Cultura, fondi ai Comuni: approvata la graduatoria regionale per musei e istituti

(Foto © DepositPhotos.com) .

La Regione Lazio approva la graduatoria dei contributi per musei e servizi culturali: oltre 10 milioni di euro stanziati, con più di 355mila euro destinati ai Comuni della provincia di Frosinone.

Roberta Di Domenico

Spifferi frusinati

Nero su bianco. La Regione Lazio ha ufficializzato la graduatoria e l’assegnazione dei contributi ai musei e agli istituti culturali dei Comuni, mettendo nero su bianco risorse importanti per la valorizzazione del patrimonio locale. Il provvedimento è contenuto nella Determinazione n. G17430 del 18 dicembre 2025, adottata dalla Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità e Servizio civile. È pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (Burl) n. 5 del 15 gennaio.

Si tratta dei contributi previsti dalla Legge regionale n. 24 del 15 novembre 2019, che disciplina i servizi culturali regionali e le attività di valorizzazione del patrimonio culturale. La misura rientra nel Piano annuale degli interventi regionali, che per questa annualità ha messo a disposizione oltre 10,6 milioni di euro, di cui 6 milioni 801mila 680 euro per la spesa corrente e 4 milioni 140mila euro per gli investimenti in conto capitale.

In 108 alla finestra per la Cultura

(Foto © IchnusaPapers)

Al bando hanno risposto 108 richieste di contributo, presentate da enti pubblici e soggetti privati. Alla provincia di Frosinone è stata destinata una quota complessiva pari a 355mila 563 euro e 54 centesimi, a conferma dell’attenzione regionale verso i servizi culturali del territorio.

Tra gli stanziamenti più rilevanti spiccano i 35.000 euro assegnati al Comune di Frosinone per il Museo Archeologico comunale. Importi analoghi sono stati destinati anche ai Comuni di Alatri, Veroli, Collepardo e Arce, che potranno così rafforzare attività, servizi e interventi strutturali.

L’elenco

Di seguito l’elenco dei contributi assegnati ai Comuni, con la distinzione tra spesa corrente e conto capitale.

Alatri – Museo Civico
Parte corrente: 23.000 € | Conto capitale: 12.000 € | Totale: 35.000 €

Segni – Parco Archeologico Urbano
Parte corrente: 7.875 € | Conto capitale: 5.250 € | Totale: 13.125 €

Segni – Museo Archeologico Comunale
Parte corrente: 7.875 € | Conto capitale: 5.250 € | Totale: 13.125 €

Museo dell’energia a Ripi

Ripi – Museo dell’Energia
Parte corrente: 8.000 € | Conto capitale: – | Totale: 8.000 €

Atina – Museo Archeologico di Atina e della Valle di Comino “G. Visocchi”
Parte corrente: 18.003 € | Conto capitale: 11.900 € | Totale: 29.903 €

Collepardo – Ecomuseo Orto del Centauro Chirone
Parte corrente: 23.000 € | Conto capitale: 12.000 € | Totale: 35.000 €

Frosinone – Museo Archeologico Comunale
Parte corrente: 22.074 € | Conto capitale: 11.988 € | Totale: 34.062 €

Ausonia – Museo della Pietra
Parte corrente: 10.813,50 € | Conto capitale: 5.240,32 € | Totale: 16.053,82 €

Arce – Museo Antropologico “Gente di Ciociaria”
Parte corrente: 22.962 € | Conto capitale: 11.781,36 € | Totale: 34.743,36 €

Arce – Parco Archeologico di Fregellae
Parte corrente: 23.000 € | Conto capitale: 12.000 € | Totale: 35.000 €

Un’ala del Museo Civico Archeologico di Veroli

Veroli – Museo Civico Archeologico
Parte corrente: 23.000 € | Conto capitale: 12.000 € | Totale: 35.000 €

Aquino – Museo della Città di Aquino “Khaled al-Asaad”
Parte corrente: 20.025 € | Conto capitale: 12.000 € | Totale: 32.025 €

Amaseno – Museo Civico e Diocesano
Parte corrente: 4.050 € | Conto capitale: 10.197 € | Totale: 14.247 €

Arpino – Museo della Liuteria
Parte corrente: 10.233,36 € | Conto capitale: 4.336 € | Totale: 14.569,36 €

Castro dei Volsci – Museo Civico Archeologico
Parte corrente: 4.770 € | Conto capitale: 5.940 € | Totale: 10.710 €

Un intervento che conferma come la cultura resti un asse strategico per i territori del Lazio: risorse concrete, distribuite su più Comuni, che rafforzano musei e servizi culturali e trasformano la tutela del patrimonio in sviluppo locale e identità condivisa.

(Foto © DepositPhotos.com).