice presidente Enrico Panunzi ed i tre Consiglieri Segretari Fabio Capolei, Micol Grassella e Valerio Novelli hanno approvato una serie do delibere per la concessione di contributi economici ai Comuni e enti del Lazio. Lo prevede il “Regolamento per la concessione di patrocini e contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”.
Spettacoli dal vivo e non solo
Si tratta di fondi destinati a sostenere iniziative con un obiettivo preciso: tutelare e valorizzare il territorio, incentivando quella promozione culturale che per tanti piccoli Comuni è sfida quotidiana.
Tra i progetti finanziati, spazio agli spettacoli dal vivo, rassegne, eventi che animano piazze e teatri, riportando al centro la cultura come strumento di coesione sociale e attrattiva turistica.
Un sostegno che, in un’estate in cui ogni Comune cerca di fare la sua parte per far vivere le proprie comunità, arriva come ossigeno per chi lavora a tenere acceso il cuore culturale del Lazio.
I contributi ai Comuni ciociari
Tra i Comuni del Lazio ammessi al contributo ci sono anche quelli della provincia di Frosinone. In totale riceveranno 70mila e 500 euro che arriveranno per la promozione delle tradizioni locali e la valorizzazione del territorio.
La fetta più grande è andata all’Amministrazione Provinciale: ben 10 mila euro per finanziare la tradizionale “Provincia Creativa Estate 2025”. Poco meno (9mila e 500 euro) al Comune di Fumone per l’iniziativa “Camminando con Celestino V da Fumone a L’Aquila”. Premiato anche lo sport con 6.500 euro al Comune di Santopadre per la XXI edizione dello slalom automobilistico.
|ENTE
|EVENTO
|IMPORTO
|Fontechiari
|“San Bartolomeo in festa! Tradizione, cultura, arte e spettacolo”
|€ 5.000
|Fumone
|“Camminando con Celestino V da Fumone a L’Aquila”
|€ 9.500
|Serrone
|“67^ Edizione della Sagra del Cesanese”
|€ 4.500
|Villa Santo Stefano
|“Villa street food…Alla ricerca della nostra peculiare identità”
|€ 4.500
|Gallinaro
|“Vivi Gallinaro 2025”
|€ 7.000
|Amaseno
|“L’oro bianco di Amaseno – Ed. 2025”
|€ 4.000
|Castrocielo
|“Sagra della Lumaca”
|€ 5.000
|Ausonia
|“Festa dell’Emigrante”
|€ 3.500
|Piglio
|“La Notte di San Lorenzo 2025”
|€ 6.000
|Provincia di Frosinone
|“Provincia creativa Estate 2025”
|€ 10.000
|Ceprano
|“V.I.T.A. – Valori, Inclusione, Tradizione, Avvenire”
|€ 5.000
|Santopadre
|“Slalom Città di Santopadre – XXI Ed”
|€ 6.500