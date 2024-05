D’Amato, il pianificatore che vuole “vaccinare” l’Europa dal sovranismo

In azione, con Azione di Calenda nell'Italia Centrale e con Bruxelles come obiettivo: con i temi chiave di Mes sanitario ed antidoto d'urna alle ricette solo urlate

Pratico, spiccio e benevolmente ossessionato dall’organizzazione. Dalla messa a regime cioè di sistemi complessi che funzionino in ogni loro singolo step. Sistemi come quello con il quale, da assessore regionale della Sanità laziale, Alessio D’Amato era diventato quello che i virus temono di più. Vale a dire master di una rete capillare di intercettazione, contenimento ed argine. Oggi il Covid non c’è più come pericolo pandemico ma resta in piedi, tondo e inattaccabile, un concetto, tra lascito e monito.

Quello per cui nelle cose complesse un Eisenhower vale cento Patton, e per il quale i “piani ben riusciti” che il colonnello Smith di A-team adorava sono molto più che sceneggiature da poltrona catodica. Sono metodi e D’Amato proprio su quello punta nel candidarsi alle Europee 2024 con Azione nell’Italia Centrale: al metodo.

Tutta questione di metodo

Con mission doppia: dare a Bruxelles un contributo fattivo in termini di competenza e dare a Bruxelles un’occasione irripetibile e cruciale.

Quella di sfuggire alla grancassa di un sovranismo che per l’Ue sarebbe come uno scatto indietro nel tempo. Alessio D’Amato ha voluto spiegare come intende farlo e perché ha deciso di farlo con il partito guidato da Carlo Calenda e con Siamo Europei-Renew Europe.

Lei ha proposto e fatto approvare alla Pisana il salario minimo di 9 euro l’ora negli appalti per lavori, servizi e forniture e concessioni della Regione Lazio. Ma il pallino della concretezza le viene davvero così facile o ha capito che è il solo mood possibile per progredire politicamente?

“Bisogna parlare di cose concrete, e cosa c’è di più concreto del salario? Ed è per questo che ho proposto una mozione approvata dall’intero Consiglio regionale del Lazio. Per impegnare la Giunta a fare in modo che nei prossimi capitolati di gara non si vada sotto una certa soglia, che è quella di 9 euro l’ora, per evitare il cosiddetto lavoro povero. Questo tema è una priorità, se penso ai dipendenti del settore della vigilanza, delle mense, dei call center e di tanti altri ancora“.

In sintesi: “Di fronte al bla bla quotidiano serve concretezza”.

Nel “candidarla”, Carlo Calenda ha detto che lei è “capace” ed ha puntato molto sul Mes sanitario: cosa si propone di fare in merito se eletto?



“Il Servizio Sanitario Nazionale viene da un lungo periodo di sottofinanziamento, il nostro Paese investe la metà di Francia e Germania. Oggi il sistema è al collasso, come dice il Professor Romano Prodi la morte del servizio sanitario non avverrà in maniera cruenta ma lentamente, ed è proprio quello che sta avvenendo”.

Dopo il Covid “peggio di prima”

“Durante il Covid si diceva che nulla sarebbe stato come prima, purtroppo mi dispiace costatare che è peggio di prima. È aumentata la spesa totalmente a carico della famiglia che ha raggiunto i 40 miliardi di euro e ci sono 4 milioni e mezzo di cittadini che hanno rinunciato a curarsi. Ecco perché occorre una terapia d’urto ed oggi la possibilità concreta è quella di riaprire la discussione in Europa del MES sanitario. Che vale 37 miliardi e che a differenza del PNRR può essere utilizzato anche per il personale”.

“Mancano all’appello oltre 60 mila infermieri e 20 mila medici. E’ necessario che questi professionisti vengano da un lato pagati meglio e dall’altro possano avere una adeguata carriera professionale. È assurdo che le Regioni vadano a cercare professionisti in America latina, a Cuba o in Asia”.

Facciamo un passo indietro: da assessore regionale alla Sanità lei al Covid ha fatto argine forse più e meglio di tutti. Qual è il segreto di un sistema complesso che funzioni davvero in regime emergenziale?

“Per il contrasto al Covid sono stato insignito dell’onorificenza di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Non esistono segreti, solo un duro lavoro di squadra. Ognuno si è sentito partecipe di una grande impresa a cui ha contribuito sia il sistema pubblico che il sistema privato”.

“Per oltre 400 giorni di fila ogni giorno si è tenuta una call in cui venivano prese le decisioni e verificato lo stato dell’arte. Questo ha consentito di avere un vero e proprio modello Lazio nel contrasto alla pandemia. Modello riconosciuto in tutta Italia e in Europa e soprattutto aver ridotto il numero dei decessi. Qui non abbiamo visto le scene di Bergamo”.

Da candidato dem alla Presidenza della Pisana a responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione. Cosa le ha fatto mancare il Nazareno, oltre alla “sudditanza al M5s”, tanto da spingerla al “centrocentro”?

“Oggi abbiamo bisogno di una forza riformista, le formule antiche servono a poco. Faccio alcuni esempi: nella storia della Repubblica il provvedimento maggiormente regressivo in termini fiscali è stato il 110% che non ha proprio nulla di sinistra. Quelle risorse potevano essere usate per la sanità e la scuola, invece con la fiscalità di tutti si è consentito un intervento sul 3 per cento delle abitazioni”.

“Questo per dire che ciò che imputo al Partito Democratico è una subalternità al populismo dei 5 stelle. Che è l’inverso di quella tradizione politica e culturale che ha fatto grande la sinistra italiana, da Giorgio Amendola a Altiero Spinelli”.

Il paradosso degli europeisti per vocazione che rischiano di non farcela sul quorum Ue e dei sovranisti che europeisti non lo sono ma che hanno quorum certi: come la risolviamo?

“Gli elettori devono comprendere bene che o si lavora per rafforzare l’Europa o si lavora per indebolirla, oggi non ci sono alternative”.

Lo spirito di Ventotene

“Noi con il segretario Carlo Calenda siamo per rafforzare l’Europa. Solo con un’Europa più forte si possono affrontare le sfide globali dell’economia, del lavoro, dell’ambiente e del welfare. Lo spirito europeo nasce nel Lazio a Ventotene e quella straordinaria intuizione oggi è ancora più valida”.

“Il paradosso a cui lei fa riferimento lo risolviamo chiedendo ai cittadini se vogliono un’Europa più forte o un’Europa più debole”.

Lei è laureato in sociologia con tesi sui “Metodi della pianificazione sanitaria e diseguaglianze”. Pianificazione e diseguaglianze: quanto manca la prima e debordano le seconde in Italia? Ed a suo parere quanto può fare l’Europa per girare la clessidra?

“L’Europa può fare molto, e può fare molto per ridurre le disuguaglianze. Bisogna rafforzare il cosiddetto pilastro sociale europeo e arrivare a un sistema di regole e tutele di famiglie e lavoratori che siano omogenee tra i paesi membri. Purtroppo, oggi in Italia viviamo un grande tema di disuguaglianze se pensiamo che l’aspettativa di vita alla nascita cambia a seconda di dove si vive. Ecco perché abbiamo bisogno di un’Europa più forte”.

Tanti centri che aspirano ad un’Europa meno sovranista e di ugola. Ma non era meglio federarli tutti? Anche Renzi, ad esempio, ha detto che bisogna “riaprire la battaglia per i 37 Miliardi di euro del Mes sanitario…”. Cos’è, un doppione o un incentivo?



“Più che di centro parlerei di un’area riformista. Il progetto di Azione non è una lista di scopo che scade dopo la tornata elettorale, ma vuole essere l’apertura di una nuova stagione politica che superi questo finto bipolarismo. E che guardi ad un vero e proprio fronte repubblicano che si riconosce nei valori della Costituzione”.

Di lei il vicesegretario di Azione Ettore Rosato, interpellato da chi scrive in questi giorni, ha detto: “Lui è l’uomo dei vaccini, quello che ha fatto correre di più la sanità in quel periodo. Che si è inventato il meglio nell’organizzazione”. Lei vuole vaccinare l’Europa contro il sovranismo?

“Sì, oggi c’è bisogno di un antidoto alle politiche sovraniste, di chi urla ma non risolve i problemi. Anche qui mi permetto di fare un esempio, oggi nessuno parla dell’aumento del costo dei carburanti che ha raggiunto livelli record”.

“A testimonianza che quando si è all’opposizione si fanno dei simpatici video. Ma quando i sovranisti vanno al governo non risolvono i problemi. Ecco perché c’è bisogno di un vaccino contro il sovranismo”.