Da Vico nel Lazio a Guarcino: il ritorno del… Guerriero

Il sindaco più longevo (tre mandati dal 2009 al 2024) del borgo delle torri è pronto a tornare in campo ma nel vicino paese dove ha iniziato la sua attività politica. Dovrebbe sfidare l'uscente Urbano Restante

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Claudio Guerriero, ex sindaco di Vico nel Lazio dal 2009 al 2024, dopo quasi due anni di esilio è pronto a tornare in campo. Ma con una novità. Si candiderà a sindaco nella vicina Guarcino che a primavera vedrà il rinnovo del Consiglio comunale.“Una proposta di molti amici di Guarcino che ho preso sul serio, stiamo definendo gli ultimi passaggi ma sono pronto”, ha detto Claudio Guerriero. Sfiderà il sindaco uscente Urbano Restante e una terza lista in via di formazione.

Perché Guarcino?

Claudio Guerriero dal 2004 al 2009 assessore e vice sindaco a Vico nel Lazio, è stato primo cittadino per tre mandati fino al 2024 diventando il più longevo di Vico nel Lazio dal dopoguerra in poi. Ma un dato da pochi conosciuto è quello che per circa dieci anni dal 1995 al 2004 è stato consigliere comunale proprio a Guarcino.

Urbano Restante, sindaco di Guarcino

E quel primo amore per la politica ora torna con forza dopo un breve periodo di stop. Tanto che un nutrito gruppo di sostenitori guarcinesi ha pensato a lui per sfidare Urbano Restante nella prossima tornata elettorale. Secondo i rumors che circolano in paese si potrebbe aggiungere anche una terza lista.

I risultati ottenuti e la voglia di ripetersi

A Vico nel Lazio ha lasciato in eredità sei milioni e mezzo di investimenti e un borgo ernico rinato sotto le sue tre consiliature.“Obiettivo replicare quanto di buono fatto a Vico – ha sottolineato Guerriero – Grazie ai tanti amici che mi stanno sostenendo in questa iniziativa sono certo di fare bene”.

Claudio Guerriero, (Foto © Stefano Strani)

Se le trattative dovessero andare bene (“ma su questo sono fiducioso e ottimista”, specifica Guerriero), l’ex sindaco di Vico sarebbe pronto a gettarsi nella contesa elettorale. “A Guarcino ho mosso i miei primi passi come consigliere comunale e conosco bene la situazione. Se a questo si aggiunge il sostegno che sto ricevendo allora sono ottimista su questa avventura”, ha chiosato Guerriero.

Il futuro

Uno scorcio di Guarcino

Le prossime settimane definiranno il quadro ma è certo che questa mossa di Claudio Guerriero è per certi versi clamorosa. Da ex sindaco di successo a Vico nel Lazio è pronto a questa nuova sfida con l’obiettivo di replicare quando fatto a Vico. Obiettivo sfidare (e battare) l’uscente Restante e l’eventuale terzo incomodo. A Guarcino si prospetta una sfida da amarcord ma per certi versi anomala e entusiasmante,