Dalla ricucitura al necrologio politico: Forza Italia seppellisce il dialogo con Mastrangeli

Il duro documento di Forza Italia segna una nuova rottura con Riccardo Mastrangeli. Gli azzurri dichiarano conclusa l’esperienza del centrodestra che vinse nel 2022 e iniziano a posizionarsi in vista delle comunali del 2027.

Una foto con la tribuna dello stadio Stirpe inquadrata dal campo, una palla sul terreno verde ed al suo fianco una pala da becchino. Il claim che accompagna l’immagine è “Siamo arrivati a Frosinone: ora la pala passa a noi”. Geniali come sempre, con la loro ironia dissacrante, i creativi della società di onoranze funebri Taffo: hanno annunciato con quell’immagine l’apertura della loro nuova sede nel capoluogo.

All’inaugurazione ha partecipato anche il sindaco Riccardo Mastrangeli visitando i locali appena aperti – strategicamente – in via Armando Fabi, proprio all’ingresso principale dell’ospedale Fabrizio Spaziani. Una location che più simbolica non si può.

Il funerale con Forza Italia

(Foto © Massimo Scaccia)

Chissà se durante la visita ai locali, tra arredi funebri, bare e lapidi, il sindaco ha trovato qualcosa di adatto per commemorare la fine del rapporto politico tra lui e Forza Italia. Perché il comunicato diffuso oggi dal capogruppo di FI Maurizio Scaccia e dal segretario cittadino Pasquale Cirillo assomiglia molto più a un necrologio politico che a un tentativo di riavvicinamento.

E dire che soltanto pochi giorni fa, nell’intervista rilasciata ad AlessioPorcu.it, il sindaco Mastrangeli aveva lasciato aperta la porta a una possibile ricucitura con gli azzurri, considerando ancora recuperabile il rapporto con Forza Italia e non definitivamente consumata la frattura, anche in prospettiva delle elezioni comunali del prossimo anno. (Leggi qui: «Io, Riccardo Mastrangeli mi confesso: ho scelto i cantieri anziché il consenso». Ed anche qui: Da Marzi a FI, passando per Ottaviani: tutto ciò che Mastrangeli ha (e non ha) detto)

Il documento firmato da Cirillo e Scaccia sembra andare in una direzione diametralmente opposta. Altro che dialogo, altro che prove tecniche di pace. Il messaggio politico recapitato oggi al sindaco lascia poco spazio alle interpretazioni. Per rimanere in tema: i consiglieri azzurri sembrano aver sigillato il feretro del rapporto politico, messo i chiodi e fatto la saldatura a caldo. Senza lasciare margini di recupero.

«L’esperienza del centrodestra è superata»

L’occasione del nuovo scontro è stata l’approvazione del rendiconto finanziario 2025 del Comune, passato in seconda convocazione con 16 voti favorevoli. Per Forza Italia, però, il dato politico va ben oltre il semplice via libera a un documento contabile: «Certifica definitivamente che l’esperienza amministrativa nata nel perimetro del centrodestra è ormai esaurita e politicamente superata» . Nel loro ragionamento, «il sindaco Mastrangeli non ha approvato il rendiconto grazie a una maggioranza politica coesa e riconoscibile, ma attraverso una composizione eterogenea che vede ormai confondersi maggioranza e minoranza: una condizione che certifica la fine dell’originario progetto politico di centrodestra e la sua sostanziale polverizzazione ». Tradotto dal politichese: la stagione del centrodestra a Frosinone è finita da un pezzo.

Nel comunicato Forza Italia rivendica inoltre la coerenza della propria posizione. Scaccia e Cirillo ricordano come già nel 2024 il Partito avesse chiesto formalmente l’azzeramento della Giunta e l’apertura di una verifica politico-programmatica. Lo sollecitavano per rilanciare l’azione amministrativa, ristabilire un confronto autentico tra le forze della coalizione e restituire centralità ai Partiti e agli eletti. Richieste rimaste, secondo i consiglieri azzurri, completamente inascoltate dal sindaco. Anzi: gli eventi successivi avrebbero finito per confermarne la fondatezza. Da qui il voto contrario sul rendiconto, definito «una scelta lineare, coerente e responsabile».

La pietra tombale

(Foto © Stefano Strani)

Ma è soprattutto la parte finale del comunicato a contenere il messaggio politicamente più pesante. Per Forza Italia l’approvazione del rendiconto non risolve affatto le contraddizioni che attraversano l’amministrazione Mastrangeli: al contrario, metterebbe in evidenza l’assenza di una maggioranza politica omogenea e le difficoltà del sindaco nel mantenere un rapporto stabile con le forze che ne avevano sostenuto l’elezione.

Gli azzurri annunciano di voler continuare a svolgere il proprio ruolo «con una linea autonoma, fatta di proposte, controllo amministrativo e opposizione alle scelte che non condividono, mantenendo una posizione chiara, senza ambiguità e senza trasformismi». La chiusura pesa come un macigno sulle prospettive future: «Oggi la realtà è sotto gli occhi di tutti: il centrodestra che aveva vinto le elezioni comunali non esiste più e il voto sul rendiconto ne rappresenta l’ennesima, definitiva conferma».

La tempistica non è casuale

Al di là delle formule ufficiali e delle polemiche, il vero dato politico è la tempistica scelta da Scaccia e Cirillo: non casuale, ma studiata a tavolino. Il loro comunicato arriva proprio mentre Mastrangeli aveva iniziato a mandare segnali pubblici di apertura verso Forza Italia. E la risposta degli azzurri non solo non si è fatta attendere, ma non contiene nemmeno una frase che lasci intravedere la volontà di riaprire il dialogo. I continui riferimenti al «noi lo avevamo detto»sembrano indicare che il tempo è scaduto e che è troppo tardi per qualsiasi operazione di ortopedia politica.