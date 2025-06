D’Amore diventa “Fratello” e Quadrini adesso deve fare molto in fretta

Il Presidente del Consiglio comunale di Isola Liri passa con Meloni ed "accelera" scenari politici molto complessi

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

C’è una dimensione ufficiale, con tanto di dichiarazioni e foto in posa davanti al tavolo della Federazione Provinciale: e c’è poi una realtà molto più sfrangiata, almeno a tre diversi livelli: quello comunale, quello provinciale, e quello nazionale. Anche, se non soprattutto, per quanto riguarda il destino del sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini.

C’è tutto questo dietro la conferenza stampa che poche ore fa, nella Federazione provinciale di Fratelli d’Italia a Frosinone, ha visto l’adesione di Stefano D’amore, presidente del Consiglio comunale di Isola del Liri, il più votato nella scorsa tornata elettorale con 890 preferenze. Che, dopo un lungo lavoro di corteggiamento iniziato qualche mese fa, ha deciso di passare con i meloniani.

“Freschezza mentale e culturale”

Massimo Ruspandini

Nella conferenza stampa di presentazione il coordinatore provinciale Massimo Ruspandini ha elogiato la “ freschezza mentale e culturale di Stefano”. Ma ne ha anche approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa criticando chi, nel Partito provinciale, tende sempre a rivolgersi ai vertici romani bypassando le gerarchie locali.

Ruspandini ha poi ricordato il ruolo di Luca Fiorletta, eletto pochi mesi fa coordinatore di Fdi ad Isola del Liri dopo un Congresso cittadino piuttosto frizzante (caratterizzato dalle critiche fatte dall’ex commissario Mauro Tomaselli) ribadendo la necessità di andare avanti ed allargare il Partito. (Leggi qui: Niente stretta di mano a Fiorletta che guiderà Fdi ad Isola del Liri).

Stefano D’Amore, comprensibilmente emozionato, ha ringraziato Massimiliano Quadrini, di fatto il suo padre politico, ricordando gli anni da Consigliere ed il suo ruolo di presidente del Consiglio comunale.

La stagione del “Magliocchettismo”

Il senatore Bruno Magliocchetti (Archivio Alessioporcu)

Dopodiché però D’Amore ha espresso la necessità di far ritornare Isola del Liri alla grande stagione del Magliocchettismo, Ovvero del senatore di Movimento Sociale poi di Alleanza Nazionale Bruno Magliocchetti, che ha rappresentato, dal 1993 al 2001, un momento importante per la città della cascata.

Insomma un ritorno a destra vero e proprio, superando quel centrosinistra che negli ultimi 20 anni, prima con Quadrini Senior che poi con Quadrini Junior, passando per Luciano Duro, ha amministrato la cittadina.

Le conseguenze pratiche

Detto della conferenza stampa, restano da valutare le sue conseguenze. Che cosa accade adesso al livello comunale? Con il passaggio di D’Amore a Fratelli d’Italia gli equilibri all’interno del consiglio cambiano inevitabilmente.

Debora Bovenga

Sia in maggioranza, con il sindaco che si trova con una coalizione di centrosinistra, ma con un presidente del consiglio comunale di Fratelli d’Italia. Sia in opposizione, se non altro per un fatto: che cosa farà adesso Debora Bovenga, consigliere comunale di opposizione, anch’essa appartenente a Fratelli d’Italia?

Si farà un gruppo comunale di Fdi? Può esserci ancora un’opposizione di Fratelli d’Italia all’interno del Consiglio Comunale? Non è del resto un mistero che ad Isola del Liri l’operazione D’Amore, soprattutto da parte dei duri e puri della destra locale, ha suscitato molte polemiche da parte di chi (rispondendo indirettamente a Daniele Maura che nella conferenza stampa aveva parlato della necessità ad Isola del Liri di avere una opposizione meno urlata e più propositiva) ha parlato di campagna acquisti e di mercato delle vacche.

Da Bovenga a Ceccano

Altro piano è quello provinciale: non è sfuggito a nessuno il fatto che l’operazione, gestita in grande stile da Fratelli d’Italia, sia arrivata dopo le ultime novità arrivate da Ceccano. Cioè da quello che è stato qualche mese fa il luogo di un vero e proprio terremoto politico che si è concluso ieri. Con l’avviso di completamento delle indagini: nel quale si ricostruisce che nessuno nell’amministrazione ceccanese era coinvolto nel giro di tangenti che ha portato all’arresto dell’allora sindaco Roberto Caligiore (FdI). Riabilitata la figura dell’assessore Riccardo Del Brocco e del deputato Massimo Ruspandini: mai accusati di tangenti ma per mesi sulla bocca dei malpensanti. (Leggi qui: The Good Lobby, il caso è chiuso: accuse a Caligiore, non all’amministrazione).

E allora, per molti, questa campagna acquisti, serve per dire che il Partito non è solo Ceccano ma è anche tante altre città della Ciociaria. Perché avere una maggior peso sul territorio significa anche predisporsi le basi per un Partito più forte e radicato.

Il piano B

Massimiliano Quadrini

L’altro piano è quello che fa riferimento al futuro del sindaco della città della cascata. Dopo l’uscita da Azione, Massimiliano Quadrini ha sempre mantenuto uno strettissimo riserbo sulla sua futura collocazione politica, anche se sono in pochissimi a ritenere che possa mantenere per sempre una vocazione puramente civica.

In questo senso per molti il passaggio di D’Amore in Fratelli d’Italia rappresenta un po’ una mossa scacchistica, un predisporre le pedine per potersi poi muovere successivamente.

Fuori di metafora: l’arrivo di D’Amore in Fratelli d’Italia potrebbe rappresentare un modo per predisporre, per D’Amore, una campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Provinciali. Una campagna nella quale D’Amore, spalleggiato dal peso politico ed elettorale di Massimiliano Quadrini non dovrebbe avere troppe difficoltà ad affrontare.