Mercoledì 25 novembre, alle 17.30 nella Sala Restagno di Cassino il convegno di Fratelli d'Italia sulle risorse per l'agricoltura: tra i relatori Ruspandini, Salvitti, Pulciani, Mattia; conclusioni dell'assessore regionale Righini.

Un drone che sale sopra due agricoltori con le braccia alzate, una mietitrebbia che scarica il mais nel rimorchio. Sono le due fotografie scelte per la locandina di «L’agricoltura, il futuro», il convegno del Circolo di Cassino di Fratelli d’Italiain programma mercoledì 25. Il sottotitolo promette le «opportunità e risorse dal Governo e dalla Regione». Non a caso l’immagine del drone è la stessa che nei documenti del convegno accompagna le voci su digitalizzazione e agricoltura di precisione.

La manovra 2027 in cinque voci

Il materiale illustrativo riassume le misure per agricoltura e pesca previste dal disegno di legge di bilancio 2027. La prima è la proroga, per il biennio 2027-2028, dell’Irpef agricola agevolata per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Il reddito dominicale e agrario è esente al 100% fino a 10.000 euro e al 50% sulla quota tra 10.000 e 15.000. La seconda riguarda la pesca. Dal 1° gennaio 2027 il trattamento sostitutivo della retribuzione diventa strutturale, anche quando i fermi sono disposti da autorità nazionali o europee. Riguarda i dipendenti imbarcati, i soci lavoratori della piccola pesca e gli armatori che stanno a bordo.

Poi arrivano 100 milioni per la flotta nel biennio 2027-2028, destinati a efficienza energetica, sicurezza a bordo e contenimento dei costi. Seguono 160 milioni per l’Agricoltura 4.0 (80 per ciascuno dei due anni). Il credito d’imposta resta operativo fino al 2029 e copre digitalizzazione, agricoltura di precisione e rinnovo dei macchinari per agricoltura, pesca e acquacoltura. Chiude il gasolio agricolo, con un miliardo per il 2027 destinato a mantenere le accise agevolate.

Numeri e piani del Governo

Giancarlo Righini ed Aldo Mattia

Nel secondo documento il bilancio si allarga oltre la manovra. Le risorse complessive per agricoltura e pesca superano i 17 miliardi. Il valore aggiunto agricolo è di 46,6 miliardi, primo nell’Ue secondo il documento. L’export agroalimentare del 2025 vale 72,4 miliardi e l’indicatore del reddito agricolo cresce del 6,6%. Le risorse del Pnrr per il settore primario passano da 3,68 a 8,9 miliardi, e la capacità di impegno della spesa del ministero sale dal 57% all’82% tra il 2022 e il 2025.

Il piano «ColtivaItalia» mette un miliardo sulle filiere: 300 milioni alle filiere strategiche, 300 ad «Allevamento Italia» e 300 al piano olivicolo, tra reimpianto degli uliveti e lotta alla Xylella. Il Decreto Agricoltura vale 500 milioni e comprende moratoria sui mutui, contrasto alle pratiche sleali e limiti al fotovoltaico a terra sui terreni agricoli. Oltre 700 milioni vanno all’innovazione, tra meccanizzazione e frantoi. Più di 280 milioni sono per giovani e donne che accedono alla terra.

Ci sono poi la tutela di Dop e Igp e le etichette, e la «Carta Dedicata a te», con 2,7 miliardi e 1,7 milioni di famiglie beneficiarie nel 2025.

Dove, quando, chi

Domani, a Cassino, si semina l’informazione. Per vedere il raccolto in tasca agli agricoltori occorrerà aspettare l’iter parlamentare della manovra.

L’appuntamento è mercoledì 25 novembre, alle 17.30 nella Sala Restagno di Cassino. Aprono il coordinatore comunale Alberto Borrea e i Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. I saluti istituzionali sono dell’onorevole Massimo Ruspandini, vice capogruppo alla Camera, e del senatore Giorgio Salvitti, consigliere del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Gli interventi sono dell’imprenditore agricolo Daniele Ricci, del tecnologo alimentare Giulio Scappaticci, di Gabriele Picano, vicepresidente del Cda della Fondazione Policlinico Tor Vergata, e di Riccardo Del Brocco, sub commissario del consorzio di bonifica. Parlano poi il deputato Paolo Pulciani e Aldo Mattia, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura del partito. Le conclusioni sono affidate a Giancarlo Righini, assessore regionale all’agricoltura, al bilancio e alla sovranità alimentare.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com),