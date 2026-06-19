Da Cassino alla Sorveglianza: Ciamarra al servizio della giustizia

A 32 anni la magistrata originaria di Cassino assume l'incarico all'Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, con competenza sugli istituti penitenziari di Frosinone, Cassino e Paliano. Un ruolo centrale nell'equilibrio tra esecuzione della pena, tutela dei diritti e reinserimento, che valorizza il percorso di una giovane professionista cresciuta nel territorio.

Non è un posto qualsiasi. Non è un’Aula di Giustizia come le altre. Il Giudice di Sorveglianza è il magistrato che presidia il terreno nel quale il Diritto smette di essere teoria e diventa decisione sulla libertà di una persona. Lì la giurisdizione, più di altri posti, vive sull’equilibrio tra norma e realtà, tra sicurezza e diritti, tra esecuzione della pena e sua funzione rieducativa. A 32 anni Annamaria Ciamarra entra da oggi nei corridoi della Magistratura di Sorveglianza: con la toga sulle spalle.

Originaria di Cassino, è stata nominata all’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, con giurisdizione sugli istituti penitenziari di Frosinone, Cassino e Paliano. Un incarico che non concede automatismi e che, per chi lo esercita, richiede ogni giorno di tenere insieme la norma e l’umano.

«Ut in omnibus glorificetur Deus». La frase di San Benedetto da Norcia, tratta dalla Regola benedettina, significa «affinché in ogni cosa sia glorificato Dio». È un richiamo antico che, nel linguaggio laico delle istituzioni, può essere letto come criterio di misura: ogni decisione pubblica, soprattutto quando incide sulla libertà delle persone, richiede equilibrio, sobrietà e consapevolezza del limite.

Sorveglianza, dove la giustizia smette di essere astratta

Ed è proprio qui che la magistratura di sorveglianza mostra tutta la sua complessità. Perché non si limita ad applicare norme, ma è chiamata a valutare percorsi, condizioni, evoluzioni. È il punto dell’ordinamento in cui la giustizia smette di essere astratta e diventa verifica concreta della funzione della pena.

Ciamarra ha costruito il suo percorso tra formazione accademica, esperienza forense e ricerca giuridica. Un itinerario che oggi la porta dentro un ruolo che non concede automatismi: ogni decisione richiede valutazione, attenzione al dettaglio, capacità di tenere insieme profili giuridici e umani.

Il suo incarico si estende agli istituti penitenziari dell’intera provincia: tre realtà diverse ma unite da una stessa linea di confine, quella che separa l’esecuzione della pena e la possibilità di reinserimento. È lì che il lavoro della sorveglianza diventa quotidiano, concreto, spesso silenzioso ma decisivo per la tenuta del sistema. In questo contesto si inserisce anche la visita alla Casa Circondariale «Giuseppe Pagliei» — primo passaggio istituzionale dentro una realtà che rappresenta uno snodo essenziale del sistema penitenziario.

Le istituzioni si reggono sulle persone che le abitano ogni giorno

Il dato diventa più ampio della vicenda individuale. Le istituzioni non si reggono solo sulle norme che le definiscono, ma sulle persone che le abitano e le interpretano ogni giorno. È in questo intreccio tra responsabilità pubblica e vissuto umano che si misura la qualità della giurisdizione.

E, allo stesso tempo, la capacità di un territorio di continuare a esprimere profili che, senza clamore, entrano nei luoghi dove il diritto si fa decisione e la decisione incide sulla vita concreta delle persone.