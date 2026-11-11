Deleghe, Mastrangeli apre la corsa al 2027

Mastrangeli assegna nove deleghe ai Consiglieri comunali: Urbanistica a Gagliardi della lista Marzi, due alla Lega, tre alla Lista per Frosinone. Nessuna a Crescenzi. Per l’autrice la campagna elettorale è iniziata.

Se le deleghe operative assegnate questa mattina dal sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ai Consiglieri comunali servivano a definire chiaramente il perimetro dell’attuale maggioranza consiliare, il peso dei vari gruppi e, probabilmente, anche quale sarà la coalizione destinata a sostenerlo il prossimo anno, adesso la situazione è senz’altro più chiara. Più leggibile.

Un vecchio aforisma indiano dice «Si parla per riempire il silenzio, si scrive per lasciare una traccia.» Dalle nomine firmate questa mattina dal sindaco emerge una fotografia politica dai dettagli nitidi: rendono più decifrabile l’immagine rispetto a qualche settimana fa. Formalmente si tratta di una riorganizzazione delle deleghe consiliari. Nella sostanza, le attribuzioni gestionali raccontano molto più della loro definizione amministrativa.

Ecco quali sono:

Carlo Gagliardi («lista Marzi»): Urbanistica

(«lista Marzi»): Urbanistica Claudio Caparrelli («Polo Civico»): Patrimonio

(«Polo Civico»): Patrimonio Sergio Verrelli («Lista per Frosinone»): Personale

(«Lista per Frosinone»): Personale Dino Iannarilli ( Lega ): Rapporti con l’Accademia di Belle Arti e Sport

( ): Rapporti con l’Accademia di Belle Arti e Sport Corrado Renzi («Lista per Frosinone»): Protezione Civile

(«Lista per Frosinone»): Protezione Civile Marco Ferrara («Noi Moderati»): Ufficio Europa e rapporti con l’Università

(«Noi Moderati»): Ufficio Europa e rapporti con l’Università Marco Sordi (Lega): Politiche Giovanili

(Lega): Politiche Giovanili Francesca Chiappini («Lista per Frosinone»): Rapporti con il Conservatorio

(«Lista per Frosinone»): Rapporti con il Conservatorio Francesca Campagiorni (Fratelli d’Italia): Presidenza del Distretto B

Il peso di Marzi

Domenico Marzi © IchnusaPapers

La prima indicazione politica è probabilmente anche la più significativa.

La delega all’Urbanistica assegnata a Carlo Gagliardi, esponente del gruppo che fa riferimento all’ex sindaco Domenico Marzi, difficilmente può essere letta come il frutto di un rapporto esclusivamente personale tra il consigliere e Mastrangeli: una sorta di one to one. Pensare a un’intesa costruita senza un preventivo via libera politico di Marzi appare francamente complicato.

Non ci sono elementi per parlare di un accordo definitivo di lungo periodo, ma la scelta ha certamente una valenza che supera il singolo incarico. E questo, in ogni caso, certifica due circostanze oggettive.

La prima. Il ruolo svolto in questi 4 anni di consiliatura dalla cosiddetta «diversamente maggioranza» dell’ex sindaco Domenico Marzi. Un Gruppo che non è mai entrato formalmente nella coalizione di governo ma che, nei momenti decisivi, ha spesso rappresentato un interlocutore fondamentale per la tenuta dell’amministrazione Mastrangeli.

Due. L’ingresso di Gagliardi nel sistema delle deleghe consolida il rapporto Marzi/Mastrangeli e rende più difficile immaginare che si tratti di una semplice collaborazione amministrativa destinata a esaurirsi con l’attuale consiliatura . La sensazione, sempre più rinvigorita dai fatti, è che l’ex sindaco di Frosinone starà sempre dalla parte opposta a dove starà il Partito Democratico. Con il quale è stato eletto alla fascia tricolore due volte e che nel 2022 lo ha candidato proprio contro Mastrangeli. Declinato sul 2027, è facile intuire quale candidato sindaco potrebbe sostenere Marzi.

Crescenzi, la porta chiusa

Sergio Crescenzi (Foto © Massimo Scaccia)

Il secondo elemento, altrettanto indicativo, riguarda Sergio Crescenzi. Il consigliere di «Mani Libere», che aveva legittimamente coltivato l’ambizione di entrare in Giunta come assessore, non ha ottenuto neppure una delega consiliare. Una doppia porta rimasta chiusa.

Non è un dettaglio secondario, soprattutto considerando che Crescenzi ha avuto in più di qualche occasione posture borderline verso il sindaco. Resta da capire se accetterà questa decisione di Mastrangeli di non conferirgli deleghe, senza ulteriori conseguenze sui rapporti politici. Perché una cosa è non entrare in Giunta, altra è restare senza alcun incarico dopo aver manifestato ambizioni e disponibilità. In politica, le delusioni non sempre producono rotture immediate. Talvolta diventano semplicemente materia da utilizzare alla prima occasione utile.

Certo è che la decisione di lasciare senza deleghe Sergio Crescenzi può essere letta come una cortesia politica all’alleato Fratelli d’Italia. Che su Crescenzi e su Marco Ferrara ha lanciato una fatwa politica: sono usciti dal Partito dopo che il Coordinatore Regionale all’inizio dell’anno ha detto no ad un terzo assessorato per FdI: per non legarsi le mani con il sindaco in vista delle prossime Comunali. Uscendo e spaccando il Gruppo ritenevano di avere più margine di manovra. FdI gli ha fatto terra bruciata.

La «Lista per Frosinone» del vicesindaco

Il vicesindaco Antonio Scaccia ed il sindaco Riccardo Mastrangeli

Di contro, la componente che esce maggiormente rafforzata dalla distribuzione delle deleghe è quella riconducibile al vicesindaco Antonio Scaccia.

La «Lista per Frosinone» può contare su ben tre consiglieri delegati Verrelli-Renzi-Chiappini, mentre solo Francesco Pallone resta senza incarico. Un risultato significativo, soprattutto se si considera il percorso politico della «Lista per Frosinone», che dopo le tensioni degli ultimi mesi ha confermato la propria collocazione nel centrodestra e il sostegno incondizionato a Mastrangeli. Ovidio scriveva: «io non posso stare con te, ma neanche senza».

Scaccia consolida così il proprio peso nella maggioranza, non soltanto attraverso la conferma della rappresentanza in Giunta, ma anche grazie a una rete di deleghe consiliari che gli consentono di presidiare più ambiti amministrativi. Non è poco, in una fase nella quale la distribuzione degli incarichi equivale anche a una misurazione dei rapporti di forza in Aula.

Il vicesindaco, evidentemente, ha saputo far valere il proprio peso negoziale e da ultimo, ma non per questo meno importante, tutt’altro, la sua scelta di mollare Vannacci.

Polo Civico, Lega e Fratelli d’Italia

Gianfranco Pizzutelli

Una situazione diversa riguarda il «Polo Civico» del leader Gianfranco Pizzutelli. Il Gruppo ottiene riconoscimenti nell’assetto amministrativo con Caparrelli ma Andrea Turriziani resta senza delega.

Anche in questo caso, così come per Crescenzi, la decisione non determina evidentemente una frattura, ma segnala che la distribuzione delle competenze non ha seguito un criterio di riconoscimento indistinto per tutti i gruppi. Qualcuno è stato premiato, qualcun altro ha dovuto accontentarsi di una rappresentanza meno articolata, anche se la Lista di Pizzutelli ha appena indicato Gianluca Di Trocchio in Giunta.

Marco Sordi con il Segretario Organizzativo Regionale della Lega Mario Abbruzzese

C’è poi la Lega, che porta a casa due deleghe con Dino Iannarilli e Marco Sordi. Di particolare peso politico e visibilità quella allo sport in capo a Iannarilli.

Prima dell’azzeramento della Giunta e il ritiro delle deleghe ai consiglieri, quella alle attività sportive era stata gestita dal capogruppo di FdI Franco Carfagna, oggi senza alcuna attribuzione operativa. In una città come Frosinone, dove il rapporto con il mondo sportivo ha avuto spesso una rilevanza politica tutt’altro che secondaria, quella competenza ha assunto nel tempo un peso quasi assimilabile a un assessorato.

Oggi quella delega cambia casa e passa da FdI alla Lega. Così è se vi pare.

Il presidio di Campagiorni

Francesca Campagiorni (Foto © Massimo Scaccia)

Fratelli d’Italia conserva comunque un presidio importante con Francesca Campagiorni alla Presidenza del Distretto B, ma il ridimensionamento rispetto al quadro precedente è palpabile.

Resta da capire quanto questo sia il frutto di una precisa scelta del sindaco e quanto, invece, rappresenti il risultato di una trattativa nella quale il Partito ha accettato un compromesso per il superiore interesse della coalizione. L’ennesimo gesto di responsabilità dei Fratelli.

Senza deleghe è rimasto il Gruppo consiliare che porta il nome dell’onorevole Nicola Ottaviani: non ci saranno però problemi per questo.

Mentre Marco Ferrara («Noi Moderati») non solo ha confermato la gestione dell’Ufficio Europa ma dovrà occuparsi anche dei rapporti con l’Università.

Il disegno per il 2027

(Foto © IchnusaPapers)

Mettendo insieme tutti questi elementi, il disegno che emerge è abbastanza nitido. Mastrangeli ha cercato di costruire un sapiente equilibrio che gli consente di arrivare alla fine della consiliatura con una maggioranza più riconoscibile e, soprattutto, con interlocutori politici in buona parte già individuati, in vista della prossima competizione elettorale. Non è cosa da poco.

Il sindaco, nella sua dichiarazione ufficiale, ha scelto naturalmente il linguaggio della collaborazione istituzionale: «Le deleghe rappresentano un’opportunità per rafforzare ulteriormente il contributo di ciascuno all’attività amministrativa e per consolidare il rapporto tra il Consiglio comunale, la Giunta e i cittadini. Sono convinto che, attraverso la collaborazione, la condivisione degli obiettivi e l’impegno quotidiano, potremo proseguire nel percorso di crescita e sviluppo della nostra città, affrontando con determinazione le sfide e le opportunità che ci attendono».

Parole istituzionalmente ineccepibili, nella forma e nella sostanza. Alle quali però la politica aggiunge una lettura meno formale. Perché il sindaco ha deciso di rendere visibili gli equilibri che finora erano spesso rimasti sottotraccia. Le deleghe non sono soltanto strumenti per migliorare il funzionamento della macchina comunale: sono anche riconoscimenti, segnali di fiducia, investimenti sulle persone e, soprattutto, strumenti per costruire alleanze per il 2027.

La campagna elettorale di Mastrangeli inizia ufficialmente oggi. La squadra pure.