Dal banco di scuola alla tomba: il bando “Frankenstein” della SUA di Frosinone

Dall'asilo nido al cimitero, la clamorosa gaffe nel bando 'copia & incolla' della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone

Squadra che vince non si cambia. E allora nemmeno bando che funziona si corregge. Anzi, si copia e si incolla per replicarlo in una gara simile. Alla Stazione Unica Appaltante della provincia di Frosinone (ospitata nel palazzo della Provincia ma del tutto autonoma dal presidente Luca di Stefano e dalla sua amministrazione) galeotto fu il copia/incolla da una gara ad un’altra.

Forse gli studenti sono diventati fantasmi o forse il cimitero di Frosinone è diventato una nuova aula scolastica: fatto sta che nella gara Prot. N° 29169/2025 del 12/08/2025 per l’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune Capoluogo, a firma della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Frosinone pubblicata sull’Albo Pretorio dell’ente (numero di registrazione 2465/2025) sono finiti interi brani presi da un precedente bando, probabilmente per il trasporto scolastico e forse persino di un disciplinare per la gestione degli asili nido.

Il documento ufficiale pubblicato sull’Albo Pretorio, che è parte integrante e sostanziale del bando di gara per il cimitero del Capoluogo, lascia pochi dubbi sulla sua “origine scolastica”.

Il bando Copia & Incolla

Il palazzo della Provincia di Frosinone (Foto © AG IchnusaPapers)

Basta leggere attentamente le 68 pagine del disciplinare. A pagina 14 si parla della proroga del contratto “comunque nei limiti di un anno educativo , al fine di salvaguardare l’esigenza della continuità educativa degli utenti “. Una formula sensata ad esempio per un asilo nido ma quantomeno bizzarra se applicata a un servizio che, per sua natura, non ha vacanze estive e non segue alcun calendario scolastico . Quando il Padreterno chiama non ci sono sabati domeniche o altre festività, si risponde “presente“. Punto e basta.

E poi ancora a pagina 37 al punto 3.6 (subappalto) c’è scritto “Data la natura del contratto (ad alta intensità di manodopera art. 119 comma 1) e considerata la delicatezza dei servizi oggetto dell’Appalto, legati a specifiche professionalità, a particolari competenze e alla tipologia di utenza , in relazione anche alla fasce d’età della stessa utenza”. Formulazione tipica di servizi alla persona/utenza scolastica, non dei servizi cimiteriali.

Purtroppo a Frosinone, come in qualsiasi altra parte del mondo, l’utenza del cimitero non ha specifiche fasce di età. Ci vanno tutti a soggiornare: giovani, anziani e di mezza età.

Lo scuolabus per i morti

Il municipio di Frosinone (Foto © Antonio Limonciello)

A pagina 47 inoltre si legge testualmente che l’aggiudicazione della gara per il Cimitero non avverrà “se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto di trasporto scolastico “. Peccato che invece nella gara di affidamento dei servizi cimiteriali non si parli di scuolabus ma di tumulazioni e manutenzione di lapidi.

Non mancano altri indizi del “copia-incolla creativo”. Secondo una verifica incrociata, gran parte di queste frasi provengono da modelli usati, sempre dalla S.U.A. della Provincia di Frosinone per altri Comuni. Come ad esempio nel disciplinare della gara per la gestione degli asili nido del Comune di Cassino, o nei bandi per il trasporto scolastico di vari centri della provincia.

E’ presumibile quindi che sia stato preso il form di qualche altro bando di servizi e modificato per l’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Frosinone. Peccato però senza aver usato l’attenzione necessaria, per evitare di pubblicare un documento “Frankenstein” dove defunti e studenti condividono lo stesso surreale regolamento.

A questo punto, più che un RUP (Responsabile Unico del Procedimento) alla Stazione Appaltate della Provincia di Frosinone servirebbe un correttore di bozze. Ed anche piuttosto scrupoloso. Considerato che non è la prima volta che capitano questi “incidenti” di gara. (Leggi qui: Fermate quel bando: errori nella gara per il Polivalente, Bellator chiede lo stop).