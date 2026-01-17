Cultura, fondi ai Comuni: approvata la graduatoria regionale per musei e istituti

La Regione Lazio approva la graduatoria dei contributi per musei e servizi culturali: oltre 10 milioni di euro stanziati, con più di 355mila euro destinati ai Comuni della provincia di Frosinone.

Nero su bianco. La Regione Lazio ha ufficializzato la graduatoria e l’assegnazione dei contributi ai musei e agli istituti culturali dei Comuni, mettendo nero su bianco risorse importanti per la valorizzazione del patrimonio locale. Il provvedimento è contenuto nella Determinazione n. G17430 del 18 dicembre 2025, adottata dalla Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità e Servizio civile. È pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (Burl) n. 5 del 15 gennaio.

Si tratta dei contributi previsti dalla Legge regionale n. 24 del 15 novembre 2019, che disciplina i servizi culturali regionali e le attività di valorizzazione del patrimonio culturale. La misura rientra nel Piano annuale degli interventi regionali, che per questa annualità ha messo a disposizione oltre 10,6 milioni di euro, di cui 6 milioni 801mila 680 euro per la spesa corrente e 4 milioni 140mila euro per gli investimenti in conto capitale.

In 108 alla finestra per la Cultura

Al bando hanno risposto 108 richieste di contributo, presentate da enti pubblici e soggetti privati. Alla provincia di Frosinone è stata destinata una quota complessiva pari a 355mila 563 euro e 54 centesimi, a conferma dell’attenzione regionale verso i servizi culturali del territorio.

Tra gli stanziamenti più rilevanti spiccano i 35.000 euro assegnati al Comune di Frosinone per il Museo Archeologico comunale. Importi analoghi sono stati destinati anche ai Comuni di Alatri, Veroli, Collepardo e Arce, che potranno così rafforzare attività, servizi e interventi strutturali.

L’elenco

Di seguito l’elenco dei contributi assegnati ai Comuni, con la distinzione tra spesa corrente e conto capitale.

Alatri – Museo Civico

Parte corrente: 23.000 € | Conto capitale: 12.000 € | Totale: 35.000 €

Segni – Parco Archeologico Urbano

Parte corrente: 7.875 € | Conto capitale: 5.250 € | Totale: 13.125 €

Segni – Museo Archeologico Comunale

Parte corrente: 7.875 € | Conto capitale: 5.250 € | Totale: 13.125 €

Museo dell’energia a Ripi

Ripi – Museo dell’Energia

Parte corrente: 8.000 € | Conto capitale: – | Totale: 8.000 €

Atina – Museo Archeologico di Atina e della Valle di Comino “G. Visocchi”

Parte corrente: 18.003 € | Conto capitale: 11.900 € | Totale: 29.903 €

Collepardo – Ecomuseo Orto del Centauro Chirone

Parte corrente: 23.000 € | Conto capitale: 12.000 € | Totale: 35.000 €

Frosinone – Museo Archeologico Comunale

Parte corrente: 22.074 € | Conto capitale: 11.988 € | Totale: 34.062 €

Ausonia – Museo della Pietra

Parte corrente: 10.813,50 € | Conto capitale: 5.240,32 € | Totale: 16.053,82 €

Arce – Museo Antropologico “Gente di Ciociaria”

Parte corrente: 22.962 € | Conto capitale: 11.781,36 € | Totale: 34.743,36 €

Arce – Parco Archeologico di Fregellae

Parte corrente: 23.000 € | Conto capitale: 12.000 € | Totale: 35.000 €

Un’ala del Museo Civico Archeologico di Veroli

Veroli – Museo Civico Archeologico

Parte corrente: 23.000 € | Conto capitale: 12.000 € | Totale: 35.000 €

Aquino – Museo della Città di Aquino “Khaled al-Asaad”

Parte corrente: 20.025 € | Conto capitale: 12.000 € | Totale: 32.025 €

Amaseno – Museo Civico e Diocesano

Parte corrente: 4.050 € | Conto capitale: 10.197 € | Totale: 14.247 €

Arpino – Museo della Liuteria

Parte corrente: 10.233,36 € | Conto capitale: 4.336 € | Totale: 14.569,36 €

Castro dei Volsci – Museo Civico Archeologico

Parte corrente: 4.770 € | Conto capitale: 5.940 € | Totale: 10.710 €

Un intervento che conferma come la cultura resti un asse strategico per i territori del Lazio: risorse concrete, distribuite su più Comuni, che rafforzano musei e servizi culturali e trasformano la tutela del patrimonio in sviluppo locale e identità condivisa.

