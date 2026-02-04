Da Crans-Montana alla Sala Tirreno: educare i giovani per evitare le tragedie

La tragedia di Crans-Montana diventa un monito per la Regione Lazio. Con “FormiAmo i Giovani”, oltre trecento studenti coinvolti in un percorso di prevenzione, sicurezza e senso civico per evitare che il rischio si trasformi in dramma.

La tragedia di Crans-Montana non è rimasta solo una notizia di cronaca. È diventata un monito. Da lì parte il senso dell’iniziativa “FormiAmo i Giovani”, promossa dalla Regione Lazio e svoltasi presso la Sala Tirreno, che ha coinvolto oltre trecento studenti degli istituti superiori del territorio.

Perchè c’è un segnale di emergenza che parte con forza dalle macerie annerite di quella tragedia: i ragazzi non hanno la percezione del pericolo. Pensano che sia tutto un reel, che alla fine interverranno gli adulti a risolvere il problema. Invece no. Non sempre è così.

Educare al senso civico e alla prevenzione, per evitare che tragedie simili possano ripetersi: è questo il messaggio con cui la Regione ha voluto rispondere. Aprendo una riflessione profonda sui rischi legati agli assembramenti, alla frequentazione di locali e spazi pubblici, alla sottovalutazione delle norme di sicurezza.

Puntare sui giovani

All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Francesco Rocca e l’assessore regionale alla Protezione Civile Pasquale Ciacciarelli, a testimonianza di una scelta politica precisa: far dialogare le istituzioni direttamente con i giovani, senza filtri, su temi che troppo spesso emergono solo dopo una tragedia.

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è quello di rafforzare nelle nuove generazioni la consapevolezza dei pericoli, fornendo strumenti concreti per riconoscere le situazioni a rischio e affrontarle in modo corretto. A partire da un elemento base: di fronte ad un incendio, un allagamento, un incidente, la prima cosa da fare non è estrarre il telefonino ed avviare una live. Non un incontro celebrativo, ma un momento di formazione e confronto, costruito attorno all’idea che la prevenzione sia una responsabilità collettiva, che parte dalla conoscenza e arriva ai comportamenti quotidiani.

Prevenzione e comportamenti corretti

Pasquale Ciacciarelli e Francesco Rocca

Il cuore dell’incontro è stato affidato al contributo di chi, ogni giorno, opera sul campo dell’emergenza. Grazie alla partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale Ingegneri Volontari per l’Emergenza, agli studenti sono state fornite indicazioni pratiche e concrete sui comportamenti da adottare in caso di pericolo. Via le mani dal cellulare, sguardo fisso all’uscita di emergenza, evitare di accalcarsi per arrivarci prima degli altri perchè così invece si blocca tutto.

Dalle dinamiche degli assembramenti alle vie di fuga, dal riconoscimento dei segnali di rischio fino alla conoscenza della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi pubblici, il confronto ha cercato di tradurre concetti tecnici in un linguaggio accessibile, senza banalizzazioni.

Pasquale Ciacciarelli

«Questa giornata – ha spiegato l’assessore Ciacciarelli – nasce dalla volontà di diffondere una vera cultura del senso civico e della prevenzione».

Un passaggio chiave riguarda il metodo: non parlare ai giovani dall’alto ma coinvolgerli, renderli parte attiva del ragionamento sul rischio, sulla sicurezza e sulla responsabilità individuale e collettiva.

Il dialogo con i giovani e l’impegno della Regione

Le Associazioni di Protezione Civile del Lazio

«Il dialogo con i giovani è stato centrale», ha aggiunto Ciacciarelli, sottolineando come l’esperienza diretta dei Vigili del Fuoco e dei tecnici dell’emergenza abbia permesso di trasformare la teoria in esempi concreti, legati a situazioni che possono manifestarsi anche in contesti apparentemente sicuri.

L’assessore ha ricordato come l’iniziativa “FormiAmo i Giovani” si inserisca in un impegno più ampio della Regione Lazio sui temi della sicurezza giovanile, richiamando anche la proposta di legge “Serate Sicure”, presentata dal capogruppo della Lega Armando Cartaginese.

«L’obiettivo – ha spiegato – è far crescere una nuova consapevolezza collettiva, perché solo attraverso la prevenzione si può evitare che il rischio degeneri in tragedia».

Il messaggio finale è chiaro e volutamente semplice: le tragedie non si evitano con i divieti astratti, ma con la conoscenza, la responsabilità e la cultura della sicurezza. Crans-Montana resta un monito doloroso, ma iniziative come questa provano a trasformarlo in un’occasione di crescita, affinché la cronaca non debba più raccontare storie che potevano essere evitate.