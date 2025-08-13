Cultura e tradizioni: pioggia di euro per i Comuni del Lazio

Il Consiglio regonale ha stanziato fondi per la valorizzazione del territorio. Oltre 70 mila euro sono andati a Comuni della provincia di Frosinone per finanziare una serie di iniziative

Secchiello, paletta e ombrellone virtualmente già in macchina come pure la borsa frigo e l’insalata di riso. Ma prima di chiudere per ferie, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio si è riunito per l’ultima volta.

Il presidente Antonello Aurigemma, il vice presidente Giuseppe Cangemi, l’altro vice presidente Enrico Panunzi ed i tre Consiglieri Segretari Fabio Capolei, Micol Grassella e Valerio Novelli hanno approvato una serie do delibere per la concessione di contributi economici ai Comuni e enti del Lazio. Lo prevede il “Regolamento per la concessione di patrocini e contributi da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”.

Spettacoli dal vivo e non solo

Finanziati gli spettacoli dal vivo

Si tratta di fondi destinati a sostenere iniziative con un obiettivo preciso: tutelare e valorizzare il territorio, incentivando quella promozione culturale che per tanti piccoli Comuni è sfida quotidiana .

Tra i progetti finanziati, spazio agli spettacoli dal vivo, rassegne, eventi che animano piazze e teatri, riportando al centro la cultura come strumento di coesione sociale e attrattiva turistica.

Un sostegno che, in un’estate in cui ogni Comune cerca di fare la sua parte per far vivere le proprie comunità, arriva come ossigeno per chi lavora a tenere acceso il cuore culturale del Lazio.

I contributi ai Comuni ciociari

Tra i Comuni del Lazio ammessi al contributo ci sono anche quelli della provincia di Frosinone. In totale riceveranno 70mila e 500 euro che arriveranno per la promozione delle tradizioni locali e la valorizzazione del territorio.

Celestino V, la Regione ha stanziato fondi per un’iniziativa che ricorderà la figura del Papa del gran rifiuto

La fetta più grande è andata all’Amministrazione Provinciale: ben 10 mila euro per finanziare la tradizionale “Provincia Creativa Estate 2025”. Poco meno (9mila e 500 euro) al Comune di Fumone per l’iniziativa “Camminando con Celestino V da Fumone a L’Aquila”. Premiato anche lo sport con 6.500 euro al Comune di Santopadre per la XXI edizione dello slalom automobilistico.