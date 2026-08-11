Cultura, oltre 3 milioni per il patrimonio della Ciociaria: coinvolti 11 Comuni

Il Decreto Ministeriale n. 282 firmato dal ministro Alessandro Giuli approva il Programma triennale 2026-2028 del Ministero della Cultura: 183 milioni di euro a livello nazionale, quasi 34 per il Lazio. In Ciociaria arrivano 3.374.663 euro, spalmati tra restauri, siti archeologici, biblioteche e archivi.

Niente grandi cattedrali, niente cantieri-simbolo da inaugurare con il taglio del nastro e i fotografi in prima fila. Il Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 del Ministero della Cultura, approvato con il Decreto Ministeriale 9 luglio 2026 n. 282 firmato dal ministro Alessandro Giuli, disegna per la provincia di Frosinone una mappa diversa: quella della manutenzione diffusa, degli interventi piccoli ma necessari, del patrimonio che si conserva un pezzo alla volta.

Sono fondi che si aggiungono a quelli deliberati nei giorni scorsi e destinati ai granfi progetti (Leggi qui: Ecco 42 milioni per la pietra che dorme: il Lazio riscopre Aquinum e Fossanova).

I numeri, dal livello nazionale a quello locale

Il quadro complessivo parla di 183 milioni 194mila 283 euro e 66 centesimi stanziati per il triennio, distribuiti su 893 interventi in tutta Italia, di cui 48 milioni 475mila 981 euro e 37 centesimi (412 interventi) destinati alla sola annualità 2026. C’è una nota: le cifre relative al 2027 e al 2028 dovranno essere confermate in base alle risorse effettivamente disponibili negli esercizi futuri.

La biblioteca di Montecassino

Il programma si articola in quattro asset:

Archeologia,

Architettonico storico artistico,

Archivi

Biblioteche

con il settore architettonico-artistico che assorbe la fetta più consistente, 80 milioni di euro sul totale del triennio.

Settore 2026 2027 2028 Totale triennio Archeologia € 12,6 mln € 22,7 mln € 11,03 mln € 46,39 mln Architettonico storico artistico € 26,27 mln € 44,60 mln € 9,23 mln € 80,10 mln Archivi € 4.82 mln € 12,12 mln € 10,33 mln € 27,27 mln Biblioteche € 4,76 mln € 20,07 mln € 4,60 mln € 29,43 mln TOTALE € 48,48 mln € 99,52 mln € 35.20 mln € 183,19 mln

Il Lazio tra i più coinvolti

La Certosa di trisulti a Collepardo, ai lati i cori lignei di Mastro Iacobo e di frate Stefano – Foto © Alberto Bevere

Scendendo di scala, il Lazio si conferma una delle regioni più coinvolte: 157 interventi per 34 milioni 137mila 572 euro e 37 centesimi nel triennio, di cui 59 interventi e 7,19 milioni di euro già nel 2026. È il 14,83% dell’importo nazionale stanziato per quest’anno.

In Provincia di Frosinone nel triennio arriveranno ben 3.374.663 euro che interesseranno 11 Comuni. Ecco quali:

Comune Asset Totale interventi Amaseno Archeologia €200.000 Boville Ernica Archeologia + Architettonico storico-artistico €150.000 Cassino Architettonico + Biblioteche €919.663,22 Castrocielo Archeologia €150.000 Cervaro Architettonico storico-artistico €200.000 Collepardo Architettonico + Biblioteche €465.000 Fontana Liri Architettonico storico-artistico €350.000 Frosinone Archivi €170.000 Pignataro Interamna Archeologia €200.000 Veroli Biblioteche €270.000 Villa Santa Lucia Archeologia €150.000

Dentro questo perimetro regionale, la provincia di Frosinone ottiene 3.374.663 euro complessivi nel triennio, distribuiti su 11 Comuni.

L’intervento più consistente riguarda Cassino, con 919mila 663,22 euro destinati a interventi architettonici e bibliotecari. Seguono Collepardo con 465mila euro (architettonico e biblioteche), Fontana Liri con 350mila euro sul fronte architettonico-artistico, Veroli con 270mila euro per le biblioteche e Frosinone capoluogo con 170mila euro destinati al settore archivistico.

Il museo di Boville Ernica

Sul fronte archeologico, interventi da 200mila euro sono previsti ad Amaseno e a Pignataro Interamna, mentre Castrocielo e Villa Santa Lucia ricevono rispettivamente 150mila euro.

Completano l’elenco Cervaro, con 200mila euro per il patrimonio architettonico-artistico e Boville Ernica, con 150mila euro suddivisi tra archeologia e architettonico-artistico.

Guardando alla ripartizione per settore in Ciociaria, il comparto più corposo (quello che interessa Comuni con più asset finanziati contemporaneamente) è quello degli archivi che supera il milione e mezzo di euro; seguono l’archeologia con 700mila euro, il settore architettonico storico-artistico con 550mila euro, le biblioteche con 270mila euro e gli archivi, che riguardano il solo capoluogo, con 170mila euro.

Cosa significa, in pratica, per il territorio

Non è, insomma, la logica del grande progetto identitario, ma quella — meno spettacolare, non meno importante — della cura ordinaria di un patrimonio diffuso: restauro di chiese e monasteri, recupero di siti archeologici, messa in sicurezza delle strutture, tutela delle opere mobili, conservazione dei fondi librari, potenziamento degli archivi.

Un tipo di intervento che raramente finisce sotto i riflettori ma che nel tempo è quello che tiene in piedi, letteralmente, la rete capillare di beni culturali di cui la provincia di Frosinone è disseminata.