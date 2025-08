Da Hiroshima a piazza Labriola: le contraddizioni (atomiche) di Cassino

Mentre il sindaco Salera rappresenta Cassino all’80° anniversario della bomba atomica, in città esplodono polemiche, zanzare e raccolte rifiuti non autorizzate. Tra assessori in trincea, maggioranza evanescente e minoranza litigiosa, la giunta tiene. Per ora.

Chissà se ha indossato il kimono. Il il sindaco di Cassino Enzo Salera è ad Hiroshima per rappresentare la città nell’80º anniversario del lancio della bomba atomica. Un evento di portata mondiale con invito riservato a soli tre sindaci italiani: mette Cassino al centro della Storia, quella costruita sul sangue dei civili più che sull’eroismo dei militari, sul martirio delle popolazioni più che sul sacrificio dei Reggimenti. Da Hiroshima a piazza Labriola il passo però è breve e soprattutto doloroso.

Perché mentre il sindaco sfodera kimono (chissà) e diplomazia, a Cassino si raccolgono i cocci. Non solo quelli delle bottiglie del sabato sera ma anche di una situazione cittadina che in alcune aree sembra uscita da un romanzo di Kafka con la regia di Checco Zalone. L’impegno c’è, la sfortuna anche, il risultato non è proprio il massimo.

Pontone, zanzare e la maledizione dell’assessorato

Pierluigi Pontone (Foto © Stefano Strani)

Forse per stare in sintonia con il clima di rievocazione bellica, l’assessore all’Ambiente e Manutenzione Pierluigi Pontone è sceso in trincea: combatte da mesi la sua personale guerra civile. Tra strade dissestate, rotonde da giungla e segnalazioni ignorate da Arsial e Astral, il suo assessorato sembra uscito da un film post-apocalittico a basso budget.

Eppure, l’assessore c’è. C’era durante la disinfestazione, quando ha seguito passo passo (e zanzara dopo zanzara) gli operatori della Cesan fino a notte fonda. Ma le zanzare non ne vogliono sapere e continuano ad infestare le notti dei cassinati. Ed i protagonisti della Movida cassinate non vogliono sentirne di lasciare pulita la Città da Bere. Sono l’altra faccia della medaglia: su un lato una Cassino viva e da vivere, tornata attrattiva ed attraente. Sull’altro lato gli sfregi di chi la rende sporca e insicura. Pontone, nonostante impegno e volontà, suo malgrado deve fare i conti con questo.

A metterlo ulteriormente in difficoltà ci si mette pure Andrea Vizzaccaro, consigliere di maggioranza che – forse con le migliori intenzioni del mondo – organizza una raccolta rifiuti coi cittadini, dando involontariamente un colpo sotto la cintura dell’assessorato di Pontone. Voleva essere una mossa green, è sembrato un assist al fuoco amico.

Polizia locale: il grande assente (non giustificato)

Perché la movida a Cassino ormai ha i tratti del Far West ma senza sceriffo. Brutta non si può dire ma sporca e cattiva è la conseguenza. Le ordinanze messe a punto già lo scorso anno non funzionano: e non perché siano concepite male ma perché occorrerebbero centinaia di Bravi in divisa per farle rispettare. Senza di loro hanno lo stesso effetto delle grida manzoniane: belle ma sulla carta. Le risse del weekend sono diventate un format , la gestione dell’isola pedonale un fallimento epocale per assenza dei necessari battaglioni di vigili urbani. E la Polizia Locale? Irreperibile.

Il bando per il rafforzamento del corpo? Bloccato. Gli agenti? Pochi e stremati. La sicurezza? In queste condizioni resta una chimera. E intanto la città si interroga su chi dovrebbe presidiare una zona che ogni fine settimana sembra diventare teatro di un episodio live di “Narcos – Edizione Lazio Meridionale”.

Il tridente vincente: Vacca, Tamburrini e Capizzi

Maria Concetta Tamburrini

Non tutto però è desolazione. Se Pontone combatte con le zanzare e la Polizia Locale è ancora a numeri evanescenti, c’è chi naviga a vele spiegate nel mare della politica cittadina.

• Gabriella Vacca, con la riapertura del Teatro Romano, ha fatto centro. L’estate culturale è viva, articolata e, cosa rara, ben frequentata.

• Concetta Tamburrini, tra turismo e istruzione, ha messo in piedi un modello che coinvolge scuole, studenti e cultura in modo intelligente e concreto.

• Giuseppe Capizzi, assessore al Commercio, parla poco ma lavora tanto: dialoga coi commercianti, organizza eventi che piacciono alla gente che piace. Ogni iniziativa? Un successo.

Gonfaloni, guerre fredde e Barbie-Gate

Barbara Di Rollo

Ma non c’è solo amministrazione. A Caira, il Gonfalone ha visto trionfare in eleganza, stile e diplomazia la Presidente del Consiglio Barbara Di Rollo, che ha oscurato perfino la storica madrina dell’evento, Ornella Rodi, consigliera di maggioranza che vive il Gonfalone come una questione personale. Lì, tra un vestito di chiffon e uno stendardo, si è consumato il dramma più umano dell’estate politica: il Barbie-Gate di Cassino. Chi era la più bella del reame?

Se nella maggioranza si litiga per i riflettori, nella minoranza si dorme… ma anche no. Da una parte c’è il capogruppo Arturo Buongiovanni, in ibernazione politica permanente: non si fanno interventi, non si alzano sopracciglia, non si starnutisce. Il silenzio, quello vero. Meditazione degna di un ritiro spirituale a Montecassino.

A movimentare il sottobosco ci hanno pensato Nora Nury e Carmine Di Mambro, con una mozione sulla gestione dei minori non accompagnati. Ma il dibattito non è mai iniziato: un’improvvisa voglia di pizza ha spinto la maggioranza ad abbandonare l’aula, lasciando la mozione sul tavolo e gli elettori con l’amaro in bocca. Letteralmente.

Il trio delle meraviglie

Franco Evangelista e Giuseppe Sebastianelli

Dall’altra, invece, c’è il trio delle meraviglie, alias i dinamitardi civici: Giuseppe Sebastianelli, Franco Evangelista ed Arduino Incagnoli. Tre consiglieri di minoranza che se potessero farebbero saltare in aria la maggioranza per poi correre in suo soccorso ed evitare il ritorno del centrodestra: sintesi perfetta degli italiani. Che vivono nella caccia alle streghe e poi corrono a difenderla una volta che sta sul rogo ed il boia con la torcia ccesa in mano.

I loro attacchi alla maggioranza sembrano quei petardi di carnevale: chiassosi e fracassoni ma ben attenti a non far traballare troppo lo scranno del sindaco. Attacchi chirurgici con munizioni spuntate, stile guerriglia urbana e spesso al limite della tolleranza istituzionale: interrogazioni, mozioni, post infuocati, dichiarazioni degne di una seduta spiritica più che di un Consiglio comunale.

Almeno, sono loro a garantire il friccico alla politica cassinate, con continue bordate contro il sindaco, gli assessori e – quando capita – anche contro i propri colleghi di banco. Un gruppo civico che di civico ha solo il nome, perché nella pratica è più simile a una cellula di opposizione creativa armata di sarcasmo, rancore social e comunicati stampa.

Aspettando il ritorno di Enzo

Enzo Salera

L’estate non è finita e Salera è ancora a Hiroshima. Ma qualcosa ci dice che, al suo rientro, troverà ad attenderlo più di una magagna… fortunatamente non atomica, ma comunque esplosiva. Tra raccolte rifiuti non autorizzate e assessori in preda al reflusso, la giunta non traballa, non crolla ma nemmeno compie il balzo che ci si aspettava grazie a quel 60% di consenso elettorale. Che tale resta, o giù di lì, per manifesta assenza di un’opposizione capace di mordere ai polpacci oltre che lanciare petardi.Per ora.

Cassino è viva, è a tratti surreale: e forse è proprio questo il suo (dis)incantato fascino.