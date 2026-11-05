De Luca, l’ottavo re delle preferenze

Cento proposte a Schifani, la trattativa con FdI, la soglia del 3%. E una legge elettorale che restituisce le preferenze: la partita di De Luca passa dai sindaci, Ciociaria compresa.

«Sarei tentato di diventare l’ottavo re di Roma»: lo ha detto martedì, in diretta su La7, Cateno De Luca: sindaco di Taormina, leader di Sud chiama Nord, uomo che non passa mai da una porta se c’è una platea. In studio l’hanno presa come un’ambizione sulla Capitale; lui non ha aggiunto altro. Ma dietro la battuta c’è un lavoro serissimo, che da Palermo arriva fino al Trentino passando dalla Ciociaria.

Lunedì, a Palazzo dei Normanni, il gruppo parlamentare di Sud chiama Nord ha presentato il suo pacchetto per la legge di stabilità regionale siciliana 2027-2029: oltre cento proposte in nove aree, dagli enti locali alla velocità della spesa, dal lavoro all’ambiente. De Luca le ha trasmesse al presidente della Regione Renato Schifani chiedendo un confronto prima del passaggio in giunta. Non è l’opposizione che protesta: è un’opposizione che si propone come socio di governo. Se Schifani ascolterà, bene; altrimenti battaglia in commissione e in Aula.

La trattativa confessata

Cateno De Luca (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Il secondo tassello lo ha messo lui stesso, in un’intervista al Fatto Quotidiano: la trattativa con la destra, ha raccontato Cateno De Luca, è partita tre mesi fa con Ignazio La Russa, Galeazzo Bignami e Giovanni Donzelli, su invito dell’amico fraterno Gaetano Galvagno. L’obiettivo iniziale per le politiche era il 2%; ora De Luca punta a superare il 3%, con una stoccata a Maurizio Lupi.

Il leader «di periferia», come si definisce, sta negoziando da piazza centrale. E intanto marca il territorio contro il concorrente diretto nel campo degli scontenti, Roberto Vannacci, liquidato come «disertore» che ha lasciato la Lega dopo essersi fatto eleggere: uno che, dice, non ha mai amministrato nemmeno un condominio.

Maurizio Lupi (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Cosa c’è dietro a tutto questo? E perché De Luca mette nella tacca di mira proprio Lupi e Vannacci? La strategia è sottile e passa per la nuova Legge Elettorale che ha cambiato le regole del gioco. Da ora servono le preferenze e ne servono pure tante. E De Luca è uno dei warlord delle preferenze.

Con pazienza sta allestendo una formazione capace di raccoglierne in tutta l’Italia: puntando ad un risultato realistico. Quale? Prenderne anche uno solo in più del migliore piazzato tra i Partiti che non eleggono nel prossimo Parlamento. Uno in più significa stargli avanti: e di un voto o diecimila voti non fa differenza. Ma stare lì, apre la porta ad un complesso sistema di ripescaggio che assicura un numero minimo di parlamentari.

La legge che gli cambia la partita

Tutto fa perno sulla nuova legge elettorale, la numero 180 del 2026, promulgata dal presidente Sergio Mattarella il 9 ottobre. Ha cancellato i collegi uninominali e riportato le preferenze, sia pure con i capilista bloccati: nei collegi plurinominali si sceglie il candidato, dal secondo eletto in poi. È una legge che premia chi i voti li ha di persona, con nome e cognome: esattamente la merce di cui i sindaci dispongono per natura.

(Foto: Riccardo Antimiani © Ansa)

Ed è qui che entra in gioco Sindaci d’Italia, la rete di amministratori fondata ad Assisi il 4 ottobre e raccontata da questa testata il giorno dopo: presidente Ernesto Magorno, vicepresidente Angelo Alessandri, tesoriera la ciociara Paola Carnevale, già vicecoordinatrice provinciale della Lega a Frosinone. È lei il numero tre dell’organizzazione e il riferimento per il Lazio Sud con le province di Frosinone e Latina. De Luca, al Fatto, ha indicato proprio nel sostegno di Sindaci d’Italia la ragione per cui il 3% non è più un sogno.

«I Partiti – sottolinea la dottoressa Paola Carnevale – hanno dimenticato in questi anni il ruolo degli amministratori locali, sono la vera prima linea della Repubblica, schierati davanti ai cittadini ed i primi ad essere chiamati per ogni problema, dal più piccolo al più grande. Sindaci d’Italia punta su di loro, sulla loro esperienza e sulla loro capacità di drenare consenso: candidarli è una sorta di riscatto amministrativo, un riconoscimento sul campo a questi uomini con la fascia tricolore ai quali nessuno ha mai detto grazie per il loro servizio»

La corsa è lunga, la bilancia no

La dottoressa Paola Carnevale al trentennale di Confimprese Italia

Un movimento di amministratori abituati a raccogliere preferenze, una legge che le preferenze le ha appena restituite, un leader che tratta con tutti e non si fa eleggere da nessuno: i tre pezzi, sul tavolo, combaciano.

È per questo che Cateno De Luca attacca Vannacci puntando a fare bottino tra chi aveva aderito a Futuro Nazionale pensando fosse di centrodestra: «Non mi occupo di ‘cazzari’. Il generale che si paragona a grandi figure storiche dovrebbe qualificarsi come disertore perché si è fatto eleggere nella Lega, ha rubato voti alla Lega e poi ha disertato mettendosi in proprio, troppo facile e troppo comodo. Un vero generale si dimetteva e iniziava da zero il proprio percorso».

Non solo: «Nell’ambito del centrodestra molti riferimenti territoriali, anche con uomini e donne di esperienza politica, pensavano che attraverso il generale potevano riposizionarsi con una legittima aspirazione di candidatura alla Camera e al Senato, ma questo rientrava in un ragionamento sull’inserimento di Vannacci nel centrodestra. Io sono reduce da una seduta spiritica notturna e posso confermarvi per l’ennesima volta che Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra e, nel giro di qualche mese, buona parte di quelli che sono stati punti di riferimento sul territorio abbandoneranno Vannacci. Perché? Perché si sono resi conto che la strategia che aveva messo in campo Vannacci è quella di mettersi in proprio»

Resta da capire se l’ottavo re di Roma si accontenterà di un trono da migliore vincitore di periferia.