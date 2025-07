De Luca stronca le civiche e esalta i valori di FdI: “Così ho scelto i Fratelli”

Ad Anagni il neo consigliere di maggioranza svela i motivi dell'adesione al partito di Giorgia Meloni. "Una scelta politica, per incidere bisogna unirsi ad una forza strutturata in grado di garantire visione, risorse e capacità di azione". Aumenta il peso di FdI nella coalizione del sindaco Natalia

Era nell’aria da tempo. I toni in Consiglio, nei banchi della minoranza erano da un po’ piuttosto concilianti (pur avendo votato contro in diverse circostanze). Restava da capire solo quale sarebbe stato il Partito in cui entrare: i contatti ci sono stati praticamente con tutti. Ma alla fine la scelta è caduta su Fratelli d’Italia. Da poche ore Giuseppe De Luca, candidato alle comunali di Anagni del 2023 in una lista civica legata a Danilo Tuffi, è il nuovo consigliere di maggioranza della coalizione capitanata dal sindaco Daniele Natalia.

“FdI rappresenta i miei valori, le civiche superate”

Giuseppe De Luca tra Massimo Ruspandini e Paolo Pulciani

De Luca ha annunciato “con grande convinzione” l’adesione ad un Partito “che rappresenta i valori in cui credo e che, sotto la direzione della Presidente Giorgia Meloni, sta dimostrando di saper guidare l’Italia con determinazione e concretezza”.

Alla base della scelta, un concetto semplice: per incidere il tempo delle liste civiche è finito, è ora di abbandonarle per “unirsi a un Partito strutturato”. Perché il contesto politico è ormai “sempre più complesso e competitivo”.

E le liste civiche “pur nate con lodevoli intenti di rappresentare il territorio” mostrano sempre più “i loro limiti strutturali”. Per cui “se l’obiettivo è cambiare le cose in modo concreto e duraturo”, è necessario “superare la frammentazione e unirsi a partiti organizzati, in grado di garantire visione, risorse e capacità di azione su larga scala”.

“Fabio Tagliaferri punto di riferimento”

Fabio Tagliaferri (Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Per De Luca, Fratelli d’Italia è la forza politica giusta e si è detto “pronto a mettermi in gioco per far parte di questo progetto”. Il neo meloniano ha voluto ringraziare “l’amico Fabio Tagliaferri che è stato un punto di riferimento, un interlocutore attento e disponibile che resterà per me un esempio da seguire”.

A seguire, “l’onorevole Pulciani e l’onorevole Ruspandini per il garbo con cui mi hanno accolto”. Grazie infine al “segretario cittadino di Anagni Sterbini che insieme a tutti i membri del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ed al vice sindaco Ambrosetti mi hanno riservato una calorosa accoglienza”.

Coalizione sempre più politica, cresce il peso di FdI

Giuseppe De Luca, neo consigliere di FdI

A microfoni spenti, De Luca ha poi chiarito di entrare in un Partito, più che in una coalizione. Come dire che il legame è con Fratelli d’Italia ed è destinato a rimanere tale. Ha anche fatto sapere di voler entrare in modo umile, senza pretendere incarichi e sub deleghe: “Entro in punta di piedi, nel massimo rispetto, senza voler alterare gli equilibri presenti”, ha detto il neo consigliere di maggioranza.

Resta un dato importante: con il suo ingresso la coalizione di Natalia diventa sempre più politica. Con un Partito, Fdi, sempre più dominante. Un peso che non potrà non contare quando si tratterà di scegliere l’erede di Natalia.