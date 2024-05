D’Amato annuncia la prima Officina Europa a Cassino

Cassino città d'Europa. E l'ex assessore alla Sanità che dalla Regione affrontò il covid vuole aprire a Cassino la prima Officina Europa. Tre S, la sicurezza stradale, l'energia ed il lavoro dignitosamente retribuito: il candidato di Azione che sui temi non le manda a dire

“A Cassino apriremo la prima Officina Europa, un punto di informazione per migliorare le performance per l’accesso ai fondi diretti di Bruxelles. Bisogna capire che l’Europa è un’opportunità per il nostro Paese, si deve creare un filo diretto con i territori e le amministrazioni comunali, per un pieno sviluppo economico e industriale. Sta qui il segno della sfida che ci siamo dati come Azione”: l’Europa così come uscirà disegnata dal voto dell’otto e nove giugno prossimi sarà più che mai un mix. Non da un punto di vista politico e degli schieramenti, non solo almeno. No, l’Ue del dopo voto si configurerà allo stato dell’arte come un “posto” in cui andranno a bilanciarsi istanze nazionali e territoriali e rotte comune di ampio respiro. Ecco, riuscire ad equalizzare quelle voci avendo bene in mente che sono complementari è la mission che nel suo tour elettorale pare essersi dato Alessio D’Amato.

Il candidato di Azione-Siamo Europei per la circoscrizione dell’Italia Centrale oggi ha fatto tappa a Cassino per sostenere la sua corsa verso Bruxelles ed al tempo stesso la candidatura a sindaco di Giuseppe Sebastianelli. Ed ha un vantaggio evidente. Appartiene cioè a quella categoria di aspiranti parlamentari Ue che arrivano direttamente da esperienze di governo di secondo livello. Provenire dai sistemi complessi delle Regioni offre due vantaggi, il primo dei quali è la conoscenza certosina di ciò a cui i territori aspirano.

Il segnale da Cassino

Alessio D’Amato con Antonello Antonellis

Azione considera Cassino uno dei fronti caldi del Paese. Non è un caso che nei mesi scorsi Carlo Calenda abbia scelto di andare in città per dire ciò che pensava di Stellantis, del futuro nello stabilimento Cassino Plant e delle conseguenze sul tessuto economico dell’intero territorio.

Era lo scorso mese di ottobre quando il fondatore di Azione dalla Sala Restagno di Cassino disse che Stellantis “non ha un piano né per Cassino né per l’Italia”. Ma Tavares a marzo è stato nell’impianto di Piedimonte San Germano per ufficializzare il piano di rilancio. Il fondatore di Azione non ci crede. (Leggi qui: L’urlo di Calenda: “Stanno soffocando l’automotive”).

Proprio per questa convinzione sulla strategicità di Cassino, Azione ha voluto essere in campo nelle prossime Comunali di giugno. E per lo stesso motivo Alessio D’Amato ha preso oggi l’impegno di aprire in città la prima Officina Europa, insieme al Segretario di Cassino Arduino Incagnoli ed al Segretario provinciale di Frosinone Antonello Antonellis.

Due skill in più per l’Ue

Il che, portato a livello europeo, permette di squadernare temi e strategie con maggior focus. Il secondo è quello per cui chi in Regione ha già lavorato bene può vantare e calare a mo’ di briscola proprio i legiferati di cui è stato fautore. E che, amplificati a livello di macrosistema, diventano temi vivi dei programmi con cui conquistare credito ed elettori.

Alessio D’Amato sta messo un po’ così, in particolare su alcuni temi-chiave di cui gli abbiamo chiesto conto nel terzo appuntamento diretto. Quello con cui viene monitorata la sua campagna elettorale sotto l’egida madre del partito di Carlo Calenda di cui è responsabile Welfare.

La sua presenza al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro più che una tappa elettorale in purezza è sembrata un’occasione di recap su un tema cardinale per il Paese, ci può fare un breve sunto?

Foto © Carlo Carino / Imagoeconomica

“Al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro sono stato invitato da Unionquadri a parlare di piccola e media impresa e delle sfide europee, solo facendo sistema noi possiamo vincere. Fare sistema significa una forte vocazione internazionale del sistema imprenditoriale. Armonizzazione fiscale in Europa e sostegno al potere di acquisto delle famiglie attraverso un adeguamento dei salari fermi da oltre venti anni nel nostro Paese”.

Lei ha detto che “nessuno si salva da solo”: nell’ottica delle piccole e medie imprese chi deve concorrere a salvarle, e il verbo “salvare” non è riduttivo? Qui si parla di sviluppo…

“Nessuno si salva da solo, fu il monito del Santo Padre durante la pandemia da solo in Piazza S. Pietro, una immagine simbolica che dice più di mille parole. Oggi quel monito significa che siamo in un mondo globalizzato e che le sfide vanno affrontate assieme”.

Sfide da affrontare assieme

“Ecco perché i messaggi sovranisti sono sbagliati, parlano alla pancia ma lasciano i problemi inalterati. Prenda il Governo guidato da Meloni, che girava video contro il caro carburanti e oggi la situazione è peggiorata a dimostrazione che serve pragmatismo. Le sfide delle materie prime, della transizione energetica, dell’economia si vincono solo in un contesto europeo. Una Europa più forte mentre i cosiddetti sovranisti vogliono indebolire l’Europa“.

Abbiamo sentito un mantra ultimamente, il suo mantra, quello delle “tre S”: scuola, sanità e salari. Cominciamo dalla prima: la scuola dell’Europa che vede lei è la scuola tal quale dell’Italia, le vuole equalizzare?

“Le tre S per noi sono la bussola del programma. La Sanità, tema su cui si fonda Azione e motivo per cui milito in questo partito. Oggi va riaperta la discussione sul Mes sanitario per evitare il collasso del nostro sistema. Mancano all’appello 63 mila infermieri e 20 mila medici. La Scuola, elemento fondamentale del nostro futuro, bisogna fare una battaglia per migliorare il sistema formativo e modernizzarlo”.

Le tre S, tutte fondamentali

“La Scuola che vedo io è alzare il livello formativo, tempo pieno e sostegno del diritto allo studio. Bisogna arrivare ad un riconoscimento europeo dei titoli di studio e formativi ed estendere l’Erasmus anche ai tirocini formativi. Serve colmare il divario tra mondo del lavoro e formazione soprattutto nelle professioni tecniche e scientifiche”.

Il salario minimo è stato definito da Carlo Calenda “giusto”. Vale più risolvere il problema del “lavoro povero” o essere tacciati di similitudini con l’Urss, come disse Antonio Tajani?

“Il salario minimo è una discussione aperta in tutta Europa, è un elemento di dignità. Abbiamo ancora ampie sacche di lavoro povero non intercettate dalla contrattazione collettiva. Anche per questo ho presentato una mozione in consiglio regionale sul salario minimo. Nel nostro Paese abbiamo un tema enorme e si chiama adeguamento dei salari, siamo all’ ultimo posto in ambito OCSE. Solo puntando su salario e produzione si può crescere”.

Cos’è il nucleare energetico per lei? Un approdo scomodo ma necessario oppure una via praticabile ormai da anni?

La centrale nucleare francese di Chooz (Foto: © Raimond Spekking)

“Guardi, la politica deve essere in grado di dare delle risposte basate anche sulla evidenza scientifica ed oggi il cambiamento climatico è un tema enorme. Rispondere a ciò dicendo che tutto si risolve con le energie rinnovabili è scientificamente falso. Serve un mix energetico, e il nucleare è indispensabile per combattere il cambiamento climatico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Consiglio di vedere un documentario di Oliver Stone, Nuclear Now“.

Chiudiamo con la sicurezza stradale, un tema che lei ha messo a regime deliberativo anche in Regione Lazio. In particolare con la proposta di legge “Lazio Strade Sicure”. Cosa si propone di fare a Bruxelles, cioè in scala ampia, in merito?

“La sicurezza stradale mi sta particolarmente a cuore, ho presentato in Consiglio regionale la proposta di legge Lazio Strade Sicure che punta molto sulla prevenzione. In Italia ogni anno gli incidenti stradali provocano più di 3000 morti. È come se ogni anno sparisse una cittadina come Morolo dalla cartina del Paese“.

“È la prima causa di morte tra i giovani. Ecco perché dobbiamo mettere in atto le indicazioni che l’Europa ci dà con l’obiettivo di zero vittime sulle strade. Bisogna fare corsi nelle scuole, corsi di guida sicura. Puntare sulla prevenzione alla guida attraverso l’uso delle moderne tecnologie. Mettere in sicurezza le strade e i passaggi pedonali, pensare di più ai pedoni, ai giovani e agli anziani“.