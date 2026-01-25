Da Memmina riparte il Pd: prove tecniche di unità nel capoluogo

Il Partito Democratico di Frosinone torna a riunirsi nel luogo simbolo delle grandi manovre. Tra richiami all’unità e aperture alle alleanze, il Partito prova a uscire dall’immobilismo e a costruire un’alternativa alla giunta Mastrangeli.

Quando il Partito Democratico convoca i suoi nello storico ristorante Da Memmina, a Frosinone la politica entra automaticamente in modalità alert. Nella liturgia del capoluogo, ci sono luoghi che parlano più delle dichiarazioni ufficiali. Memmina è uno di quelli: se il Pd si siede lì, significa che qualcosa si muove o deve essere mosso.

È successo anche ieri sera. Nella sala che ha visto decenni di trattative informali e mediazioni sotterranee, la base cittadina del Pd ha rialzato la testa, in quella che può essere letta come la prima, timida ma significativa, prova d’unità dopo anni di paralisi interna. Un dato non banale per un partito che alle ultime Comunali ha raccolto il 15% dei consensi, risultando la lista più votata in assoluto ma senza riuscire a trasformare quel risultato in una reale iniziativa politica.

Il Pd sulle spalle di Achille

L’intervento di Achille Migliorelli

Al centro della scena Achille Migliorelli, candidato unico alla Segreteria provinciale, figura di sintesi – faticosa ma finalmente raggiunta – tra le varie anime del Partito. Accanto a lui Angelo Pizzutelli, il più votato nel Capoluogo, insolitamente silenzioso. Assenti invece gli altri due Consiglieri Dem, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi: una coincidenza o un segnale tattico? Lo dirà il tempo.

Presenti il segretario cittadino Marco Tallini e Stefano Pizzutelli, il primo nella veste di Segretario cittadino uscente ed il secondo indicato dai rumors come possibile futuro guida del circolo. Con loro, nomi storici e dirigenti come Elsa De Angelis, Stefania Martini, Armando Mirabella e Amedeo Di Sora.

“Basta divisioni”: la prima vera notizia

Stefano Pizzutelli

Tutti gli interventi si sono incrociati su un punto chiave: “basta con le divisioni interne”. Ed è questa, probabilmente, la prima vera notizia politica emersa da Memmina. Una dichiarazione che pesa in un Partito reduce da congressi bloccati, tesseramenti contesi e guerre di corrente che lo hanno reso più simile a una stagione di The Crown che a un soggetto politico operativo. Il Pd di Frosinone, per anni, è sembrato un partito in attesa di se stesso, incapace di capitalizzare la crisi della maggioranza Mastrangeli.

La seconda notizia, per certi versi clamorosa, è l’apertura esplicita sulle alleanze: “lavoriamo sulle alleanze, contatto immediato con PSI, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle”. Un colpo di scena non del tutto inatteso, ma tutt’altro che scontato.

Vincenzo Iacovissi, consigliere del Psi (Foto © Massimo Scaccia)

Il dialogo con il Partito Socialista, in particolare, romperebbe oltre vent’anni di incomunicabilità nel capoluogo. Il messaggio è chiaro: il Pd tenta di allargare il fronte dell’opposizione al sindaco Riccardo Mastrangeli, guardando non solo alla sinistra tradizionale ma anche al mondo civico.

Il progetto, ancora embrionale, punta a costruire un’alternativa civica e progressista, accusando l’attuale amministrazione di aver “affondato il capoluogo”. Non slogan, ma una linea che prova a dare un senso politico alla frammentazione dell’opposizione.

Opposizione riconosciuta e silenzi che pesano

Angelo Pizzutelli, capogruppo Pd (Foto © Stefano Strani)

Durante la riunione è emerso anche un riconoscimento corale al lavoro svolto dal gruppo consiliare Pd in Aula. Un’opposizione portata avanti da Pizzutelli, Cristofari e Venturi senza un reale supporto del partito, aspetto che ieri è stato esplicitamente ammesso. Un’autocritica non scontata. Certo, la riunione di Memmina non è una svolta epocale. “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. Ma è un segnale di risveglio, dopo anni di immobilismo e occasioni mancate.

Nota a margine, tutt’altro che secondaria: nessun riferimento all’ex sindaco Pd Domenico Marzi nei ragionamenti sul “campo largo”. Un’assenza che pesa. Nonostante in Aula Marzi continui a fare opposizione puntuale alla Giunta, sembra ormai considerato fuori dal perimetro politico del Pd, forse “in quota Mastrangeli” o comunque troppo distante dal nuovo corso.

Che sia realismo o suggestione, il dato resta: il Pd prova a guardare oltre i propri confini interni. Un passo tutt’altro che banale per un Partito che rischiava la marginalità permanente.

Come ammoniva Antonio Gramsci, “pessimismo della ragione, ottimismo della volontà”. A Memmina, i dem hanno iniziato a soffiare sulla vela. Il vento, ora, dovrà fare la sua parte.