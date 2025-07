Dai gazebo ai caffè: indizi di un nuovo laboratorio politico nel Capoluogo

Segnali sotterranei di movimento politico in vista delle elezioni comunali del 2027. Dai gazebo ai caffè: operazioni trasversali tra Partiti, incontri tra opposizioni e la ricerca di nuove alleanze potrebbero ridefinire le geografie politiche locali, superando divisioni storiche.

Movimenti sotterranei, nuove traiettorie, alleanze che si annusano e fronti che si ridisegnano. In una parola: geometrie. Quelle della politica, che comincia già a orientarsi verso un orizzonte preciso: le elezioni comunali di Frosinone del 2027. Gli indizi stanno in una serie di episodi avvenuti negli ultimi giorni a Frosinone: se letti con attenzione, andando oltre il semplice fatto oggettivo, sembrano suggerire nuove chiavi di letture. Parecchio stimolanti.

I gazebo al Parco Matusa

La raccolta di firme al Matusa

Il primo indizio. Sabato pomeriggio al Parco del Matusa, nonostante la calura estiva, c’era un parterre politico molto interessante a firmare per la legge di iniziativa popolare che punta ad istituire nel Lazio il servizio di assistenza psicologica primaria. Una proposta che vede come primo firmatario la Consigliera regionale del Partito Democratico Sara Battisti.

Insieme alla Consigliera era presente al completo il Gruppo consiliare Dem del Capoluogo con il Capogruppo Angelo Pizzutelli ed i consiglieri Fabrizio Cristofari (presente dall’apertura alla chiusura dei gazebo) e Norberto Venturi. In maniera unitaria, a prescindere dalle posizioni e dalle appertenenze alle componenti. Un nuovo segnale mandato dal Gruppo: sia al Circolo cittadino che alla Federazione provinciale: prima o poi qualcuno dovrà accorgersi dell’affidabilità e della coerenza dei Consiglieri Comunali del Pd di Frosinone.

In ogni caso Pizzutelli-Venturi-Cristofari – nonostante la paralisi della Segreteria Comunale e Provinciale innescato dallo scontro interno per il Congresso, stanno dimostrando di saper guardare oltre. Sono presenti in maniera unitaria su tutti i file di interesse per la città e stanno facendo una politica totalmente svincolata dalle logiche correntizie di Partito. Tanto quanto un segnale lo ha mandato il Circolo: organizzando il gazebo, con la presenza costante del Segretario cittadino e del Gruppo dirigente in maniera trasversale.

Non solo Dem

Angelo ed Anselmo Pizzutelli

Oltre al Gruppo consiliare Dem, sabato a sostenere la legge, c’erano anche il Capogruppo in Aula consiliare per la lista del Sindaco Anselmo Pizzutelli e dalla collega del Gruppo Maria Antonietta Mirabella. Ed era presente anche il Consigliere della lista Civica Marzi, Armando Papetti. Il quale appare sempre più ideologicamente distante (sia dentro che fuori l’Aula consiliare) dal suo Gruppo: la lista dell’ex sindaco Domenico Marzi, sostiene formalmente il sindaco Riccardo Mastrangeli e la maggioranza, non come alleati ma con la fornula del diversamente opposizione.

La presenza dei tre Consiglieri Comunali (di opposizione) al gazebo del Pd non era per nulla scontata. E fa riflettere. Esattamente come il passaggio fatto sabato al Matusa di una figura di spessore del centrosinistra del capoluogo: il leader dei Socialisti l’onorevole Gian Franco Schietroma. Una presenza dirompente dal punto diu vista politico. Perché ormai da oltre vent’anni i Socialisti ed i Dem non riescono a trovare una sintonia. Stanno su fronti elettorali opposti: anche e soprattutto a Frosinone, dove il Psi è già sceso in campo schierando come candidato sindaco Vincenzo Iacovissi. Per Gian Franco Schietroma se si vuole parlare di Campo Largo a Frosinone si deve partire da lì.

La sua è stata una presenza estremamente significativa dal punto di vista politico: un gesto simbolico di cortesia istituzionale o altro? Può essere intrepretato come un primo timido segnale di riavvicinamento tra il Psi e il Pd a Frosinone, dopo oltre 20 anni di incomunicabilità politica? Come cantò Lucio Battisti “Lo scopriremo solo vivendo“.

La richiesta al Prefetto

Il prefetto Ernesto Liguori (Foto © Stefano Strani)

Da rilevare che appena 48 ore prima, i consiglieri comunali Pasquale Cirillo, Anselmo Pizzutelli, Angelo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone, – in rappresentanza dei dieci colleghi dell’Opposizione che avevano firmato la richiesta di incontro al Prefetto – sono stati ricevuti da sua eccellenza Ernesto Liguori, al quale i consiglieri hanno manifestato le loro doglianze e perplessità circa la mozione su piazzale Kambo votata in Consiglio e poi, a dire dei Consiglieri, completamente disattesa dal sindaco. (Leggi qui: Clamoroso al Cibali: segnali di dialogo su Piazzale Kambo).

Il dato politico che emerge è che la “vertenza piazzale Kambo” è stata aperta da un fronte plasticamente civico, che potrebbe preludere a nuove alleanze, in prospettiva Frosinone 2027.

Tutto qui l’attivismo politico a Frosinone? Nemmeno per idea.

Quel caffè al Bar Tucci

Angelo Pizzutelli

In un angolo tranquillo della parte bassa di Frosinone, segnatamente al Bar Tucci presso la Banca Popolare del Cassinate, la scorsa settimana si sono incontrati per prendere un caffè (freddo) Angelo Pizzutelli (PD) e Pasquale Cirillo (Forza Italia). Nulla di strano, in teoria.

In pratica non è così, perché si tratta di due figure di spessore dei rispettivi Partiti, che in Consiglio Comunale però hanno in comune solo la posizione della poltrona in Aula consiliare: quella dell’opposizione. Entrambi provengono da realtà politiche di fatto opposte, inconciliabili: Pizzutelli dal centrosinistra, Cirillo dal centrodestra. La letteratura romanzata dice che al Comune Capoluogo tutti stanno lavorando per far rientrare Forza Italia in maggioranza. La realtà è ben diversa. Gli azzurri stanno e rimarranno all’opposizione.

Di cosa avranno parlato allora Cirillo e Pizzutelli davanti al caffè con ghiaccio? Del Frosinone calcio, delle prossime vacanze, dei documenti di Bilancio che verranno discussi nel prossimo consiglio comunale, Della movida al centro storico? Oppure di un comune progetto trasversale per il futuro? Magari saperlo.

Il faccia a faccia

Il festival della Chitarra a Fiuggi

Per non farsi mancare proprio nulla, venerdì scorso a Fiuggi, durante il Festival della Chitarra, il compleanno del giornalista Francesco Vergovich, voce radiofonica di Radio-Radio, ha fatto da cornice a un lungo faccia a faccia tra Angelo Pizzutelli e il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli.

Un dialogo informale, certo. Ma che in un contesto politico così fluido nel Capoluogo, potrebbe avere implicazioni ben più profonde. Si sono scambiati qualche battuta sul menù della serata, o visioni strategiche future?

Al di la di ogni supposizione, il fermento politico a Frosinone è palpabile. Sintomatico che a “qualcosa” si sta già lavorando. A destra come a sinistra . Il centrodestra non esiste più, Forza Italia è all’opposizione: la maggioranza del sindaco è costantemente in affanno nel rincorrere il numero legale, attualmente attestato a 16 consiglieri certi. Mentre, nella pervicace convocazione dell’Aula solo in Prima Adunanza, ne servono 17 per approvare le delibere. E a quel punto, Marzi ed i suoi diventano fondamentali e strategici.

Di fatto la variegata maggioranza del sindaco si regge su equilibri precari, che rischiano di rompersi a ogni seduta consiliare. Il centrosinistra viene da anni di sconfitte e di incomunicabilità tra Pd e Psi e la compattezza dell’intera opposizione in Aula consiliare è ancora lontana come la galassia di Andromeda.

Il fermento nei vuoti

Foto © Stefano Strani

L’Aula consiliare nella sua interezza registra dunque troppi vuoti, da una parte e dall’altra. Ed è proprio in questo vuoto – nel deserto dei contenitori di idee nuove e delle sigle ingiallite – che si sta sviluppando a Frosinone un fermento politico di natura nuova. I confini centro destra-sinistra sembrano evaporare e con loro il concetto stesso di alleanza, come lo abbiamo conosciuto finora.

La realtà oggi, è che a Frosinone i Partiti non appaiono più come il perno attorno a cui ruotano i progetti politici, bensì il contrario: sono i singoli aspiranti sindaci, i consiglieri in campo, le figure civiche, a produrre idee, aggregazioni, scenari.

Ed è possibile che questa dinamica rovesciata conduca nel 2027 a coalizioni trasversali, ibride, civiche, capaci di rompere gli schemi e portare al governo del capoluogo un modello del tutto inedito.

La lettura allargata

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

Una cosa è certa: i Partiti tradizionali, tutti nessuno escluso, potrebbero arrivare impreparati a questo appuntamento.

Se continueranno ad arroccarsi o su logiche congressuali e correntizie o su candidati “personali” di bandiera, (non di coalizione), senza leggere ciò che sta succedendo attorno, (attenzione a sottovalutare le proteste dei residenti dello Scalo e del Centro storico) rischiano di farsi sorpassare da Consiglieri che insieme, pur provenendo da vissuti politici diversi, parlano alla città con un linguaggio nuovo, più pragmatico e meno ideologico.

La strada verso le comunali del 2027 certo è ancora lunga ma già oggi si intravedono movimenti più o meno sotterranei, che prefigurano una nuova geografia politica a Frosinone. Nulla sarà più scontato: né le alleanze, né i candidati, forse neppure i simboli dei partiti sulle schede. “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”.